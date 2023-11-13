США оценивают количество погибших украинских защитников в 70 тысяч, - The Economist
В результате полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину погибли, по меньшей мере, 70 тысяч украинских защитников, пишет издание The Economist со ссылкой на данные американских официальных лиц.
Об этом говорится в статье, опубликованной 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Материал посвящен изменению рынка труда в Украине, где женщины берутся выполнять работу мужчин, пока те мобилизованы в армию.
"По оценкам американских официальных лиц, по меньшей мере, 70 тысяч украинских воинов погибли в войне, а еще до 120 тысяч были ранены", - говорится в статье.
Согласно публикации, война перевернула жизнь бесчисленного количества украинцев, а также повлияла на рынок труда.
Около 4,8 млн человек потеряли работу почти за одну ночь, когда россия напала на Украину. По оценкам, уровень безработицы снизился до 18,4% в октябре этого года с более чем 30% весной 2022 года, но остается значительно выше довоенного уровня.
По данным одного из опросов, 17% украинских работников сменили профессию с начала войны. Сотни тысяч были призваны на военную службу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що, кацап, зашкварчало?
Звикай, ще більше твоїх сородічей у землю втрамбуємо.
1 до 5 ? Підскажіть тоді таке, всі кажуть що воювати буде кожен, тобто скільки у нас залишилось чоловіків , хай буде 5 мільйонів. Якщо втрати один до одного, то тоді має воювати кожен 5 - й кацап, правильно я роумію ? Якщо це так, то чого вони про війну навіть не знають и немає мобілізації ?
кацапи не знають про війну, бо їх здохло+поранено всього лише 312к (за даними генштабу), а на ТОТ їх 400к .
мобілізація (прихована) в них є: 20к / місяць. цього вистачає, щоб тримати фронт і навіть наступати на нас.
2) "Мобілізація (прихована) це як? По повісткам ?" - про це явище - всі питання до ГУР. Вони стверджують, що на росії є прихована мобілізація.
про це явище - всі питання до ГУР.
Я також можу написати, але підтверджень цьому немає.
то поділіться з загалом власною думкою: де на цей раз нам збрехали ? розкрийте ваше "Але щось мені підсказує що це не так"
1. на цензорі є багато народу, хто вірить і в 1 до 5, і в 1 до 10, і навіть в 1 до 25.
2. the economist стверджує, що українські втрати значно більші.
3. А значить пора вилазити з теплої вани і почати більш критично ставитись до всієї інформації, яку нам надає наша влада (перемагаємо, Крим до минулого літа, втрати 1 до 5). Звісно і the economist можуть брехати, але це вже на розсуд кожного, у що вірити
Давно ще писав, моя область (одна з найменших за населенням в Україні) щодня ховає чотирьох полеглих Захисників. Якщо екстраполювати на 25 областей, то Україна щодня втрачає 100 бійців. 3000 за місяць. Виходить, за два роки війни загинули 72000 Українських Воїнів.
Цифра, на жаль, може бути більшою через Бахмут і через наступальні дії на Запоріжжі.
слабка і коротка підготовка мобілізованих... та найгірше офіцерів.... А судячи по останньому інтерв'ю Бутусова старші офіцери також слабко підготовлені і ще й не хочуть навчатись....
довгий період невистачало БП для арти та дронів.... тепер з дронами стало краще але ударних так і немає таких як Ланцет....
Постійно скарги в мережі на відсутність взаємодії між підрозділами... до прикладу одні запускають дрони для розвідки інші без попередження РЕБ... і дрони сусідів падають.... одні відступають лишаючи у інших неприкриті фланги... також без ніякого попередження...
касетні **********,ф-16,атакамси здорово б допомогли у наступі абрамси прийшли через 3 місяці після наступу.Залужний просив 300 танків дали вдвічі менше,700 гаубиць дали 100-150 лише по бронетехниці виконали і то за рахунок легкоброньованої техніки.
Ну тепер говорять що наступ був помилкою бо було недостатньо засобів розмінування і не знали що там така оборона... хоча всі цю тему всі обговорювали 6 місяців що там орки будують укріплення...
А правду ми взнаємо потім.
но, только одна семья из этих 100 семей потеряла сына, погибшего в Бахмуте, и ещё в двух семьях есть два раненых защитника.
Поэтому цифра в 70 тысяч погибших военных ВСУ - это газетная чушь и бред.
Дурники що вірять у співідношення 1\25 такі дурники, це війна ***** а не фільми про супер героїв.
Але якби там не було кацапів більше знищено
В такое сложно поверить.
Да и вообще, откуда на хрен этот Зе Экономист, который не является журналом военно-исследовательским профиля, может знать потери ВСУ ?
Это знает только мобилизационный отдел Генштаба ВСУ.