5 розвідувальних БПЛА рф знищено на Півдні

Сили протиповітряної оборони на Півдні знищили 5 російських розвідувальних безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

"13 листопада 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 російських розвідувальних БпЛА:



3 "Мерлін-ВР"

2 "Орлан-10", - йдеться в повідомленні

4 безпілотники знищено на Херсонщині та 1 на Миколаївщині.

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