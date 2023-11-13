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В Україні розпочав роботу Університет Вільних Народів росії

увн

На початку листопада в Україні стартував унікальний освітній проєкт — Університет Вільних Народів, метою якого є вивчення теорії і практики національно-визвольної боротьби представниками поневолених народів російської федерації, які відкрито підтримують Україну та прагнуть до створення власних незалежних держав на руїнах московської імперії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ініціаторами створення Університету стали Організація Українських Націоналістів (бандерівців), Антиімперський Блок Народів та інформаційно-політичний проєкт "Свобода народам". 

Першими слухачами Університету є активісти громадських організацій та об’єднань поневолених народів: чеченці, дагестанці, інгуші, татари, башкорти, буряти, якути, ойрат-калмики та інші. В рамках навчального курсу вони студіюватимуть історію національно-визвольних рухів, теорію державотворення, моделі соціально-економічного розвитку держави, елементи інформаційно-пропагандивної боротьби та ряд інших тематичних предметів. Викладачами Університету є провідні українські експерти з сфери дослідження визвольних рухів, правники, економісти та фахівці із спеціальних дисциплін. УВН працюватиме в онлайн режимі, враховуючи усі безпекові аспекти щодо учасників навчання.

Відкриваючи роботу Університету Вільних Народів, голова ОУН (б) Олег Медуниця наголосив про важливість підтримки боротьби поневолених народів як в історичному контексті, так і в сучасних умовах. Одним із центрів такої підтримки, у свій час, був створений саме з ініціативи ОУН (б) Антибільшовицький Блок Народів. Сьогодні АБН відновив свою діяльність у форматі Антиімперського Блоку Народів і, на переконання Медуниці, спільно із Збройними Силами України та військовими підрозділами поневолених народів у складі ЗСУ, спільно із урядовими чинниками України та усіх цивілізованих держав світу він повинен сповнити місію розвалу московської "тюрми народів". А для того, щоб на руїнах імперії постали вільні демократичні держави, варто вже сьогодні навчати представників поневолених народів теорії та практиці державотворення. Саме таке завдання і поставлено перед УВН.

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Керівник програм Університету Вільних Народів, координатор проєкту "Свобода народам" Леонтій Шипілов зазначив, що сучасна україно-російська війна вкотре продемонструвала, що росія є екзистенційним ворогом України та всього вільного світу. росія в усі часи заперечує право на життя не лише української нації, а й інших окупованих нею народів.

"Необхідною передумовою, і, водночас, результатом перемоги у війні є деконструкція росії, – підкреслив Шипілов, – приведення її до такого геополітичного, мілітарного, економічного та гуманітарно-демографічного стану, за якого вона не становитиме загрози іншим країнам. Однією із цілей, а разом з тим і засобів деконструкції росії виступає деколонізація поневолених Москвою народів та постання нових національних держав на її сучасній території. А відтак, перспективною є робота з представниками поневолених народів росії щодо їх якісної та фахового навчання та підготовки як управлінських еліт майбутніх національних держав. Такі особи, з одного боку, будуть "впізнаваними обличчями" для своєї нації, а з іншого – її репрезентантами на міжнародній арені".

За словами організаторів, Університет Вільних Народів працюватиме як постійний навчальний центр, випускаючи кожного року висококваліфікованих фахівців з питань державотворення та організації національно-визвольної боротьби.

