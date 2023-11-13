Наслідки російських ударів по Херсону. ФОТОрепортаж
Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий пошкоджений будинок у Херсоні! Чергові відібране і скалічене життя! Армія рф вбиває і травмує містян цілими родинами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок російських обстрілів загинула 1 особа на Херсонщині, ще 1 дістала поранення.
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Николай Нагорняк
показати весь коментар13.11.2023 09:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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