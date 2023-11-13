Росіяни знову обстрілюють Херсон із окупованого лівобережжя

Російські окупанти знову обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це інформує глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Херсон під ворожим вогнем! Армія рф з тимчасово окупованого лівого берега обстрілює середмістя", - йдеться в повідомленні.

Жителів закликають перейти до більш безпечних місць та не перебувати на відкритому просторі.

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