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В Украине начал работу Университет Свободных Народов россии

увн

В начале ноября в Украине стартовал уникальный образовательный проект - Университет Свободных Народов, целью которого является изучение теории и практики национально-освободительной борьбы представителями порабощенных народов российской федерации, открыто поддерживающих Украину и стремящихся к созданию собственных независимых государств на руинах московской империи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициаторами создания Университета стали Организация украинских националистов (бандеровцев), Антиимперский Блок Народов и информационно-политический проект "Свобода народам".

Первыми слушателями Университета являются активисты общественных организаций и объединений порабощенных народов: чеченцы, дагестанцы, ингуши, татары, башкорты, буряты, якуты, ойрат-калмыки и другие. В рамках учебного курса они будут изучать историю национально-освободительных движений, теорию создания государства, модели социально-экономического развития государства, элементы информационно-пропагандистской борьбы и ряд других тематических предметов. Преподавателями Университета являются ведущие украинские эксперты из сферы исследования освободительных движений, юристы, экономисты и специалисты по специальным дисциплинам. УВН будет работать в онлайн режиме, учитывая все аспекты безопасности относительно участников обучения.

Открывая работу Университета Свободных Народов, председатель ОУН(б) Олег Медуница отметил важность поддержки борьбы порабощенных народов как в историческом контексте, так и в современных условиях. Одним из центров такой поддержки, в свое время, был создан именно по инициативе ОУН(б) Антибольшевистский Блок Народов. Сегодня АБН возобновил свою деятельность в формате Антиимперского Блока Народов и, по убеждению Медуницы, совместно с Вооруженными Силами Украины и военными подразделениями порабощенных народов в составе ВСУ, совместно с правительственными факторами Украины и всех цивилизованных государств мира, он должен исполнить миссию развала московской "тюрьмы народов". А для того, чтобы на руинах империи возникли свободные демократические государства, стоит уже сегодня учить представителей порабощенных народов теории и практике создания государства. Именно такая задача и стоит перед УВН.

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Руководитель программ Университета Свободных Народов, координатор проекта "Свобода народам" Леонтий Шипилов отметил, что современная украино-российская война в очередной раз продемонстрировала, что Россия является экзистенциальным врагом Украины и всего свободного мира. Россия во все времена отрицает право на жизнь не только украинской нации, но и других оккупированных ею народов.

"Необходимой предпосылкой, и, в то же время, результатом победы в войне является деконструкция россии, – подчеркнул Шипилов, – приведение ее в такое геополитическое, милитарное, экономическое и гуманитарно-демографическое состояние, при котором она не будет представлять угрозы другим странам. Одной из целей, а вместе с тем и средств деконструкции россии выступает деколонизация порабощенных москвой народов и возникновение новых национальных государств на ее современной территории. Следовательно, перспективна работа с представителями порабощенных народов россии относительно их качественного и профессионального обучения и подготовки как управленческих элит будущих национальных государств. Такие лица, с одной стороны, будут "узнаваемыми лицами" для своей нации, а с другой – ее репрезентантами на международной арене".

По словам организаторов, Университет Свободных Народов будет работать как постоянный учебный центр, выпуская каждый год высококвалифицированных специалистов по вопросам создания государства и организации национально-освободительной борьбы.

Автор: 

националисты (404) россия (96413)


