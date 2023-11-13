Від початку року на соцвиплати спрямовано 371,3 млрд грн, - Мінфін

Упродовж січня - жовтня 2023 року на соціальні виплати з державного бюджету було спрямовано 371,3 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У січні ‒ жовтні 2023 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 371,3 млрд грн, зокрема у жовтні – 35,42 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Мінфіні, ці кошти було спрямовано в обсязі:

226,6 млрд грн, із них у жовтні – 22,7 млрд грн, ‒ на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

85,6 млрд грн, із них у жовтні – 8,3 млрд грн, ‒ на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

36,5 млрд грн, із них у жовтні – 2,1 млрд грн, ‒ на підтримку малозабезпечених сімей та надання пільг і житлових субсидій громадянам.

20,2 млрд грн, із них у жовтні – 2,0 млрд грн, ‒ на соціальний захист дітей та сім’ї;

2,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,3 млрд грн, ‒ на соціальний захист осіб з інвалідністю;

0,2 млрд грн, із них у жовтні – 0,02 млрд грн, – на оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги.

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"Соціальна підтримка людей є пріоритетом для Уряду України. Так, у наступному бюджетному році на соціальний захист громадян передбачено 469,4 млрд гривень. Пріоритетом залишається виплата пенсій, допомога дітям та малозабезпеченим сім’ям, які потрапили у складні життєві обставини, виплата пільг і субсидій та соціальний захист осіб з інвалідністю. Продовжуємо адресно допомагати всім, хто цього найбільше потребує", ‒ зауважив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.