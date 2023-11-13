В Україні розпочав роботу Університет Вільних Народів росії
На початку листопада в Україні стартував унікальний освітній проєкт — Університет Вільних Народів, метою якого є вивчення теорії і практики національно-визвольної боротьби представниками поневолених народів російської федерації, які відкрито підтримують Україну та прагнуть до створення власних незалежних держав на руїнах московської імперії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Ініціаторами створення Університету стали Організація Українських Націоналістів (бандерівців), Антиімперський Блок Народів та інформаційно-політичний проєкт "Свобода народам".
Першими слухачами Університету є активісти громадських організацій та об’єднань поневолених народів: чеченці, дагестанці, інгуші, татари, башкорти, буряти, якути, ойрат-калмики та інші. В рамках навчального курсу вони студіюватимуть історію національно-визвольних рухів, теорію державотворення, моделі соціально-економічного розвитку держави, елементи інформаційно-пропагандивної боротьби та ряд інших тематичних предметів. Викладачами Університету є провідні українські експерти з сфери дослідження визвольних рухів, правники, економісти та фахівці із спеціальних дисциплін. УВН працюватиме в онлайн режимі, враховуючи усі безпекові аспекти щодо учасників навчання.
Відкриваючи роботу Університету Вільних Народів, голова ОУН (б) Олег Медуниця наголосив про важливість підтримки боротьби поневолених народів як в історичному контексті, так і в сучасних умовах. Одним із центрів такої підтримки, у свій час, був створений саме з ініціативи ОУН (б) Антибільшовицький Блок Народів. Сьогодні АБН відновив свою діяльність у форматі Антиімперського Блоку Народів і, на переконання Медуниці, спільно із Збройними Силами України та військовими підрозділами поневолених народів у складі ЗСУ, спільно із урядовими чинниками України та усіх цивілізованих держав світу він повинен сповнити місію розвалу московської "тюрми народів". А для того, щоб на руїнах імперії постали вільні демократичні держави, варто вже сьогодні навчати представників поневолених народів теорії та практиці державотворення. Саме таке завдання і поставлено перед УВН.
Керівник програм Університету Вільних Народів, координатор проєкту "Свобода народам" Леонтій Шипілов зазначив, що сучасна україно-російська війна вкотре продемонструвала, що росія є екзистенційним ворогом України та всього вільного світу. росія в усі часи заперечує право на життя не лише української нації, а й інших окупованих нею народів.
"Необхідною передумовою, і, водночас, результатом перемоги у війні є деконструкція росії, – підкреслив Шипілов, – приведення її до такого геополітичного, мілітарного, економічного та гуманітарно-демографічного стану, за якого вона не становитиме загрози іншим країнам. Однією із цілей, а разом з тим і засобів деконструкції росії виступає деколонізація поневолених Москвою народів та постання нових національних держав на її сучасній території. А відтак, перспективною є робота з представниками поневолених народів росії щодо їх якісної та фахового навчання та підготовки як управлінських еліт майбутніх національних держав. Такі особи, з одного боку, будуть "впізнаваними обличчями" для своєї нації, а з іншого – її репрезентантами на міжнародній арені".
За словами організаторів, Університет Вільних Народів працюватиме як постійний навчальний центр, випускаючи кожного року висококваліфікованих фахівців з питань державотворення та організації національно-визвольної боротьби.
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а в гіршому - сприяєш інфільтраії іноземних агетнів, яких в Україні й так як бліх (одна зєльона шобла чого варта)
Вас вообще не смущает то, что против таких действий буквально весь мир.. Только тогда уже весь мир будет против Украины
Закінчив Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2004 року захистив кандидатську дисертацію.
Кар'єра
Починав у великій політиці у партії Віталія Кличка. 2012 року був керівником юридичної служби Харківського обласного виборчого штабу партії "Удар".
Під час парламентських виборів 2012 року балотувався до парламенту під 134 номером списку партії УДАР.
Після Майдану політична дорога привела Шипілова до "Народного фронту". Після парламентських виборів він став помічником народного депутата від "Народного фронту" Миколи Величковича та радником першого заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
Викладає на кафедрі міжнародного права Києво-Могилянської академії, доцент.
20 вересня 2018 року Шипілова було призначено на посаду Члена Центральної виборчої комісії України за квотою "народного фронту".
15 вересня 2019 року Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
Нам аби скоріш розвалити касабію.
тобто, ми такі почали будувати расею майбутнього у нас в україні?
сукі зелені! ****** популісти!
Розпад імперій це природній процес і цьому треба сприяти, а не протидіяти.
Сила незнання часто переважає над раціональним аналізом, так само, як і сила уявлень часто заважає докласти зусилля, аби побачити неспроможність Москви здійснювати ефективну соціальну, демографічну, економічну, національну політику.
Надмірні зусилля, докладені Кремлем для переконання західного світу в «необхідності» існування старої імперії, її ледь не есхатологічну місію бути тюрмою для різних народів, численні параноїдальні образи щодо НАТО та ЄС, дали результат.
На рівні дипломатичних корпусів, штатних та позаштатних аналітиків США та ЄС, розпад російської імперії далі сприймається як зло, в той час як абсолютно наївна віра в «демократизацію» або справжню «федералізацію» Росії досі присутня.
Книга Януша Бугайського, перекладена та видана в Україні в перший рік другої кампанії російсько-української війни під промовистою назвою «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії», поки не стала підручником для українських та іноземних еліт. А мала б, як мінімум, стати причиною для більш уважного ставлення до країни, яка живиться пропагандою минулої «величі» та здійснює щораз більші порушення як системи міжнародного права, так і, зрештою, здорового глузду.