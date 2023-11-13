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Новини Війна
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США оцінюють кількість загиблих українських захисників у 70 тисяч, - The Economist

зсу

Унаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських захисників, пише видання The Economist із посиланням на дані американських офіційних осіб.

Про це йдеться у статті, опублікованій 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Матеріал присвячений зміні ринку праці в Україні, де жінки беруться виконувати роботу чоловіків, поки ті мобілізовані до армії.

"За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських воїнів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені", - йдеться у статті.

Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці.

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Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.

За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.

Автор: 

США (23598) втрати (4479) ЗСУ (7714)


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Топ коментарі
+31
Як там в 2019 ? Немає різниці кого обирати ?
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13.11.2023 14:06 Відповісти
+27
67% за останніми опитуваннями схоже що ні.
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13.11.2023 14:11 Відповісти
+18
https://ua.news/ua/world/ssha-vikupili-v-jordaniyi-veliku-partiyu-ustanovok-gepard-dlya-******** США викупили в Йорданії велику партію установок Gepard для України
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13.11.2023 14:10 Відповісти
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1 до 250, чого так мало.
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22.11.2023 11:27 Відповісти
буває, що і 1 до 40, як на тому тижні під Авдіївкою.
Що, кацап, зашкварчало?
Звикай, ще більше твоїх сородічей у землю втрамбуємо.
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22.11.2023 16:58 Відповісти
Нарешті я знайшов хто відповість на це питання, тільки не зливайтесь.
1 до 5 ? Підскажіть тоді таке, всі кажуть що воювати буде кожен, тобто скільки у нас залишилось чоловіків , хай буде 5 мільйонів. Якщо втрати один до одного, то тоді має воювати кожен 5 - й кацап, правильно я роумію ? Якщо це так, то чого вони про війну навіть не знають и немає мобілізації ?
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13.11.2023 14:28 Відповісти
я не буду гадати на кавовій гущі.

кацапи не знають про війну, бо їх здохло+поранено всього лише 312к (за даними генштабу), а на ТОТ їх 400к .

мобілізація (прихована) в них є: 20к / місяць. цього вистачає, щоб тримати фронт і навіть наступати на нас.
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13.11.2023 15:14 Відповісти
Да Ви шо, скільки їх має здохнути щоб вони почали замічати ? Мобілізація (прихована) це як ? По повісткам ?
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13.11.2023 15:21 Відповісти
По нашим сводкам в 70 тис. А гребуть кожного ? Дуже цікаво.
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13.11.2023 15:23 Відповісти
1) "Да Ви шо, скільки їх має здохнути щоб вони почали замічати" - Залужний думав, що 150к.

2) "Мобілізація (прихована) це як? По повісткам ?" - про це явище - всі питання до ГУР. Вони стверджують, що на росії є прихована мобілізація.
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13.11.2023 16:09 Відповісти
Ну як завжди ні про що . Доречі 400 т. дохлих кацапів це кожен 60 - й кацап призивного віку. Як мінімум кожний багатоквартирний будинок на параші мав би одного окупанта. Але щось мені підсказує що це не так.

про це явище - всі питання до ГУР.
Я також можу написати, але підтверджень цьому немає.
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13.11.2023 16:12 Відповісти
діалог не склався, бачу тільки ваш монолог.

то поділіться з загалом власною думкою: де на цей раз нам збрехали ? розкрийте ваше "Але щось мені підсказує що це не так"
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13.11.2023 16:24 Відповісти
Ще раз, чому по співвідношенню 1 до 5 (паритет по людям в цьому разі), у нас гребуть все що можна, а кацапів ніхто не трогає, вони можуть працювати, ходити, подорожувати ?
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13.11.2023 16:27 Відповісти
Та я й не топив за співвідношення 1 до 5.

1. на цензорі є багато народу, хто вірить і в 1 до 5, і в 1 до 10, і навіть в 1 до 25.

2. the economist стверджує, що українські втрати значно більші.

3. А значить пора вилазити з теплої вани і почати більш критично ставитись до всієї інформації, яку нам надає наша влада (перемагаємо, Крим до минулого літа, втрати 1 до 5). Звісно і the economist можуть брехати, але це вже на розсуд кожного, у що вірити
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13.11.2023 16:48 Відповісти
Значить не правильно поняв, вибачайте.
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13.11.2023 17:00 Відповісти
Це узгоджується з загальнодоступними спостереженнями, на жаль.

Давно ще писав, моя область (одна з найменших за населенням в Україні) щодня ховає чотирьох полеглих Захисників. Якщо екстраполювати на 25 областей, то Україна щодня втрачає 100 бійців. 3000 за місяць. Виходить, за два роки війни загинули 72000 Українських Воїнів.

Цифра, на жаль, може бути більшою через Бахмут і через наступальні дії на Запоріжжі.
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13.11.2023 14:19 Відповісти
якби дали ф-16 раніше,перед наступом наші втрати були б в рази менші.
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13.11.2023 14:23 Відповісти
Є багато проблем і без Ф16 які призводять до втрат...

слабка і коротка підготовка мобілізованих... та найгірше офіцерів.... А судячи по останньому інтерв'ю Бутусова старші офіцери також слабко підготовлені і ще й не хочуть навчатись....

довгий період невистачало БП для арти та дронів.... тепер з дронами стало краще але ударних так і немає таких як Ланцет....

