Франція передасть бронеавтомобілі Bastion Вірменії. Спочатку їх планували відправити Україні
Франція вирішила відправити Вірменії партію бронеавтомобілів Bastion, які спочатку планувалося передати Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest-France.
Зазначається, що Вірменія побоюється більш потужного за озброєнням Азербайджану, тому Єреван попросив Францію про військову підтримку. Запланована партія 50 бронеавтомобілів.
Глава МЗС Франції Катрін Колонна на початку жовтня заявила, що Париж погодився поставити до Вірменії військову техніку.
Франція погодилася підписати майбутні контракти з Вірменією, які дозволять їй постачати військову техніку для забезпечення її оборони.
22 і 23 жовтня міністр оборони Вірменії Сурен Папікян перебував у Парижі, де зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Тоді було підписано угоди про двостороннє співробітництво.
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всьо та вірменія неслушно виникає, то шахеди з ірану росії передає, то броньовики перехвачує..
відверта шкода, з огляду на загрози
От нам-би вони пригодилися - як допоміжні пересувні вогневі точки (під зенітно-прожекторні установки проти "шахедів")
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
Нема кому передавати ті авто.
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-человечески не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
головне слово там,
контракт!!!!
а там де бабло, "партнери" на другому плані....
це *****, капіталізм...
Нахуа оно армянам ? А шоб було.
Арменія у пісьмових джерелах згадується вперше у 331 році до нашої ери. Це навіть якщо вважати, що Урарту - це якась інша країна, що не має стосунку до Арменії.
А коли у тій місцевості з'явилися турки? Перші тюркські кочовики там з'явилися у 6-8 сторіччах. Перша турецька держава там була створена у 1077 році.
Це погана робота або,вірніше,бездіяльність нашого
МЗС і МО,а також вищої влади країни.
Оленевод до кіма злітав,до раші пішли **********.
Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.
За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist
...і далі по тексту.
так та арменія за чорним морем і з єс кордонів не має
а Україна - почекає
https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+60+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 https://www.google.com/search?client=opera&q=США+викупили+у+Йорданії+для+України+60+самохідних+зенітних+установок&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Бронетранспортеры, проданные Францией Армении, изначально предназначались для Украины, https://www.ouest-france.fr/europe/armenie/des-vehicules-de-transport-de-troupes-bastion-livres-a-larmenie-8121f358-81f9-11ee-a407-397218b61e71 пишет французская газета Ouest-France. Киев отказался от их бесплатной поставки, признав эти устаревшие лёгкие БТР совершенно непригодными для использования на ТВД с Россией из-за
их слабой защищенности от огня артиллерии и противотанковых ракет.
А може просто наше МО, як завжди, вирішило їх не отримати безкоштовно, а закупити по "правильним" цінам? У тієї ж Арменії?