Автор: 

націоналісти (154) росія (66417)


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Топ коментарі
+13
Що,знову зрада? А може це правильна справа все ж таки? Розказувати цим манкуртам про їх справжню історію, щоб може у них в мізках хоч якась самосвідомісь прояснилася? Наприклад совок цим займався купу років і в кінці кінців прийшов до того,що ці усі народи себе вважають расіянцями і аж бігом ідут по приказу царя в Україну вбивати. Чомусь совки і кацапи займалися пропагандою все життя і за допомогою неї можуть розкачувати ситуації і в Грузії,і в Україні і в придністровї і так далі. А коли у нас щось подібне хочуть зробити то ідіоти вилізають зі зрадою як завжди
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13.11.2023 19:38 Відповісти
+10
З кацапа зробити людину? Простіше навчити кота читати китайські газети...
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13.11.2023 19:41 Відповісти
+4
Обучение "хороших россиян" А потом они эти умения против нас будут применять?
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13.11.2023 19:33 Відповісти
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Обучение "хороших россиян" А потом они эти умения против нас будут применять?
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13.11.2023 19:33 Відповісти
Що,знову зрада? А може це правильна справа все ж таки? Розказувати цим манкуртам про їх справжню історію, щоб може у них в мізках хоч якась самосвідомісь прояснилася? Наприклад совок цим займався купу років і в кінці кінців прийшов до того,що ці усі народи себе вважають расіянцями і аж бігом ідут по приказу царя в Україну вбивати. Чомусь совки і кацапи займалися пропагандою все життя і за допомогою неї можуть розкачувати ситуації і в Грузії,і в Україні і в придністровї і так далі. А коли у нас щось подібне хочуть зробити то ідіоти вилізають зі зрадою як завжди
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13.11.2023 19:38 Відповісти
З кацапа зробити людину? Простіше навчити кота читати китайські газети...
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13.11.2023 19:41 Відповісти
Здесь речь не о кацапах. Цапов не переделать, даже если рога отпилить.
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13.11.2023 19:45 Відповісти
є кацапи котрі зараз на стороні України воюють,наприклад в тому ж рдк, і щоб наприклат з боліт туди попасти вони проходять нелегкий шлях з боліт спочатку,потмі величезну перевірку спецслужб і уже потім попадають в рдк, а у нас же є масса дебілів котрі за взятки аж бігом тікають в Європу від мобілізації. То про що ти говориш? Якщо б усі у нас були такі патріоти то не треба би було ніяких університетів чи кацапів,а так маємо що маємо і треба усі методи використовувати, якщо наші гібони не хочуть йти воювати маємо брати кацапів котрі готові воювати
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13.11.2023 19:45 Відповісти
Андрію, є системне, а є винятки. А є ще рідкісні винятки.
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13.11.2023 19:48 Відповісти
так ти ж узагальнив усіх під ряд,то що більшість неадекватні з промитими мозгами ітак усім зрозуміло
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13.11.2023 19:57 Відповісти
Вспомнилась история с чеченцем, не помню уже как его звали, который воевал в батальон шейха Мансура вроде бы... Тоже вроде бы прошел все проверки, доказал все в бою. А потом через некоторое время свалил назад в Чечню, посливал инфу что собрал на тех кто воюет и теперь какой то там помощник/заместитель Кадырова.
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13.11.2023 20:07 Відповісти
Якщо це навіть правда то про що це говорить? Я можу у відповідь навести багато прикладів тих кацапів котрі уже допомогли достатньо метрів української землі звільнити,і багато хто з них уже і загинув. Є навіть такі котрі у російській армії багато років прослужили.пішли в результаті за Україну воювати і загинули. для чого узагальнювати? Узагальнення це справа недалеких.
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13.11.2023 20:13 Відповісти
це говорить про то шо ти довбойоб (в кращому випадку).

а в гіршому - сприяєш інфільтраії іноземних агетнів, яких в Україні й так як бліх (одна зєльона шобла чого варта)
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13.11.2023 20:45 Відповісти
Відразу видно людину котра настільки має "аргументовану позицію", що перше що робить це прибігає і ображає Відразу розумієш, що щось протиставити такому "рівню" неможливо
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13.11.2023 20:51 Відповісти
усяке буває
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13.11.2023 20:15 Відповісти
А вас не смущает то, что такие действия со стороны России и привели к санкциям в отношении России?
Вас вообще не смущает то, что против таких действий буквально весь мир.. Только тогда уже весь мир будет против Украины
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16.11.2023 20:46 Відповісти
Освіта
Закінчив Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2004 року захистив кандидатську дисертацію.

Кар'єра
Починав у великій політиці у партії Віталія Кличка. 2012 року був керівником юридичної служби Харківського обласного виборчого штабу партії "Удар".

Під час парламентських виборів 2012 року балотувався до парламенту під 134 номером списку партії УДАР.

Після Майдану політична дорога привела Шипілова до "Народного фронту". Після парламентських виборів він став помічником народного депутата від "Народного фронту" Миколи Величковича та радником першого заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

Викладає на кафедрі міжнародного права Києво-Могилянської академії, доцент.

20 вересня 2018 року Шипілова було призначено на посаду Члена Центральної виборчої комісії України за квотою "народного фронту".

15 вересня 2019 року Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
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13.11.2023 19:43 Відповісти
А цим мають займатися 3,14дараси з жОПи Президента . Розвал ********* зсередини. А вони замість того ,використані гумові вироби, знімають бойових генералів
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13.11.2023 19:35 Відповісти
Буряти це багатонаціональний народ?
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13.11.2023 19:40 Відповісти
їх історичне коріння сягає до Золото Ординської появи
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13.11.2023 20:19 Відповісти
Подивиться це відео, все стане зрозуміло. Вони "рускіе". І коментарі теж варто почитати, все стане зрозуміло про них.
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
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13.11.2023 21:15 Відповісти
це що за *****?типу конгресс звільненнянародів россії під час другої світової?
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13.11.2023 19:42 Відповісти
Не матюкайся. Касаб ? Ми теж були у полоні імперії 300 років.
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13.11.2023 20:21 Відповісти
О , а Фарiон буде там викладачем ....
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13.11.2023 19:43 Відповісти
Вже час готувати кадри. Щоб потім не ставити на керівника БєлНР якогось дебіла, як кацапи захарченка на нашому бамбасі.
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13.11.2023 19:46 Відповісти
а шо на рабсєє хіба зараз є якісь вільні народи???
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13.11.2023 19:46 Відповісти
а ми звідкіля взялися ?
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13.11.2023 20:22 Відповісти
а ми зараз на рабсєє?
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13.11.2023 20:46 Відповісти
Дивлячись на голосування 2019 - мінімум полова там. Ментально так точно
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13.11.2023 21:18 Відповісти
ми були у імперії, чому б і їм не покинути "матушку"
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13.11.2023 22:25 Відповісти
Біологію в 8 не вчили?
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13.11.2023 21:54 Відповісти
***** ті народи разом із їхнім всратим університетом!!! На рашкє нехай університети відкривають, яке падло таку ***** дозволило???((())
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13.11.2023 19:47 Відповісти
тебе не спитали
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13.11.2023 20:24 Відповісти
Підробляєте там?
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13.11.2023 21:55 Відповісти
матюччя касабське не подобається, краще лайтеся
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13.11.2023 22:30 Відповісти
До чого тут я? Яке кончене. Ч матюкалась?
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13.11.2023 22:40 Відповісти
Це ідея правильна . Але з великим запізненням. Башкири , чечени, дагестанці дуже довго воювали за свою незалежність проти Московії . Але їхні нащадки в більшості не пам'ятають свою історію
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13.11.2023 19:48 Відповісти
яка різниця під яким дахом рашистській агентурі проводити антиукраїнську діяльність???Чи то під церковними куполами,і з служителями в рясах ,а чи в стінах новоствореного університету з "викладачами"
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13.11.2023 19:50 Відповісти
зрада ?
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13.11.2023 20:25 Відповісти
здравий смисл
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13.11.2023 20:47 Відповісти
не виключена чергова фсбешна антиукраїнська авантюра за рашистські срібняки
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13.11.2023 20:47 Відповісти
Місцеві пацифісти, які вже під цією новиною волають про зраду ідуть за руськім карабльом.
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13.11.2023 19:51 Відповісти
Всі ці народи підуть скорше під китай чи туреччину.Релігії в них схожі.Максимум кого би Україна перетягнула на свій бік це білоруси і то тільки з південної частини.
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13.11.2023 19:52 Відповісти
То хай йдуть, їхнє право.
Нам аби скоріш розвалити касабію.
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13.11.2023 20:27 Відповісти
Так може це ЦРУ .
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13.11.2023 20:38 Відповісти
ЦРУ таким говном не занимается
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13.11.2023 20:45 Відповісти
Тільки нікому. В ЦРУ був відділ з розшифрування російських прислів'їв та приказок.
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13.11.2023 21:07 Відповісти
і хто втік крім нас та прибалтів ? а їх там ще 120 народів, то хай мутять, це нам на користь
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13.11.2023 20:30 Відповісти
Про українців росії знову ні слова.
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13.11.2023 20:04 Відповісти
та й вони ані слова
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13.11.2023 20:33 Відповісти
це той, що зе!поц наобіцяв на вднх збудувати?
тобто, ми такі почали будувати расею майбутнього у нас в україні?
сукі зелені! ****** популісти!
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13.11.2023 20:25 Відповісти
Надо срочно триллион!!!!
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13.11.2023 20:31 Відповісти
що вільні народи росії забули в Україні?
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13.11.2023 21:10 Відповісти
Треба підтримувати всі народи російської імперії, які виступають проти москалів і прагнуть створити власні держави.
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13.11.2023 21:17 Відповісти
Де хоч якусь хренову народіну хтось бачив проти москви?
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13.11.2023 21:58 Відповісти
Майже всі народи імперії не мають нічого спільного з москалями і утримуються в імперії лише силою.
Розпад імперій це природній процес і цьому треба сприяти, а не протидіяти.
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14.11.2023 21:54 Відповісти
Только вас не смущает то, что около 85% людей в России это Русские?
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16.11.2023 20:45 Відповісти
А що означає слово "русские"? Це ж не назва народу, а приналежність комусь і відповідає на питання: ви чиї? - ми русскіє. 85% населення москви це взагалі мусульмани. Більша частина території росії - це азіати, а в європейській частині завжди жили угро-фіни.
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17.11.2023 18:43 Відповісти
Інструкція з розшматування РосіїСтаніслав Федорчук



