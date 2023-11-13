США оцінюють кількість загиблих українських захисників у 70 тисяч, - The Economist
Унаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських захисників, пише видання The Economist із посиланням на дані американських офіційних осіб.
Про це йдеться у статті, опублікованій 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.
Матеріал присвячений зміні ринку праці в Україні, де жінки беруться виконувати роботу чоловіків, поки ті мобілізовані до армії.
"За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських воїнів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені", - йдеться у статті.
Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці.
Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.
За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що, кацап, зашкварчало?
Звикай, ще більше твоїх сородічей у землю втрамбуємо.
1 до 5 ? Підскажіть тоді таке, всі кажуть що воювати буде кожен, тобто скільки у нас залишилось чоловіків , хай буде 5 мільйонів. Якщо втрати один до одного, то тоді має воювати кожен 5 - й кацап, правильно я роумію ? Якщо це так, то чого вони про війну навіть не знають и немає мобілізації ?
кацапи не знають про війну, бо їх здохло+поранено всього лише 312к (за даними генштабу), а на ТОТ їх 400к .
мобілізація (прихована) в них є: 20к / місяць. цього вистачає, щоб тримати фронт і навіть наступати на нас.
2) "Мобілізація (прихована) це як? По повісткам ?" - про це явище - всі питання до ГУР. Вони стверджують, що на росії є прихована мобілізація.
про це явище - всі питання до ГУР.
Я також можу написати, але підтверджень цьому немає.
то поділіться з загалом власною думкою: де на цей раз нам збрехали ? розкрийте ваше "Але щось мені підсказує що це не так"
1. на цензорі є багато народу, хто вірить і в 1 до 5, і в 1 до 10, і навіть в 1 до 25.
2. the economist стверджує, що українські втрати значно більші.
3. А значить пора вилазити з теплої вани і почати більш критично ставитись до всієї інформації, яку нам надає наша влада (перемагаємо, Крим до минулого літа, втрати 1 до 5). Звісно і the economist можуть брехати, але це вже на розсуд кожного, у що вірити
Давно ще писав, моя область (одна з найменших за населенням в Україні) щодня ховає чотирьох полеглих Захисників. Якщо екстраполювати на 25 областей, то Україна щодня втрачає 100 бійців. 3000 за місяць. Виходить, за два роки війни загинули 72000 Українських Воїнів.
Цифра, на жаль, може бути більшою через Бахмут і через наступальні дії на Запоріжжі.
слабка і коротка підготовка мобілізованих... та найгірше офіцерів.... А судячи по останньому інтерв'ю Бутусова старші офіцери також слабко підготовлені і ще й не хочуть навчатись....
довгий період невистачало БП для арти та дронів.... тепер з дронами стало краще але ударних так і немає таких як Ланцет....
Постійно скарги в мережі на відсутність взаємодії між підрозділами... до прикладу одні запускають дрони для розвідки інші без попередження РЕБ... і дрони сусідів падають.... одні відступають лишаючи у інших неприкриті фланги... також без ніякого попередження...
касетні **********,ф-16,атакамси здорово б допомогли у наступі абрамси прийшли через 3 місяці після наступу.Залужний просив 300 танків дали вдвічі менше,700 гаубиць дали 100-150 лише по бронетехниці виконали і то за рахунок легкоброньованої техніки.
Ну тепер говорять що наступ був помилкою бо було недостатньо засобів розмінування і не знали що там така оборона... хоча всі цю тему всі обговорювали 6 місяців що там орки будують укріплення...
А правду ми взнаємо потім.
но, только одна семья из этих 100 семей потеряла сына, погибшего в Бахмуте, и ещё в двух семьях есть два раненых защитника.
Поэтому цифра в 70 тысяч погибших военных ВСУ - это газетная чушь и бред.
Дурники що вірять у співідношення 1\25 такі дурники, це війна ***** а не фільми про супер героїв.
Але якби там не було кацапів більше знищено
В такое сложно поверить.
Да и вообще, откуда на хрен этот Зе Экономист, который не является журналом военно-исследовательским профиля, может знать потери ВСУ ?
Это знает только мобилизационный отдел Генштаба ВСУ.