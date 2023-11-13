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Від початку року на соцвиплати спрямовано 371,3 млрд грн, - Мінфін

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Упродовж січня - жовтня 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 371,3 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У січні ‒ жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема у жовтні – 35,42 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінфіні, ці кошти було спрямовано в обсязі:

  • 226,6 млрд грн, із них у жовтні – 22,7 млрд грн, ‒ на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
  • 85,6 млрд грн, із них у жовтні – 8,3 млрд грн, ‒ на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
  • 36,5 млрд грн, із них у жовтні – 2,1 млрд грн, ‒ на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.
  • 20,2 млрд грн, із них у жовтні – 2,0 млрд грн, ‒ на соціальний захист дітей та сім’ї;
  • 2,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,3 млрд грн, ‒ на соціальний захист осіб з інвалідністю;
  • 0,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,02 млрд грн, – на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

Також читайте: У жовтні на виплати переселенцям вже спрямовано понад 5,6 млрд грн

"Соціальна підтримка людей є пріоритетом для Уряду України. Так, у наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд гривень. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю. Продовжуємо адресно допомагати всім, хто цього найбільше потребує", ‒ зауважив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Автор: 

виплати (1076) Мінфін (3665)


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краще писати суму, кожного дня,
за яку зеленський продасть українську землю!!!
і не важливо кому...
нашим, чужим, своїм.....
головне що земля не буде належати народу!!!!а далі, навіть наші, фективно закладуть землю в банк, банк з боргами викупить якийсб роквейлер чи сорос і пісда україні!!!!
є лиш одна надія
прийде патріотична влада і скасує всі закони зе та всі оборудки тому що закон про землю антиконституційний
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13.11.2023 15:16 Відповісти
сума схожа на ту яку кожен рік краде митниця...
символічно так...
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13.11.2023 15:20 Відповісти
хз.. бабки-пєнси як по 3 яйка і 3 цибулини купляли так і купляють, може і менше
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13.11.2023 15:39 Відповісти
 
 