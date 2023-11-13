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Новини Допомога Україні
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Від початку війни Швеція надала Україні допомоги на понад €2,3 млрд

швеція

Від початку повномасштабного вторгнення рф військова, фінансова та гуманітарна допомога від Швеції сягає понад 2,3 млрд євро.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Швеція стала першою країною Північної Європи, яка визнала незалежність України в 1991 році, і з того часу дві країни підтримують тісні зв'язки. А сьогодні рішуче підтримує європейську інтеграцію України. Подякував за потужну підтримку справжньому другу України, міністерці фінансів Королівста Швеція Елізабет Свантессон під час її візиту в Київ. За час від початку повномасштабного вторгнення військова, фінансова та гуманітарна допомога від Швеції сягає понад 2,3 млрд євро", - написав Марченко.

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Крім того, повідомляється, що разом вони відвідали міста Бучу та Ірпінь, які постраждали від тимчасової окупації та збройної агресії рф, де вшанували пам’ять українців, які стали жертвами війни росії. А також Макарів, де були пошкоджені сотні житлових та адміністративних будівель.

Як зазначив Марченко, Свантессон запевнила, що Швеція буде підтримувати Україну до її перемоги у цій війні.

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Автор: 

допомога (8483) Швеція (975) Марченко Сергій (586)


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Скільки бабла розтирили!!!
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13.11.2023 13:25 Відповісти
Якщо підраховувати у відсотках до ВВП, допомога Швеції набагато більша, ніж у багатьох промислових лідерів світу.

Тому моя величезна вдячність уряду, і народу Швеції!

Дякую, друзі!
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13.11.2023 13:29 Відповісти
Шведы молодцы. Помогли Украине без всякий бюрократических тягомотин и соплей. Притом самым современным оружием
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13.11.2023 14:04 Відповісти
За одні самохідні гаубиці Арчер українці повинні бути вдячні шведам довічно. Уявляю, скільки вони вже поклали кацапів! 👍 👏
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13.11.2023 14:07 Відповісти
 
 