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Наслідки російських ударів по Херсону. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий пошкоджений будинок у Херсоні! Чергові відібране і скалічене життя! Армія рф вбиває і травмує містян цілими родинами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула 1 особа на Херсонщині, ще 1 дістала поранення.

Також читайте: Росіяни завдали 57 ударів по населених пунктах Запорізької області

Наслідки російських ударів по Херсону 01
Наслідки російських ударів по Херсону 02
Наслідки російських ударів по Херсону 03
Наслідки російських ударів по Херсону 04
Наслідки російських ударів по Херсону 05
Наслідки російських ударів по Херсону 06

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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Для чого ці фото? Для поліпшення прицілювання і підвищення ефективності руйнувань?
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13.11.2023 09:42 Відповісти
 
 