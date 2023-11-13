В Україні повністю або частково відновлено 834 медичні заклади, - МОЗ

В Україні повністю вдалося відновити 421 медичний заклад, пошкоджений росією, ще 413 - у процесі відновлення.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на майже середину листопада 2023 року в Україні вже вдалося відновити повністю або частково 834 об’єкти медзакладів. З них 421 об’єкт відновлено повністю та ще 413 – частково", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, найбільше відновлених медзакладів у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

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Загалом, як зазначили в МОЗ, від початку повномасштабної війни ворог пошкодив 1468 об’єктів медзакладів та ще 193 об’єкти зруйнував повністю (відновленню не підлягають).

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей.