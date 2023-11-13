В Украине начал работу Университет Свободных Народов россии
В начале ноября в Украине стартовал уникальный образовательный проект - Университет Свободных Народов, целью которого является изучение теории и практики национально-освободительной борьбы представителями порабощенных народов российской федерации, открыто поддерживающих Украину и стремящихся к созданию собственных независимых государств на руинах московской империи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инициаторами создания Университета стали Организация украинских националистов (бандеровцев), Антиимперский Блок Народов и информационно-политический проект "Свобода народам".
Первыми слушателями Университета являются активисты общественных организаций и объединений порабощенных народов: чеченцы, дагестанцы, ингуши, татары, башкорты, буряты, якуты, ойрат-калмыки и другие. В рамках учебного курса они будут изучать историю национально-освободительных движений, теорию создания государства, модели социально-экономического развития государства, элементы информационно-пропагандистской борьбы и ряд других тематических предметов. Преподавателями Университета являются ведущие украинские эксперты из сферы исследования освободительных движений, юристы, экономисты и специалисты по специальным дисциплинам. УВН будет работать в онлайн режиме, учитывая все аспекты безопасности относительно участников обучения.
Открывая работу Университета Свободных Народов, председатель ОУН(б) Олег Медуница отметил важность поддержки борьбы порабощенных народов как в историческом контексте, так и в современных условиях. Одним из центров такой поддержки, в свое время, был создан именно по инициативе ОУН(б) Антибольшевистский Блок Народов. Сегодня АБН возобновил свою деятельность в формате Антиимперского Блока Народов и, по убеждению Медуницы, совместно с Вооруженными Силами Украины и военными подразделениями порабощенных народов в составе ВСУ, совместно с правительственными факторами Украины и всех цивилизованных государств мира, он должен исполнить миссию развала московской "тюрьмы народов". А для того, чтобы на руинах империи возникли свободные демократические государства, стоит уже сегодня учить представителей порабощенных народов теории и практике создания государства. Именно такая задача и стоит перед УВН.
Руководитель программ Университета Свободных Народов, координатор проекта "Свобода народам" Леонтий Шипилов отметил, что современная украино-российская война в очередной раз продемонстрировала, что Россия является экзистенциальным врагом Украины и всего свободного мира. Россия во все времена отрицает право на жизнь не только украинской нации, но и других оккупированных ею народов.
"Необходимой предпосылкой, и, в то же время, результатом победы в войне является деконструкция россии, – подчеркнул Шипилов, – приведение ее в такое геополитическое, милитарное, экономическое и гуманитарно-демографическое состояние, при котором она не будет представлять угрозы другим странам. Одной из целей, а вместе с тем и средств деконструкции россии выступает деколонизация порабощенных москвой народов и возникновение новых национальных государств на ее современной территории. Следовательно, перспективна работа с представителями порабощенных народов россии относительно их качественного и профессионального обучения и подготовки как управленческих элит будущих национальных государств. Такие лица, с одной стороны, будут "узнаваемыми лицами" для своей нации, а с другой – ее репрезентантами на международной арене".
По словам организаторов, Университет Свободных Народов будет работать как постоянный учебный центр, выпуская каждый год высококвалифицированных специалистов по вопросам создания государства и организации национально-освободительной борьбы.
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а в гіршому - сприяєш інфільтраії іноземних агетнів, яких в Україні й так як бліх (одна зєльона шобла чого варта)
Вас вообще не смущает то, что против таких действий буквально весь мир.. Только тогда уже весь мир будет против Украины
Закінчив Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2004 року захистив кандидатську дисертацію.
Кар'єра
Починав у великій політиці у партії Віталія Кличка. 2012 року був керівником юридичної служби Харківського обласного виборчого штабу партії "Удар".
Під час парламентських виборів 2012 року балотувався до парламенту під 134 номером списку партії УДАР.
Після Майдану політична дорога привела Шипілова до "Народного фронту". Після парламентських виборів він став помічником народного депутата від "Народного фронту" Миколи Величковича та радником першого заступника голови Верховної Ради України Андрія Парубія.
Викладає на кафедрі міжнародного права Києво-Могилянської академії, доцент.
20 вересня 2018 року Шипілова було призначено на посаду Члена Центральної виборчої комісії України за квотою "народного фронту".
15 вересня 2019 року Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
https://www.youtube.com/watch?v=sIe9yUZn2-M
Нам аби скоріш розвалити касабію.
тобто, ми такі почали будувати расею майбутнього у нас в україні?
сукі зелені! ****** популісти!
Розпад імперій це природній процес і цьому треба сприяти, а не протидіяти.
Сила незнання часто переважає над раціональним аналізом, так само, як і сила уявлень часто заважає докласти зусилля, аби побачити неспроможність Москви здійснювати ефективну соціальну, демографічну, економічну, національну політику.
Надмірні зусилля, докладені Кремлем для переконання західного світу в «необхідності» існування старої імперії, її ледь не есхатологічну місію бути тюрмою для різних народів, численні параноїдальні образи щодо НАТО та ЄС, дали результат.
На рівні дипломатичних корпусів, штатних та позаштатних аналітиків США та ЄС, розпад російської імперії далі сприймається як зло, в той час як абсолютно наївна віра в «демократизацію» або справжню «федералізацію» Росії досі присутня.
Книга Януша Бугайського, перекладена та видана в Україні в перший рік другої кампанії російсько-української війни під промовистою назвою «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії», поки не стала підручником для українських та іноземних еліт. А мала б, як мінімум, стати причиною для більш уважного ставлення до країни, яка живиться пропагандою минулої «величі» та здійснює щораз більші порушення як системи міжнародного права, так і, зрештою, здорового глузду.