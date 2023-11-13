США оценивают количество погибших украинских защитников в 70 тысяч, - The Economist

В результате полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину погибли, по меньшей мере, 70 тысяч украинских защитников, пишет издание The Economist со ссылкой на данные американских официальных лиц.

Об этом говорится в статье, опубликованной 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Материал посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию.

"По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере, 70 тысяч украинских воинов погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены", - говорится в статье.

Согласно публикации, война перевернула жизнь бесчисленного количества украинцев, а также повлияла на рынок труда.

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Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.

По данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны. Сотни тысяч были призваны на военную службу.