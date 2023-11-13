5 розвідувальних БПЛА рф знищено на Півдні
Сили протиповітряної оборони на Півдні знищили 5 російських розвідувальних безпілотників.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
"13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА:
3 "Мерлін-ВР"
2 "Орлан-10", - йдеться в повідомленні
4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 на Миколаївщині.
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