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Топ комментарии
+13
Що,знову зрада? А може це правильна справа все ж таки? Розказувати цим манкуртам про їх справжню історію, щоб може у них в мізках хоч якась самосвідомісь прояснилася? Наприклад совок цим займався купу років і в кінці кінців прийшов до того,що ці усі народи себе вважають расіянцями і аж бігом ідут по приказу царя в Україну вбивати. Чомусь совки і кацапи займалися пропагандою все життя і за допомогою неї можуть розкачувати ситуації і в Грузії,і в Україні і в придністровї і так далі. А коли у нас щось подібне хочуть зробити то ідіоти вилізають зі зрадою як завжди
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13.11.2023 19:38 Ответить
+10
З кацапа зробити людину? Простіше навчити кота читати китайські газети...
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13.11.2023 19:41 Ответить
+4
Обучение "хороших россиян" А потом они эти умения против нас будут применять?
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13.11.2023 19:33 Ответить
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Обучение "хороших россиян" А потом они эти умения против нас будут применять?
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13.11.2023 19:33 Ответить
Що,знову зрада? А може це правильна справа все ж таки? Розказувати цим манкуртам про їх справжню історію, щоб може у них в мізках хоч якась самосвідомісь прояснилася? Наприклад совок цим займався купу років і в кінці кінців прийшов до того,що ці усі народи себе вважають расіянцями і аж бігом ідут по приказу царя в Україну вбивати. Чомусь совки і кацапи займалися пропагандою все життя і за допомогою неї можуть розкачувати ситуації і в Грузії,і в Україні і в придністровї і так далі. А коли у нас щось подібне хочуть зробити то ідіоти вилізають зі зрадою як завжди
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13.11.2023 19:38 Ответить
З кацапа зробити людину? Простіше навчити кота читати китайські газети...
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13.11.2023 19:41 Ответить
Здесь речь не о кацапах. Цапов не переделать, даже если рога отпилить.
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13.11.2023 19:45 Ответить
є кацапи котрі зараз на стороні України воюють,наприклад в тому ж рдк, і щоб наприклат з боліт туди попасти вони проходять нелегкий шлях з боліт спочатку,потмі величезну перевірку спецслужб і уже потім попадають в рдк, а у нас же є масса дебілів котрі за взятки аж бігом тікають в Європу від мобілізації. То про що ти говориш? Якщо б усі у нас були такі патріоти то не треба би було ніяких університетів чи кацапів,а так маємо що маємо і треба усі методи використовувати, якщо наші гібони не хочуть йти воювати маємо брати кацапів котрі готові воювати
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13.11.2023 19:45 Ответить
Андрію, є системне, а є винятки. А є ще рідкісні винятки.
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13.11.2023 19:48 Ответить
так ти ж узагальнив усіх під ряд,то що більшість неадекватні з промитими мозгами ітак усім зрозуміло
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13.11.2023 19:57 Ответить
Вспомнилась история с чеченцем, не помню уже как его звали, который воевал в батальон шейха Мансура вроде бы... Тоже вроде бы прошел все проверки, доказал все в бою. А потом через некоторое время свалил назад в Чечню, посливал инфу что собрал на тех кто воюет и теперь какой то там помощник/заместитель Кадырова.
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13.11.2023 20:07 Ответить
Якщо це навіть правда то про що це говорить? Я можу у відповідь навести багато прикладів тих кацапів котрі уже допомогли достатньо метрів української землі звільнити,і багато хто з них уже і загинув. Є навіть такі котрі у російській армії багато років прослужили.пішли в результаті за Україну воювати і загинули. для чого узагальнювати? Узагальнення це справа недалеких.
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13.11.2023 20:13 Ответить
це говорить про то шо ти довбойоб (в кращому випадку).

а в гіршому - сприяєш інфільтраії іноземних агетнів, яких в Україні й так як бліх (одна зєльона шобла чого варта)
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13.11.2023 20:45 Ответить
Відразу видно людину котра настільки має "аргументовану позицію", що перше що робить це прибігає і ображає Відразу розумієш, що щось протиставити такому "рівню" неможливо
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13.11.2023 20:51 Ответить
усяке буває
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13.11.2023 20:15 Ответить
А вас не смущает то, что такие действия со стороны России и привели к санкциям в отношении России?
Вас вообще не смущает то, что против таких действий буквально весь мир.. Только тогда уже весь мир будет против Украины
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16.11.2023 20:46 Ответить
Освіта
Закінчив Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2004 року захистив кандидатську дисертацію.

Кар'єра
Починав у великій політиці у партії Віталія Кличка. 2012 року був керівником юридичної служби Харківського обласного виборчого штабу партії "Удар".

Під час парламентських виборів 2012 року балотувався до парламенту під 134 номером списку партії УДАР.

Після Майдану політична дорога привела Шипілова до "Народного фронту". Після парламентських виборів він став помічником народного депутата від "Народного фронту" Миколи Величковича та радником першого заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

Викладає на кафедрі міжнародного права Києво-Могилянської академії, доцент.

20 вересня 2018 року Шипілова було призначено на посаду Члена Центральної виборчої комісії України за квотою "народного фронту".

