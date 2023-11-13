ВККСУ возобновляет квалификационное оценивание судей

В Украине 13 ноября возобновляются квалификационные оценивания судей на соответствие занимаемой должности. Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет доброчестности будут проверять профессиональную этику и доброчестность судей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

"Квалификационное оценивание судей, которое возобновляется с 13 ноября 2023 года, начнется с работы трех коллегий Комиссии. В первый день запланировано проведение собеседований с девятью судьями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое оценивание должны пройти 1884 судьи местных и апелляционных судов со всей Украины.

"Кому-то придется эту процедуру начинать со сдачи экзамена (109 человек), а подавляющее большинство (1 775 человек) допущены ко второму этапу – изучению досье и проведению собеседования", – отметили в ВККС.

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Кроме того, к этапу собеседований присоединяется Общественный совет доброчестности (ОСД), "который должен способствовать Комиссии в установлении соответствия судьи или кандидата на должность судьи критериям профессиональной этики и доброчестности".

Отмечается, что ВККСУ накануне возобновления квалификационного оценивания совместно с ОСД согласовали список индикаторов, свидетельствующих о несоответствии судьи или кандидата на должность судьи критериям доброчестности и профессиональной этики, а также принципы их применения.

"Считаю это важным и необходимым шагом, ведь перечень индикаторов, указывающих на неблагочестие, и принципы их оценивания обеспечат единый подход к данной процедуре и повысят ее транспарентность. При этом Комиссия совместно с ОСД и дальше будет работать над совершенствованием таких индикаторов", - отметил заместитель главы ВККСУ Руслан Сидорович.

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В ВККСУ напоминают, что последнее заседание по процедуре квалификационного оценивания судей на соответствие занимаемой должности проводилось еще 5 ноября 2019, а уже через два дня прекратились полномочия членов Комиссии второй каденции.

Новый состав ВККСУ был избран в июне 2023 года.