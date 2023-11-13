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Франція передасть бронеавтомобілі Bastion Вірменії. Спочатку їх планували відправити Україні

бронемашина,франція,бастіон,bastion

Франція вирішила відправити Вірменії партію бронеавтомобілів Bastion, які спочатку планувалося передати Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ouest-France.

Зазначається, що Вірменія побоюється більш потужного за озброєнням Азербайджану, тому Єреван попросив Францію про військову підтримку. Запланована партія 50 бронеавтомобілів.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна на початку жовтня заявила, що Париж погодився поставити до Вірменії військову техніку.

Франція погодилася підписати майбутні контракти з Вірменією, які дозволять їй постачати військову техніку для забезпечення її оборони.

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22 і 23 жовтня міністр оборони Вірменії Сурен Папікян перебував у Парижі, де зустрівся зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Тоді було підписано угоди про двостороннє співробітництво.

Автор: 

Вірменія (738) Франція (3120) допомога і підтримка (1170)


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Топ коментарі
+25
хорошо что в Армению. Макрон мог бы и в Газу передать.
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13.11.2023 17:13 Відповісти
+11
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13.11.2023 17:14 Відповісти
+11
****... ідіоти.. кончені ідіоти...
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13.11.2023 17:15 Відповісти
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хорошо что в Армению. Макрон мог бы и в Газу передать.
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13.11.2023 17:13 Відповісти
Не факт, що не передав.
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13.11.2023 17:28 Відповісти
то ж такий друг нашого президента і передав вірменії...
всьо та вірменія неслушно виникає, то шахеди з ірану росії передає, то броньовики перехвачує..
відверта шкода, з огляду на загрози
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13.11.2023 18:00 Відповісти
Не передав, а продав.
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13.11.2023 20:07 Відповісти
І що ті бронеавтомобілі дадуть вірменам? Патрулювать кордон? Бо самі по собі вони як ударна сила - "ніякі" Так Азербайджан вже давно говорить що не збирається нападать на Вірменію - тільки поверне собі свої землі Тим більше - їм роботи по відновленню звільнених районів треба закінчувать та лінію кордону обладнать Ну а якщо вірмени розраховують посилить оборону "Арцаху" - так туди ще ті БА треба доставить А Лачинська траса - під вогневим контролем азербайджанців Розстріляють з висот артилерією - як тільки вони туди рипнуться
От нам-би вони пригодилися - як допоміжні пересувні вогневі точки (під зенітно-прожекторні установки проти "шахедів")
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13.11.2023 17:30 Відповісти
та йому взагалі похєр що з тими бронєавтомобілями вірмени будуть робить. Скоріш за все це Бріджит його вмовила на таку *****.
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13.11.2023 17:36 Відповісти
Яку оборону?Якого Арцаху?Його нема....де-факто,Алиев парад зробив,тиждень тому.Де юре...з нового року..всьо!!Сама влада Арцаху,та що не заарештована,документ затвердила.Армяни це для себе взяли...Там всьо запутано,типу ми с кацапом не дружемо....Коли армяни 102 базу виженуть...то буде правда.А поки мутки...
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13.11.2023 18:11 Відповісти
Я висловив "можливі версії" Бо ще х/з - що може статься завтра! Кацапи спровокують переворот До влади знову прийде "карабахський клан" А він і відмовиться може від тих домовленостей які уклав Пашинян А я просто виклав кілька своїх думок стосовно використання тої техніки
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13.11.2023 20:48 Відповісти
А може й так.За базу кацапську тиша...Не вигонять,хоча плачуть русня нас предала.....
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13.11.2023 22:41 Відповісти
На тій "базі" залишлося "півтори каліки" Решта гниє в полях України чи "пад бярьозками" в Росії

В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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14.11.2023 02:06 Відповісти
Там вже майже не залишилося вірмен. Телебачення Баку постійно демонструє пусті міста, Алієв деякий час тому побував у Ханенді, там зараз тільки поліція Азербаджану , служби і чиновники.
Нема кому передавати ті авто.
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14.11.2023 01:08 Відповісти
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-человечески не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…

