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Франция передаст бронеавтомобили Bastion Армении. Сначала их планировали отправить Украине

бронемашина,франція,бастіон,bastion

Франция решила отправить Армении партию бронеавтомобилей Bastion, которые первоначально планировалось передать Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ouest-France.

Отмечается, что Армения опасается мощнейшего по вооружению Азербайджана, поэтому Ереван попросил Францию о военной поддержке. Планируется партия 50 бронеавтомобилей.

Глава МИД Франции Катрин Колонна в начале октября заявила, что Париж согласился поставить в Армению военную технику.

Франция согласилась подписать будущие контракты с Арменией, позволяющие ей поставлять военную технику для обеспечения ее обороны.

22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Тогда было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Читайте также: Франция планирует до конца года подготовить 7 тысяч украинских военных, - СМИ

Автор: 

Армения (829) Франция (3555) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
+25
хорошо что в Армению. Макрон мог бы и в Газу передать.
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13.11.2023 17:13 Ответить
+11
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13.11.2023 17:14 Ответить
+11
****... ідіоти.. кончені ідіоти...
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13.11.2023 17:15 Ответить
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хорошо что в Армению. Макрон мог бы и в Газу передать.
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13.11.2023 17:13 Ответить
Не факт, що не передав.
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13.11.2023 17:28 Ответить
то ж такий друг нашого президента і передав вірменії...
всьо та вірменія неслушно виникає, то шахеди з ірану росії передає, то броньовики перехвачує..
відверта шкода, з огляду на загрози
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13.11.2023 18:00 Ответить
Не передав, а продав.
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13.11.2023 20:07 Ответить
І що ті бронеавтомобілі дадуть вірменам? Патрулювать кордон? Бо самі по собі вони як ударна сила - "ніякі" Так Азербайджан вже давно говорить що не збирається нападать на Вірменію - тільки поверне собі свої землі Тим більше - їм роботи по відновленню звільнених районів треба закінчувать та лінію кордону обладнать Ну а якщо вірмени розраховують посилить оборону "Арцаху" - так туди ще ті БА треба доставить А Лачинська траса - під вогневим контролем азербайджанців Розстріляють з висот артилерією - як тільки вони туди рипнуться
От нам-би вони пригодилися - як допоміжні пересувні вогневі точки (під зенітно-прожекторні установки проти "шахедів")
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13.11.2023 17:30 Ответить
та йому взагалі похєр що з тими бронєавтомобілями вірмени будуть робить. Скоріш за все це Бріджит його вмовила на таку *****.
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13.11.2023 17:36 Ответить
Яку оборону?Якого Арцаху?Його нема....де-факто,Алиев парад зробив,тиждень тому.Де юре...з нового року..всьо!!Сама влада Арцаху,та що не заарештована,документ затвердила.Армяни це для себе взяли...Там всьо запутано,типу ми с кацапом не дружемо....Коли армяни 102 базу виженуть...то буде правда.А поки мутки...
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13.11.2023 18:11 Ответить
Я висловив "можливі версії" Бо ще х/з - що може статься завтра! Кацапи спровокують переворот До влади знову прийде "карабахський клан" А він і відмовиться може від тих домовленостей які уклав Пашинян А я просто виклав кілька своїх думок стосовно використання тої техніки
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13.11.2023 20:48 Ответить
А може й так.За базу кацапську тиша...Не вигонять,хоча плачуть русня нас предала.....
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13.11.2023 22:41 Ответить
На тій "базі" залишлося "півтори каліки" Решта гниє в полях України чи "пад бярьозками" в Росії

В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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14.11.2023 02:06 Ответить
Там вже майже не залишилося вірмен. Телебачення Баку постійно демонструє пусті міста, Алієв деякий час тому побував у Ханенді, там зараз тільки поліція Азербаджану , служби і чиновники.
Нема кому передавати ті авто.
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14.11.2023 01:08 Ответить
Решила миссия ООН проверить состояние соблюдения прав человека в Нагорном Карабахе, со стороны «миротворческого контингента. Сообщили в Кремль . Те дают команду:

- Немедленно обеспечить права местного населения!

Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-человечески не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…

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14.11.2023 02:08 Ответить
а ти прочитай уважніше...
головне слово там,
контракт!!!!
а там де бабло, "партнери" на другому плані....
це *****, капіталізм...
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13.11.2023 18:03 Ответить
Точніше неоколоніалізм. Вірменія це 15 колонія Франції (14 в Африці).
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13.11.2023 18:33 Ответить
Якби нашими партнерами б були некапіталісти, ти б зараз бібу у карла маркса і фрідріха енгельса смоктав)
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13.11.2023 18:41 Ответить
ж і кажу - добре, хоч контракт не з рф. І на тому дякую.
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13.11.2023 19:41 Ответить
Ні. Поки що лише вірменська діяспора крутить (всіма) урядами Франції, як цигaн сонцем.
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13.11.2023 19:02 Ответить
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13.11.2023 17:14 Ответить
Ну це безумовно рекорд з ідиотизму та трешу. Хто наступний так "здивує"?🤦
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13.11.2023 17:14 Ответить
Вони не влаштовували українську сторону через низьку захищеність.
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13.11.2023 17:17 Ответить
А оте шестиколісне лайно з дулом значить влаштовувало? Яке від уламків горить. Це хоч швидше.
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13.11.2023 17:24 Ответить
Те гівно хоч з дулом.
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13.11.2023 17:50 Ответить
поздно пить айран,арам те ббм уже что мертвому припарки
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13.11.2023 17:15 Ответить
****... ідіоти.. кончені ідіоти...
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13.11.2023 17:15 Ответить
вірмени тільки попросили зразу отримали . нам рік обіцяють і не дають .
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13.11.2023 17:15 Ответить
Читай уважно! Попросили,підписали КОНТРАКТ(гроші). В Україну їх хотіли відправити як ДОПОМОГУ(на шару).
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13.11.2023 18:22 Ответить
В Вірменії мабуть корупції менше.
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13.11.2023 17:16 Ответить
Нігде корупції не має - тіко в нас ( а те шо Шредер на побігеньках в ***** до прикладу - так це не корупція це національне шось там ну шось там, ).
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13.11.2023 17:24 Ответить
У Франції вірмен більше
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13.11.2023 17:46 Ответить
Шо вони з ними будуть робити? В третій раз програвати війну за Карабах?
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13.11.2023 17:16 Ответить
Будуть програвати першу війну за коридор до Нахічевану. Ще раз переконуюсь, що в міжнародній політиці Макрон абсолютний нуль. Францію поступово витісняють з Африки, то він хоче впливу на Кавказі.
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13.11.2023 17:24 Ответить
Просто бізнес, нічого особистого
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13.11.2023 17:21 Ответить
Азербайджан Карабах уже отвоевал. Дальше нападать не будет.
Нахуа оно армянам ? А шоб було.
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13.11.2023 17:22 Ответить
Не будьте наївними. Якщо у турок буде можливість, вони всю Вірменію завоюють і проведуть 100 % геноцид вірмен. І ніхто їм не завадить, хіба що Турцію після цього з НАТО виключать
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13.11.2023 17:27 Ответить
А нахрєна туркам ті гори? У вірмен реально крім будівельного туфу ніхера немає!
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13.11.2023 17:33 Ответить
який геноцицид, яких вірмен ??? територія так званої "вірменії" це автентична територія Туретчини-Азербайджану, Иєриван турецьке місто !!! вірмети там ніхто і звати їх ніяк !!!
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13.11.2023 17:43 Ответить
А з якого віку ви про "автентичні" рахуєте? Вірменія взагалі-то десь на 1000 років старша за Туреччину і вірмени жили там за 1300 років до того, як туди турки приперлися.
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13.11.2023 18:04 Ответить
Бог створив людину і назвав її Адамян. І тільки потім жінку -Євануш!
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13.11.2023 19:09 Ответить
А до чого тут Адамян?
Арменія у пісьмових джерелах згадується вперше у 331 році до нашої ери. Це навіть якщо вважати, що Урарту - це якась інша країна, що не має стосунку до Арменії.
А коли у тій місцевості з'явилися турки? Перші тюркські кочовики там з'явилися у 6-8 сторіччах. Перша турецька держава там була створена у 1077 році.
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13.11.2023 20:05 Ответить
Київ - це російське місто. Українці там ніхто і звати ніяк.
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13.11.2023 19:01 Ответить
цікавився попереднім "геноцидом"? коли все вірменське населення Турції волало "Нікалай-ІІ, ввєді!" і проводило відповідну діяльність
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13.11.2023 17:48 Ответить
Ну да, не завадять - а глибока стурбованість?
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13.11.2023 17:50 Ответить
і як їм допоможуть оті 50колісниць?
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13.11.2023 19:18 Ответить
Єдине що потрібно Азербайджану- коридор у Нахічевань. Чи через Іран, чи через прикордонну із Іраном территорію Вірменії. Можливо домовляться без війни. А сама теритрорія Вірменіі населена вірменами. Вони нікуди звідти не поїдуть. А займатися вірманами- хай вони самі собою займаються.
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14.11.2023 01:26 Ответить
Апетит приходить під час їжі. Алієв відносно легко повернув Карабах. Тепер потрібен коридор до Нахічевану. Питання лише коли?
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13.11.2023 17:28 Ответить
а що таке , що, ОДКБ ( кацапи) вже не можутьзахистити вырмяшек выд Айзербайжану- читай Турцыъъ..., черговий удар ножем в спину...
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13.11.2023 17:23 Ответить
Армени як гівно в ополонці -- до жодного берега не пристане !
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13.11.2023 17:24 Ответить
Я Макрона не виню.
Це погана робота або,вірніше,бездіяльність нашого
МЗС і МО,а також вищої влади країни.
Оленевод до кіма злітав,до раші пішли **********.
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13.11.2023 17:26 Ответить
Просмотрел характеристики... Нам таке гівно и не треба було...
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13.11.2023 17:26 Ответить
Мем: "Вірменська мафія викрала кохану жінку Макрона?"
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13.11.2023 17:27 Ответить
Дослівно The Economist: "За оцінками американських офіційних осіб, щонайменше 70 тисяч українських солдатів загинули у війні, а ще до 120 тисяч були поранені".

Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.

За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist
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13.11.2023 17:48 Ответить
У европейцев новая игрушка. Николя Пасьюньян.
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13.11.2023 17:55 Ответить
A kudi pingvinam eti basti shmasti ? 🤔
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13.11.2023 18:10 Ответить
В Франции очень сильный лобби армян.
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13.11.2023 18:16 Ответить
Франція на пару з кацапами давно перетворила Вірменію на свою колонію. Саме французькі компанії обкрадали Азербайджан розкрадаючи родовища в Нагірному Карабаху і скупили коньячне виробництво з метою дискредитації і погіршення якості вірменських коньячних брендів. Наприклад, найкращий коньяк Вірменії всіх часів "Праздничний" (25 років витримки) більше не існує саме завдяки Франції, а те що лишилось гірше за французські коньяки. У Франції не вірменське лоббі, а французські інтереси - кожна колонія (14 в Африці і Вірменія) приносить бюджету Франції від 30 до 80 мільярдів євро щорічно. Такий от ******** французький неоколоніалізм під соусом "свободи, рівності та братерства".
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13.11.2023 18:47 Ответить
Конья́к (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. cognac) - французький міцний алкогольний напій з білих сортів винограду,(с)
...і далі по тексту.
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13.11.2023 19:22 Ответить
Міг би передати армянам портрет своеї дружини, лякати айзеров !
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13.11.2023 18:20 Ответить
Черговий успіх Дєрмако-дипломатії.
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13.11.2023 18:36 Ответить
по вказівці куйла, хранцузький сраколиз "макарон" ,зробив хід конем в обхід України,для озброєння армії вірменського рашистського сателіта...
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13.11.2023 18:42 Ответить
і війна з сусідом не заважає і не мусолять півтора року, а просто передають і все!
так та арменія за чорним морем і з єс кордонів не має

а Україна - почекає
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13.11.2023 18:48 Ответить
Сполучені Штати викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок Gepard для України. Про це повідомляє видання De Telegraaf. Ці системи ППО передадуть Збройним Силам України в межах американської військової допомоги. Уряд США заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів.
https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+60+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 https://www.google.com/search?client=opera&q=США+викупили+у+Йорданії+для+України+60+самохідних+зенітних+установок&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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13.11.2023 19:55 Ответить
Франция поставила в Армению военную технику, от которой отказалась Украина

Бронетранспортеры, проданные Францией Армении, изначально предназначались для Украины, https://www.ouest-france.fr/europe/armenie/des-vehicules-de-transport-de-troupes-bastion-livres-a-larmenie-8121f358-81f9-11ee-a407-397218b61e71 пишет французская газета Ouest-France. Киев отказался от их бесплатной поставки, признав эти устаревшие лёгкие БТР совершенно непригодными для использования на ТВД с Россией из-за
их слабой защищенности от огня артиллерии и противотанковых ракет.
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13.11.2023 19:57 Ответить
А нахрена вони армянам?вони вже свою війну програли.
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13.11.2023 20:05 Ответить
Тобто на них поранених вивозити неможливо?
А може просто наше МО, як завжди, вирішило їх не отримати безкоштовно, а закупити по "правильним" цінам? У тієї ж Арменії?
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13.11.2023 20:23 Ответить
Тут багато пишуть про 'старе гівно на колесах'. Так от в ЗСУ зараз потрібно взагалі Все! Що може їздити і стріляти!
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14.11.2023 00:46 Ответить
 
 