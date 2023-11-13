ППО працює по російському БПЛА на Дніпропетровщині, - Повітряні сили
Сили протиповітряної оборони працюють по ворожому безпілотнику на Дніпропетровщині.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
"Дніпропетровська область - працює ППО по ворожому БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
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