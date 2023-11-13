УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини
514 0

Рашисти вдарили по Бериславу, поранено 2 людей (оновлено)

берислав

Ворог продовжує завдавати ударів по Херсонщині, зокрема, під вогонь потрапив Берислав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

"російська армія вдарила по Бериславу. Постраждала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили з безпілотника по Бериславу на Херсонщині, двоє поранених

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок російських обстрілів Берислава.

"Лікарі надали на місці допомогу 49-річному чоловікові. В нього - струс головного мозку та вибухова травма", - уточнили в ОВА.

Автор: 

обстріл (29517) Берислав (197)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 