Франція передасть бронеавтомобілі Bastion Вірменії. Спочатку їх планували відправити Україні

Франція вирішила відправити Вірменії партію бронеавтомобілів Bastion, які спочатку планувалося передати Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest-France.

Зазначається, що Вірменія побоюється більш потужного за озброєнням Азербайджану, тому Єреван попросив Францію про військову підтримку. Запланована партія 50 бронеавтомобілів.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна на початку жовтня заявила, що Париж погодився поставити до Вірменії військову техніку.

Франція погодилася підписати майбутні контракти з Вірменією, які дозволять їй постачати військову техніку для забезпечення її оборони.

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22 і 23 жовтня міністр оборони Вірменії Сурен Папікян перебував у Парижі, де зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Тоді було підписано угоди про двостороннє співробітництво.