Постійно скарги в мережі на відсутність взаємодії між підрозділами... до прикладу одні запускають дрони для розвідки інші без попередження РЕБ... і дрони сусідів падають.... одні відступають лишаючи у інших неприкриті фланги... також без ніякого попередження...
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13.11.2023 14:30 Відповісти
а те що кацапи за місяць скинули 1000 ФАБів не проблема? я поважаю Юрія але він не військовий пи..іти не мішки ворочати для підготовки військовий потрібні роки.і хто буде вчити якщо воюють без ротації?
касетні **********,ф-16,атакамси здорово б допомогли у наступі абрамси прийшли через 3 місяці після наступу.Залужний просив 300 танків дали вдвічі менше,700 гаубиць дали 100-150 лише по бронетехниці виконали і то за рахунок легкоброньованої техніки.
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13.11.2023 14:35 Відповісти
У нас більішсть армії постійно в тилу а воюють одні і ті самі бригади... і коли мобілізують одразу після навчання на передок... а чому тилові частини які рік готуються не ротувати з передком... а мобілізованих в тил на навчання та доукомплектування тих що підуть на ротацію.... що за такі частини які тільки в тилу постійно сидять...

Ну тепер говорять що наступ був помилкою бо було недостатньо засобів розмінування і не знали що там така оборона... хоча всі цю тему всі обговорювали 6 місяців що там орки будують укріплення...
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13.11.2023 14:48 Відповісти
більше того мобілізують хворих які помирають у тилу.без жодної користі ще проблема китайських аптечок і виродків які змушують їх використовувати.
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13.11.2023 14:53 Відповісти
Написати можна все, що завгодно.
А правду ми взнаємо потім.
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13.11.2023 14:19 Відповісти
Ага, прям не стерплять вони щоб сказати правду. Брехали і будуть брехати. Навіть в совку лише десь біля 90-их лише стало відомо про реальні втрати.
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13.11.2023 14:25 Відповісти
Наші втрати приблизно 100 кожен день окрім початку війни чи під час наших невдалих масових штурмів (Херсон, контрнаступ) та під час наступу на Лисичанськ/Лиман. Тоді була м'ясорубка. А тому за 600+ днів війни число 70 000 більш ніж реальне.
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13.11.2023 14:22 Відповісти
Зеленський озвучував навіть цифри 200-300 в день... під час важких боїв...
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13.11.2023 14:31 Відповісти
це якраз часи м'ясорубки при їх наступі на Лисичанськ та Лиман, коли ще регулярка з вогняним валом йшла. А потім ми самі безумними атаками на Херсон і в контрнаступи на півдні багато втратили. Але без цих періодів і без початку війни (там тільки полонених сотні в день було), в районі 100 в день.
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13.11.2023 14:33 Відповісти
это нелинейный показатель, это же не бухенвальд с суточным планом.
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13.11.2023 14:32 Відповісти
але темп та характер бойових дій створює певну тенденцію. Це можна подивитись і на втрати рускіх. Число стрибає, але прямо можна прокласти і подивитись тренд і середнє значення.
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13.11.2023 14:35 Відповісти
за сутки убитыми и тяжелоранеными выбывает около от 20 до 150 человек в зависимости от интенсивности боевых действий. у кацапов это от 150 до 1000.
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13.11.2023 14:41 Відповісти
У меня около 100 знакомых украинских семей из Киева, Чернигова, Хмельницкого, Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Черновцов, Луцка:

но, только одна семья из этих 100 семей потеряла сына, погибшего в Бахмуте, и ещё в двух семьях есть два раненых защитника.

Поэтому цифра в 70 тысяч погибших военных ВСУ - это газетная чушь и бред.
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24.11.2023 09:09 Відповісти
ось вам і +-реальні цифри втрат 70к + інваліди та виведені з ладу у нас та 150 + інваліди на виведені з ладу у кацапів.
Дурники що вірять у співідношення 1\25 такі дурники, це війна ***** а не фільми про супер героїв.
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13.11.2023 14:39 Відповісти
Щоб на Заході краще декотрим доходило, маштабуйте на розміри їх країн. 70 тис для України - це якщо б США у В'єтнамі за 2 роки загинуло 700 тис. американців, і вже більше ніж США втратили у Другій світовій.
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13.11.2023 14:56 Відповісти
США приблизно сказали бо точні цифри знає генштаб
Але якби там не було кацапів більше знищено
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13.11.2023 14:56 Відповісти
Когда председатель "Комитета солдатских матерей рф" озвучила цифру потерь рф в Донецком Аєропорту, а именно 1 к 14.3 (это не ошибка), то ей пришлось очень быстро покинуть рф. Если принять такое же соотношение, то получится, что кацапов сдохло, внимание, - 1.1 млн.
В такое сложно поверить.
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13.11.2023 14:57 Відповісти
Це Наші Герої, якими Ми будемо завжди пишатися.. а більшість із вас - нікчеми сміття яке повинно було здохнути в першу чергу - сором вам..
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13.11.2023 15:01 Відповісти
Впевнений що цифра завищена.. жоден з оточення не загинув.. поранені є, але Янголів Наших немає..Слава Богу..
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13.11.2023 15:04 Відповісти
Цифра 70 тысяч погибших военных ВСУ завышена минимум вдвое.

Да и вообще, откуда на хрен этот Зе Экономист, который не является журналом военно-исследовательским профиля, может знать потери ВСУ ?

Это знает только мобилизационный отдел Генштаба ВСУ.
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24.11.2023 09:14 Відповісти
Сміливо множимо на два.
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13.11.2023 16:53 Відповісти
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