Україна, Румунія та Молдова прискорять залізничні перевезення між портами

Залізничні оператори України, Румунії та Молдови провели у Кишиневі тристоронню зустріч, на якій домовилися про заходи поліпшення перевезень у напрямку Рені - Джурджулешти - Галац і зворотно.

Про це повідомила пресслужба Залізниць Молдови (Calea Ferată din Moldova), передає Цензор.НЕТ.

"За результатами зустрічі сторони визначили такі заходи для покращення ситуації: беззупинний проїзд через Рені; узгодження перевезених обсягів за п’ять днів; передача повних збірних поїздів з Молдови до Румунії, 50–60 вагонів; тристоронній обмін інформацією про рух вагонів і щоденну обробну потужність терміналів-одержувачів у Галаці; інтеграція терміналів-одержувачів у Галаці до АС "Месплан"", - ідеться у повідомленні.

Наголошується, що реалізація таких дій дасть низку переваг, зокрема збільшення пропускної спроможності пункту пропуску Джурджулешти - Галац утричі, скорочення часу руху вагонів між портами України, Молдови та Румунії на 2-3 дні та зниження транспортних витрат. Зустріч операторів відбулася 8-9 листопада.

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