Сила незнання часто переважає над раціональним аналізом, так само, як і сила уявлень часто заважає докласти зусилля, аби побачити неспроможність Москви здійснювати ефективну соціальну, демографічну, економічну, національну політику.

Надмірні зусилля, докладені Кремлем для переконання західного світу в «необхідності» існування старої імперії, її ледь не есхатологічну місію бути тюрмою для різних народів, численні параноїдальні образи щодо НАТО та ЄС, дали результат.

На рівні дипломатичних корпусів, штатних та позаштатних аналітиків США та ЄС, розпад російської імперії далі сприймається як зло, в той час як абсолютно наївна віра в «демократизацію» або справжню «федералізацію» Росії досі присутня.

Книга Януша Бугайського, перекладена та видана в Україні в перший рік другої кампанії російсько-української війни під промовистою назвою «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії», поки не стала підручником для українських та іноземних еліт. А мала б, як мінімум, стати причиною для більш уважного ставлення до країни, яка живиться пропагандою минулої «величі» та здійснює щораз більші порушення як системи міжнародного права, так і, зрештою, здорового глузду.
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14.11.2023 00:23 Відповісти
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13.11.2023 21:21 Відповісти
Що, що? Коли вони вже нажеруться
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13.11.2023 21:27 Відповісти
Узагальнюю всіх. Іншого не буде, не має
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13.11.2023 21:37 Відповісти
здається то фігня, марна трата часу і дерібан бюджету. А може й ідеологічна диверсія.
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13.11.2023 22:21 Відповісти
А чому "свободи" там немає? ФСБ не дозволило?
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13.11.2023 23:15 Відповісти
 
 