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14.11.2023 02:08 Відповісти
а ти прочитай уважніше...
головне слово там,
контракт!!!!
а там де бабло, "партнери" на другому плані....
це *****, капіталізм...
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13.11.2023 18:03 Відповісти
Точніше неоколоніалізм. Вірменія це 15 колонія Франції (14 в Африці).
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13.11.2023 18:33 Відповісти
Якби нашими партнерами б були некапіталісти, ти б зараз бібу у карла маркса і фрідріха енгельса смоктав)
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13.11.2023 18:41 Відповісти
ж і кажу - добре, хоч контракт не з рф. І на тому дякую.
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13.11.2023 19:41 Відповісти
Ні. Поки що лише вірменська діяспора крутить (всіма) урядами Франції, як цигaн сонцем.
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13.11.2023 19:02 Відповісти
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13.11.2023 17:14 Відповісти
Ну це безумовно рекорд з ідиотизму та трешу. Хто наступний так "здивує"?🤦
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13.11.2023 17:14 Відповісти
Вони не влаштовували українську сторону через низьку захищеність.
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13.11.2023 17:17 Відповісти
А оте шестиколісне лайно з дулом значить влаштовувало? Яке від уламків горить. Це хоч швидше.
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13.11.2023 17:24 Відповісти
Те гівно хоч з дулом.
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13.11.2023 17:50 Відповісти
поздно пить айран,арам те ббм уже что мертвому припарки
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13.11.2023 17:15 Відповісти
****... ідіоти.. кончені ідіоти...
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13.11.2023 17:15 Відповісти
вірмени тільки попросили зразу отримали . нам рік обіцяють і не дають .
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13.11.2023 17:15 Відповісти
Читай уважно! Попросили,підписали КОНТРАКТ(гроші). В Україну їх хотіли відправити як ДОПОМОГУ(на шару).
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13.11.2023 18:22 Відповісти
В Вірменії мабуть корупції менше.
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13.11.2023 17:16 Відповісти
Нігде корупції не має - тіко в нас ( а те шо Шредер на побігеньках в ***** до прикладу - так це не корупція це національне шось там ну шось там, ).
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13.11.2023 17:24 Відповісти
У Франції вірмен більше
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13.11.2023 17:46 Відповісти
Шо вони з ними будуть робити? В третій раз програвати війну за Карабах?
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13.11.2023 17:16 Відповісти
Будуть програвати першу війну за коридор до Нахічевану. Ще раз переконуюсь, що в міжнародній політиці Макрон абсолютний нуль. Францію поступово витісняють з Африки, то він хоче впливу на Кавказі.
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13.11.2023 17:24 Відповісти
Просто бізнес, нічого особистого
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13.11.2023 17:21 Відповісти
Азербайджан Карабах уже отвоевал. Дальше нападать не будет.
Нахуа оно армянам ? А шоб було.
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13.11.2023 17:22 Відповісти
Не будьте наївними. Якщо у турок буде можливість, вони всю Вірменію завоюють і проведуть 100 % геноцид вірмен. І ніхто їм не завадить, хіба що Турцію після цього з НАТО виключать
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13.11.2023 17:27 Відповісти
А нахрєна туркам ті гори? У вірмен реально крім будівельного туфу ніхера немає!
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13.11.2023 17:33 Відповісти
який геноцицид, яких вірмен ??? територія так званої "вірменії" це автентична територія Туретчини-Азербайджану, Иєриван турецьке місто !!! вірмети там ніхто і звати їх ніяк !!!
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13.11.2023 17:43 Відповісти
А з якого віку ви про "автентичні" рахуєте? Вірменія взагалі-то десь на 1000 років старша за Туреччину і вірмени жили там за 1300 років до того, як туди турки приперлися.
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13.11.2023 18:04 Відповісти
Бог створив людину і назвав її Адамян. І тільки потім жінку -Євануш!
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13.11.2023 19:09 Відповісти
А до чого тут Адамян?
Арменія у пісьмових джерелах згадується вперше у 331 році до нашої ери. Це навіть якщо вважати, що Урарту - це якась інша країна, що не має стосунку до Арменії.
А коли у тій місцевості з'явилися турки? Перші тюркські кочовики там з'явилися у 6-8 сторіччах. Перша турецька держава там була створена у 1077 році.
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13.11.2023 20:05 Відповісти
Київ - це російське місто. Українці там ніхто і звати ніяк.
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13.11.2023 19:01 Відповісти
цікавився попереднім "геноцидом"? коли все вірменське населення Турції волало "Нікалай-ІІ, ввєді!" і проводило відповідну діяльність
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13.11.2023 17:48 Відповісти
Ну да, не завадять - а глибока стурбованість?
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13.11.2023 17:50 Відповісти
і як їм допоможуть оті 50колісниць?
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13.11.2023 19:18 Відповісти
Єдине що потрібно Азербайджану- коридор у Нахічевань. Чи через Іран, чи через прикордонну із Іраном территорію Вірменії. Можливо домовляться без війни. А сама теритрорія Вірменіі населена вірменами. Вони нікуди звідти не поїдуть. А займатися вірманами- хай вони самі собою займаються.
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14.11.2023 01:26 Відповісти
Апетит приходить під час їжі. Алієв відносно легко повернув Карабах. Тепер потрібен коридор до Нахічевану. Питання лише коли?
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13.11.2023 17:28 Відповісти
а що таке , що, ОДКБ ( кацапи) вже не можутьзахистити вырмяшек выд Айзербайжану- читай Турцыъъ..., черговий удар ножем в спину...
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13.11.2023 17:23 Відповісти
Армени як гівно в ополонці -- до жодного берега не пристане !
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13.11.2023 17:24 Відповісти
Я Макрона не виню.
Це погана робота або,вірніше,бездіяльність нашого
МЗС і МО,а також вищої влади країни.
Оленевод до кіма злітав,до раші пішли **********.
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13.11.2023 17:26 Відповісти
Просмотрел характеристики... Нам таке гівно и не треба було...
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13.11.2023 17:26 Відповісти
Мем: "Вірменська мафія викрала кохану жінку Макрона?"
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13.11.2023 17:27 Відповісти
Дослівно The Economist: "За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських солдатів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені".

Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.

За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist
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13.11.2023 17:48 Відповісти
У европейцев новая игрушка. Николя Пасьюньян.
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13.11.2023 17:55 Відповісти
A kudi pingvinam eti basti shmasti ? 🤔
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13.11.2023 18:10 Відповісти
В Франции очень сильный лобби армян.
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13.11.2023 18:16 Відповісти
Франція на пару з кацапами давно перетворила Вірменію на свою колонію. Саме французькі компанії обкрадали Азербайджан розкрадаючи родовища в Нагірному Карабаху і скупили коньячне виробництво з метою дискредитації і погіршення якості вірменських коньячних брендів. Наприклад, найкращий коньяк Вірменії всіх часів "Праздничний" (25 років витримки) більше не існує саме завдяки Франції, а те що лишилось гірше за французські коньяки. У Франції не вірменське лоббі, а французські інтереси - кожна колонія (14 в Африці і Вірменія) приносить бюджету Франції від 30 до 80 мільярдів євро щорічно. Такий от ******** французький неоколоніалізм під соусом "свободи, рівності та братерства".
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13.11.2023 18:47 Відповісти
Конья́к (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. cognac) - французький міцний алкогольний напій з білих сортів винограду,(с)
...і далі по тексту.
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13.11.2023 19:22 Відповісти
Міг би передати армянам портрет своеї дружини, лякати айзеров !
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13.11.2023 18:20 Відповісти
Черговий успіх Дєрмако-дипломатії.
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13.11.2023 18:36 Відповісти
по вказівці куйла, хранцузький сраколиз "макарон" ,зробив хід конем в обхід України,для озброєння армії вірменського рашистського сателіта...
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13.11.2023 18:42 Відповісти
і війна з сусідом не заважає і не мусолять півтора року, а просто передають і все!
так та арменія за чорним морем і з єс кордонів не має

а Україна - почекає
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13.11.2023 18:48 Відповісти
Сполучені Штати викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України. Про це повідомляє видання De Telegraaf. Ці системи ППО передадуть Збройним Силам України в межах американської військової допомоги. Уряд США заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів.
https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+60+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 https://www.google.com/search?client=opera&q=США+викупили+у+Йорданії+для+України+60+самохідних+зенітних+установок&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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13.11.2023 19:55 Відповісти
Франция поставила в Армению военную технику, от которой отказалась Украина

Бронетранспортеры, проданные Францией Армении, изначально предназначались для Украины, https://www.ouest-france.fr/europe/armenie/des-vehicules-de-transport-de-troupes-bastion-livres-a-larmenie-8121f358-81f9-11ee-a407-397218b61e71 пишет французская газета Ouest-France. Киев отказался от их бесплатной поставки, признав эти устаревшие лёгкие БТР совершенно непригодными для использования на ТВД с Россией из-за
их слабой защищенности от огня артиллерии и противотанковых ракет.
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13.11.2023 19:57 Відповісти
А нахрена вони армянам?вони вже свою війну програли.
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13.11.2023 20:05 Відповісти
Тобто на них поранених вивозити неможливо?
А може просто наше МО, як завжди, вирішило їх не отримати безкоштовно, а закупити по "правильним" цінам? У тієї ж Арменії?
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13.11.2023 20:23 Відповісти
Тут багато пишуть про 'старе гівно на колесах'. Так от в ЗСУ зараз потрібно взагалі Все! Що може їздити і стріляти!
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14.11.2023 00:46 Відповісти
 
 