15 вересня 2019 року Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
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13.11.2023 19:43 Ответить
А цим мають займатися 3,14дараси з жОПи Президента . Розвал ********* зсередини. А вони замість того ,використані гумові вироби, знімають бойових генералів
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13.11.2023 19:35 Ответить
Буряти це багатонаціональний народ?
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13.11.2023 19:40 Ответить
їх історичне коріння сягає до Золото Ординської появи
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13.11.2023 20:19 Ответить
Подивиться це відео, все стане зрозуміло. Вони "рускіе". І коментарі теж варто почитати, все стане зрозуміло про них.
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
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13.11.2023 21:15 Ответить
це що за *****?типу конгресс звільненнянародів россії під час другої світової?
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13.11.2023 19:42 Ответить
Не матюкайся. Касаб ? Ми теж були у полоні імперії 300 років.
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13.11.2023 20:21 Ответить
О , а Фарiон буде там викладачем ....
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13.11.2023 19:43 Ответить
Вже час готувати кадри. Щоб потім не ставити на керівника БєлНР якогось дебіла, як кацапи захарченка на нашому бамбасі.
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13.11.2023 19:46 Ответить
а шо на рабсєє хіба зараз є якісь вільні народи???
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13.11.2023 19:46 Ответить
а ми звідкіля взялися ?
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13.11.2023 20:22 Ответить
а ми зараз на рабсєє?
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13.11.2023 20:46 Ответить
Дивлячись на голосування 2019 - мінімум полова там. Ментально так точно
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13.11.2023 21:18 Ответить
ми були у імперії, чому б і їм не покинути "матушку"
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13.11.2023 22:25 Ответить
Біологію в 8 не вчили?
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13.11.2023 21:54 Ответить
***** ті народи разом із їхнім всратим університетом!!! На рашкє нехай університети відкривають, яке падло таку ***** дозволило???((())
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13.11.2023 19:47 Ответить
тебе не спитали
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13.11.2023 20:24 Ответить
Підробляєте там?
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13.11.2023 21:55 Ответить
матюччя касабське не подобається, краще лайтеся
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13.11.2023 22:30 Ответить
До чого тут я? Яке кончене. Ч матюкалась?
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13.11.2023 22:40 Ответить
Це ідея правильна . Але з великим запізненням. Башкири , чечени, дагестанці дуже довго воювали за свою незалежність проти Московії . Але їхні нащадки в більшості не пам'ятають свою історію
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13.11.2023 19:48 Ответить
яка різниця під яким дахом рашистській агентурі проводити антиукраїнську діяльність???Чи то під церковними куполами,і з служителями в рясах ,а чи в стінах новоствореного університету з "викладачами"
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13.11.2023 19:50 Ответить
зрада ?
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13.11.2023 20:25 Ответить
здравий смисл
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13.11.2023 20:47 Ответить
не виключена чергова фсбешна антиукраїнська авантюра за рашистські срібняки
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13.11.2023 20:47 Ответить
Місцеві пацифісти, які вже під цією новиною волають про зраду ідуть за руськім карабльом.
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13.11.2023 19:51 Ответить
Всі ці народи підуть скорше під китай чи туреччину.Релігії в них схожі.Максимум кого би Україна перетягнула на свій бік це білоруси і то тільки з південної частини.
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13.11.2023 19:52 Ответить
То хай йдуть, їхнє право.
Нам аби скоріш розвалити касабію.
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13.11.2023 20:27 Ответить
Так може це ЦРУ .
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13.11.2023 20:38 Ответить
ЦРУ таким говном не занимается
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13.11.2023 20:45 Ответить
Тільки нікому. В ЦРУ був відділ з розшифрування російських прислів'їв та приказок.
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13.11.2023 21:07 Ответить
і хто втік крім нас та прибалтів ? а їх там ще 120 народів, то хай мутять, це нам на користь
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13.11.2023 20:30 Ответить
Про українців росії знову ні слова.
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13.11.2023 20:04 Ответить
та й вони ані слова
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13.11.2023 20:33 Ответить
це той, що зе!поц наобіцяв на вднх збудувати?
тобто, ми такі почали будувати расею майбутнього у нас в україні?
сукі зелені! ****** популісти!
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13.11.2023 20:25 Ответить
Надо срочно триллион!!!!
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13.11.2023 20:31 Ответить
що вільні народи росії забули в Україні?
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13.11.2023 21:10 Ответить
Треба підтримувати всі народи російської імперії, які виступають проти москалів і прагнуть створити власні держави.
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13.11.2023 21:17 Ответить
Де хоч якусь хренову народіну хтось бачив проти москви?
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13.11.2023 21:58 Ответить
Майже всі народи імперії не мають нічого спільного з москалями і утримуються в імперії лише силою.
Розпад імперій це природній процес і цьому треба сприяти, а не протидіяти.
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14.11.2023 21:54 Ответить
Только вас не смущает то, что около 85% людей в России это Русские?
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16.11.2023 20:45 Ответить
А що означає слово "русские"? Це ж не назва народу, а приналежність комусь і відповідає на питання: ви чиї? - ми русскіє. 85% населення москви це взагалі мусульмани. Більша частина території росії - це азіати, а в європейській частині завжди жили угро-фіни.
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17.11.2023 18:43 Ответить
Інструкція з розшматування РосіїСтаніслав Федорчук



Сила незнання часто переважає над раціональним аналізом, так само, як і сила уявлень часто заважає докласти зусилля, аби побачити неспроможність Москви здійснювати ефективну соціальну, демографічну, економічну, національну політику.

Надмірні зусилля, докладені Кремлем для переконання західного світу в «необхідності» існування старої імперії, її ледь не есхатологічну місію бути тюрмою для різних народів, численні параноїдальні образи щодо НАТО та ЄС, дали результат.

На рівні дипломатичних корпусів, штатних та позаштатних аналітиків США та ЄС, розпад російської імперії далі сприймається як зло, в той час як абсолютно наївна віра в «демократизацію» або справжню «федералізацію» Росії досі присутня.

Книга Януша Бугайського, перекладена та видана в Україні в перший рік другої кампанії російсько-української війни під промовистою назвою «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії», поки не стала підручником для українських та іноземних еліт. А мала б, як мінімум, стати причиною для більш уважного ставлення до країни, яка живиться пропагандою минулої «величі» та здійснює щораз більші порушення як системи міжнародного права, так і, зрештою, здорового глузду.
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14.11.2023 00:23 Ответить
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13.11.2023 21:21 Ответить
Що, що? Коли вони вже нажеруться
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13.11.2023 21:27 Ответить
Узагальнюю всіх. Іншого не буде, не має
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13.11.2023 21:37 Ответить
здається то фігня, марна трата часу і дерібан бюджету. А може й ідеологічна диверсія.
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13.11.2023 22:21 Ответить
А чому "свободи" там немає? ФСБ не дозволило?
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13.11.2023 23:15 Ответить
 
 