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Новини Війна
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Україна сьогодні потребує нашої допомоги так само, як і рік тому, - глава МЗС Латвії Каріньш

каріньш

Україна потребує допомоги Європейського Союзу, оскільки захищає загальноєвропейські цінності.

Про це заявив глава МЗС Латвії Криш'яніс Каріньш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на RP.

За словами, міністра Україна "захищає загальноєвропейські цінності".

"Ми повинні пам’ятати, що війна в Україні триває, і Україна потребує нашої допомоги сьогодні так само як і рік тому… Українці віддають свої життя, борючись за цінності, які в багатьох частинах Європи сприймалися як належне - свободу, демократію, верховенство закону", - наголосив він.

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Автор: 

Латвія (1370) Каріньш Кріш’яніс (41)


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13.11.2023 17:48 Відповісти
 
 