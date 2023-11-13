Рашисти вдарили по Бериславу, поранено 2 людей (оновлено)
Ворог продовжує завдавати ударів по Херсонщині, зокрема, під вогонь потрапив Берислав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
"російська армія вдарила по Бериславу. Постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російських обстрілів Берислава.
"Лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього - струс головного мозку та вибухова травма", - уточнили в ОВА.
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