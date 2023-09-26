ВККС до сих пор не определился с увольнением львовской судьи Билинской, которая помогла своему сыну избежать ответственности за пьяную езду

Высшая квалификационная комиссия судей начала второй этап оценивания председателя Шевченковского районного суда Львова Галины Билинской в начале сентября.

Однако сколько продлится такое оценивание - в Комиссии не сообщают, указывая на то, что законом его сроки не ограничены. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.

"Информируем, что сроки проведения квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности законодательством не предусмотрены", - сообщили в ВККС.

В Комиссии отметили, что при принятии решения о соответствии Билинской занимаемой должности и критериям добродетели, руководствуются документами, содержащимися в судейском досье, указав, что кроме негативного заключения Общественного совета добродетели (рекомендующего суду уволить за ряд фактов проявлений недоброчестности), там есть решение Львовского окружного админсуда (возглавляемого ранее скандальным судьей Зваричем) о признании заключения ГРД по Билинской "противоправным".

"В Комиссию 10.04.2019 поступил вывод Общественного совета добродетели о несоответствии судьи Билинской Г.Б. критериям добродетели и профессиональной этики, который решением Львовского окружного административного суда от 16.01.2020 по делу No 1.380.2019.004811 признан противоправным и отменен. Согласно положениям п. 10 главы 2 раздела I Положения о порядке и методологии квалификационного оценивания, показатели соответствия критериям квалификационного оценивания и средства их установления, утвержденного решением Комиссии от 03.11.2016 No 143/зп-16 (с изменениями), для установления соответствия судье критериям квалификационного оценивания используется любая информация о судье, которая содержится в судейском досье… Копии указанных заключения Общественного совета добродетели и решения Львовского окружного административного суда содержатся в судейском досье Билинской Г.Б", - сообщили в ВККС.

Как объяснила член ГРД в 2016-2018 Галина Чижик, юридически обжаловать заключение ГРД в суде невозможно.

"Судьи что делают – они идут в административные суды. Там обжалуются решения органов государственной власти или местного самоуправления. ГРД же не является ни органом государственной власти, ни органом местного самоуправления, и никакие из признаков или критериев или характеристик решений, определенных административно- процессуальным законодательством не квалифицируют никоим образом ГРД или выводы, которые она принимает", - отметила эксперт.

Такие действия судей, которые оспариваются и принимаются за рассмотрение обжалований выводов ГРД, Галина Чижик называет проявлением неблагочестного поведения. В ВККС факт незаконности обжалования Билинской ее негативного заключения ГРД не прокомментировали.

Львовская судья Билинская известна тем, что помогла сыну избежать наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нарушения в деятельности Белинской были установленны решением ЕСПЧ.

В ее действиях нашли потенциальный конфликт интересов, поскольку от имени Украины в европейских судебных инстанциях ее защищает собственный сын.