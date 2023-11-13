США оцінюють кількість загиблих українських захисників у 70 тисяч, - The Economist

Унаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських захисників, пише видання The Economist із посиланням на дані американських офіційних осіб.

Про це йдеться у статті, опублікованій 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Матеріал присвячений зміні ринку праці в Україні, де жінки беруться виконувати роботу чоловіків, поки ті мобілізовані до армії.

"За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських воїнів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені", - йдеться у статті.

Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці.

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Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.

За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.