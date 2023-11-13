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ВККСУ поновлює кваліфікаційне оцінювання суддів

вкксу

В Україні 13 листопада відновлюються кваліфікаційні оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Вища кваліфікаційна комісія суддів і Громадська рада доброчесності перевірятимуть професійну етику та доброчесність суддів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВККСУ.

"Кваліфікаційне оцінювання суддів, яке відновлюється з 13 листопада 2023 року, розпочнеться з роботи трьох колегій Комісії. У перший день заплановано проведення співбесід з дев’ятьма суддями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке оцінювання повинні пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України.

"Комусь доведеться цю процедуру розпочинати зі складення іспиту (109 осіб), а переважна більшість (1 775 осіб) допущені до другого етапу – дослідження досьє та проведення співбесіди", – зазначили у ВККС.

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Крім того, до етапу співбесід долучається Громадська рада доброчесності (ГРД), "яка має сприяти Комісії у встановленні відповідності судді чи кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та доброчесності".

Зазначається, що ВККСУ напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання спільно з ГРД погодили перелік індикаторів, які свідчать про невідповідність судді чи кандидата на посаду судді критеріям доброчесності та професійної етики, а також принципи їх застосування.

"Вважаю це важливим і необхідним кроком, адже перелік індикаторів, які вказують на недоброчесність, та принципи їх оцінювання забезпечать єдиний підхід до даної процедури і підвищать її транспарентність. При цьому Комісія спільно з ГРД й надалі працюватиме над вдосконаленням таких індикаторів", - зауважив заступник голови ВККСУ Руслан Сидорович.

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У ВККСУ нагадують, що останнє засідання щодо процедури кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді проводилось ще 5 листопада 2019 року, а уже через два дні припинились повноваження членів Комісії другої каденції.

Новий склад ВККСУ було обрано в червні 2023 року.

Автор: 

суддя (1591) Рада доброчесності (26) ВККСУ (453)


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шапіто!!!!
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13.11.2023 11:19 Відповісти
Навіщо? Це ж без толку. Покидьків та корупціонерів як оцінювали "отлічно" так і оцінюватимуть.
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13.11.2023 11:26 Відповісти
як це - навіщо?? абілєчіваніє на шапіто, ніхто ще не відміняв, казна - прахуділась!!
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13.11.2023 11:34 Відповісти
Офшори просють бабла))
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13.11.2023 11:37 Відповісти
Декларацій їх, членів сімей та інших родичів вистачить. Наюха оте ІБД? Там і старшокласники впораються, звести доходи з майном та витратами.
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13.11.2023 11:35 Відповісти
- Законы знаете?
- Да!
-Взятки берете?
- Нееет.
- Чем докажите?
- Вот чемодан доказательств,там их пятьдесят тон в зеленом формате.
- Іспит сдан,идите работайте.
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13.11.2023 12:13 Відповісти
 
 