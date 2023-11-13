УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5582 відвідувача онлайн
Новини Війна
608 0

ППО працює по російському БПЛА на Дніпропетровщині, - Повітряні сили

ппо

Сили протиповітряної оборони працюють по ворожому безпілотнику на Дніпропетровщині.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровська область - працює ППО по ворожому БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Читайте: З вечора окупанти двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Автор: 

ППО (3326) Дніпропетровська область (3928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 