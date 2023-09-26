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ВККС до сих пор не определился с увольнением львовской судьи Билинской, которая помогла своему сыну избежать ответственности за пьяную езду

білінська

Высшая квалификационная комиссия судей начала второй этап оценивания председателя Шевченковского районного суда Львова Галины Билинской в начале сентября.

Однако сколько продлится такое оценивание - в Комиссии не сообщают, указывая на то, что законом его сроки не ограничены. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

"Информируем, что сроки проведения квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности законодательством не предусмотрены", - сообщили в ВККС.

В Комиссии отметили, что при принятии решения о соответствии Билинской занимаемой должности и критериям добродетели, руководствуются документами, содержащимися в судейском досье, указав, что кроме негативного заключения Общественного совета добродетели (рекомендующего суду уволить за ряд фактов проявлений недоброчестности), там есть решение Львовского окружного админсуда (возглавляемого ранее скандальным судьей Зваричем) о признании заключения ГРД по Билинской "противоправным".

"В Комиссию 10.04.2019 поступил вывод Общественного совета добродетели о несоответствии судьи Билинской Г.Б. критериям добродетели и профессиональной этики, который решением Львовского окружного административного суда от 16.01.2020 по делу No 1.380.2019.004811 признан противоправным и отменен. Согласно положениям п. 10 главы 2 раздела I Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления, утвержденного решением Комиссии от 03.11.2016 No 143/зп-16 (с изменениями), для установления соответствия судье критериям квалификационного оценивания используется любая информация о судье, которая содержится в судейском досье… Копии указанных заключения Общественного совета добродетели и решения Львовского окружного административного суда содержатся в судейском досье Билинской Г.Б", - сообщили в ВККС.

ВККС до сих пор не определился с увольнением львовской судьи Билинской, которая помогла своему сыну избежать ответственности за пьяную езду 01

Как объяснила член ГРД в 2016-2018 Галина Чижик, юридически обжаловать заключение ГРД в суде невозможно.

"Судьи что делают – они идут в административные суды. Там обжалуются решения органов государственной власти или местного самоуправления. ГРД же не является ни органом государственной власти, ни органом местного самоуправления, и никакие из признаков или критериев или характеристик решений, определенных административно- процессуальным законодательством не квалифицируют никоим образом ГРД или выводы, которые она принимает", - отметила эксперт.

Такие действия судей, которые оспариваются и принимаются за рассмотрение обжалований выводов ГРД, Галина Чижик называет проявлением неблагочестного поведения. В ВККС факт незаконности обжалования Билинской ее негативного заключения ГРД не прокомментировали.

Львовская судья Билинская известна тем, что помогла сыну избежать наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нарушения в деятельности Белинской были установленны решением ЕСПЧ.

В ее действиях нашли потенциальный конфликт интересов, поскольку от имени Украины в европейских судебных инстанциях ее защищает собственный сын.

Автор: 

ВККСУ (501) Билинская Галина (3)


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Топ комментарии
+17
от тому США і вимагає переформатування усого суддівського складу. Задовбала ця каста неприкасаємих, що живе в якійсь своїй штучній дійсності, де вони самі собі закон.
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26.09.2023 09:17
+10
Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала другий етап оцінювання голови Шевченківського районного суду міста Львів Галини Білінської

І яку ціну оголошено за її голову?
)))
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26.09.2023 09:08
+8
Ворон ворону...... Внутрішньовидова боротьба в популяції українських суддів відсутня, так як кормова база достатня для тривалого існування значної кількості представників виду.
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26.09.2023 09:20
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Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала другий етап оцінювання голови Шевченківського районного суду міста Львів Галини Білінської

І яку ціну оголошено за її голову?
)))
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26.09.2023 09:08 Ответить
Так Ви ж самі написали - другий етап. Тобто перша валіза вже зайшла і їй оголосили про необхідність другої валізи з грошима. Скільки баксів (а судді лише їх поважають) влазить в середньостатичну валізу?
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26.09.2023 09:56 Ответить
огласите все етапы, пожалуйста...

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26.09.2023 13:35 Ответить
от тому США і вимагає переформатування усого суддівського складу. Задовбала ця каста неприкасаємих, що живе в якійсь своїй штучній дійсності, де вони самі собі закон.
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26.09.2023 09:17 Ответить
так вона ж відлистала наверх, за призначення, от тепер як звільнять, прийдеться бабло вертати....
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26.09.2023 09:19 Ответить
Ворон ворону...... Внутрішньовидова боротьба в популяції українських суддів відсутня, так як кормова база достатня для тривалого існування значної кількості представників виду.
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26.09.2023 09:20 Ответить
ой сколько ей тут осталось до почетной пенсии??и не такие сроки для решения вопроса ожидали.а там пойдет жопу греть на пляжах Средиземноморья,100 000 пенсии да немножко отложила...
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26.09.2023 09:37 Ответить
Воно ж і ми противні.
Вони думали,що ми забудемо,а ми не забуваємо.
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26.09.2023 09:38 Ответить
Та це хвала журналістам, якби не вони, все було б ще гірше, а так їх журналісти хоч трохи стримують
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27.09.2023 12:13 Ответить
Я сьогодні реально зла від такого. 12 пошматованих тіл Героїв отримала моя Золотоноша, один з них ,перший загиблий, з села моєї мами. Сьогодні моє село стоятиме на колінах перед Героєм, а повинна стояти на колінах ця суддя, бо її син був п'яним, а наш Герой загиблий.
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26.09.2023 09:45 Ответить
Система!, судді своїх нє бросают! Гидоти!
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26.09.2023 09:46 Ответить
после последнего Майдана к нам в Украину приехал Моргулан Сесинбаев, кто не знает его погуглите. Он очень хотел помочь нам и что-то салат полезное. И вот после некоторого времени он сказал людям в АП, что единственный вариант с судом, это уволить абсолютно всех судей и на их место взять этнических украинцев имеющих юридическое образование и опыт работы в судах цивилизованных стран. Уговорить их переехать к нам, дать денег и т.д. но уговорить приехать в Украину и помочь сделать суд как в станах Запада. Ну дальше сами понимаете чем все закончилось. Реформы никто не хочет делать так как реформатор это человек который точно пойдет на заклание. В период реформ люди будут недовольны.
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26.09.2023 10:12 Ответить
Ці хабарники своїх не здають !
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26.09.2023 13:48 Ответить
чекають поки всі забудуть
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26.09.2023 19:29 Ответить
Їх всіх вже давно треба звільнити без ніяких пожиттєвих оплат хіба що посадити, думаю на кожного стаття знайдеться
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27.09.2023 12:09 Ответить
 
 