Франция передаст бронеавтомобили Bastion Армении. Сначала их планировали отправить Украине
Франция решила отправить Армении партию бронеавтомобилей Bastion, которые первоначально планировалось передать Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ouest-France.
Отмечается, что Армения опасается мощнейшего по вооружению Азербайджана, поэтому Ереван попросил Францию о военной поддержке. Планируется партия 50 бронеавтомобилей.
Глава МИД Франции Катрин Колонна в начале октября заявила, что Париж согласился поставить в Армению военную технику.
Франция согласилась подписать будущие контракты с Арменией, позволяющие ей поставлять военную технику для обеспечения ее обороны.
22 и 23 октября министр обороны Армении Сурен Папикян находился в Париже, где встретился со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Тогда было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве.
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всьо та вірменія неслушно виникає, то шахеди з ірану росії передає, то броньовики перехвачує..
відверта шкода, з огляду на загрози
От нам-би вони пригодилися - як допоміжні пересувні вогневі точки (під зенітно-прожекторні установки проти "шахедів")
В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…
Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху, для вірменського народу…
Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
Нема кому передавати ті авто.
- Немедленно обеспечить права местного населения!
Мотнулись «миротворцы» по сёлам, искать «местное «население»… А там только коты да собаки одичавшие бегают… Бегали, бегали, наконец, в одном глухом горном селении обнаружили двуногого. Обросший, без одежды, рычит, «гукает», по-человечески не понимает. Ну, отмыли, причесали, побрили. Представили членам ООН. Вот так цивилизованный мир, наконец-то, увидел легендарного «алмасты», снежного человека…
головне слово там,
контракт!!!!
а там де бабло, "партнери" на другому плані....
це *****, капіталізм...
Нахуа оно армянам ? А шоб було.
Арменія у пісьмових джерелах згадується вперше у 331 році до нашої ери. Це навіть якщо вважати, що Урарту - це якась інша країна, що не має стосунку до Арменії.
А коли у тій місцевості з'явилися турки? Перші тюркські кочовики там з'явилися у 6-8 сторіччах. Перша турецька держава там була створена у 1077 році.
Це погана робота або,вірніше,бездіяльність нашого
МЗС і МО,а також вищої влади країни.
Оленевод до кіма злітав,до раші пішли **********.
Більше деталей: Згідно з публікацією, війна перевернула життя незліченної кількості українців, а також вплинула на ринок праці. Близько 4,8 млн людей втратили роботу майже за одну ніч, коли Росія напала на Україну. За оцінками, рівень безробіття знизився до 18,4% у жовтні цього року з понад 30% навесні 2022 року, але залишається значно вищим за довоєнний рівень.
За даними одного з опитувань, 17% українських працівників змінили професію з початку війни. Сотні тисяч були призвані на військову службу.Журнал The Economist з посиланням на дані американських посадовців стверджує, що внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули щонайменше 70 тисяч українських військових.
Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/18/7167818/ "Європейська правда" із посиланням на https://www.economist.com/europe/2023/11/12/as-ukrainian-men-head-off-to-fight-women-take-up-their-jobs The Economist
...і далі по тексту.
так та арменія за чорним морем і з єс кордонів не має
а Україна - почекає
https://www.google.com/search?client=opera&q=%D0%A1%D0%A8%D0%90+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D1%83+%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+60+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 https://www.google.com/search?client=opera&q=США+викупили+у+Йорданії+для+України+60+самохідних+зенітних+установок&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Бронетранспортеры, проданные Францией Армении, изначально предназначались для Украины, https://www.ouest-france.fr/europe/armenie/des-vehicules-de-transport-de-troupes-bastion-livres-a-larmenie-8121f358-81f9-11ee-a407-397218b61e71 пишет французская газета Ouest-France. Киев отказался от их бесплатной поставки, признав эти устаревшие лёгкие БТР совершенно непригодными для использования на ТВД с Россией из-за
их слабой защищенности от огня артиллерии и противотанковых ракет.
А може просто наше МО, як завжди, вирішило їх не отримати безкоштовно, а закупити по "правильним" цінам? У тієї ж Арменії?