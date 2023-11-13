В Украине начал работу Университет Свободных Народов россии

В начале ноября в Украине стартовал уникальный образовательный проект - Университет Свободных Народов, целью которого является изучение теории и практики национально-освободительной борьбы представителями порабощенных народов российской федерации, открыто поддерживающих Украину и стремящихся к созданию собственных независимых государств на руинах московской империи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инициаторами создания Университета стали Организация украинских националистов (бандеровцев), Антиимперский Блок Народов и информационно-политический проект "Свобода народам".

Первыми слушателями Университета являются активисты общественных организаций и объединений порабощенных народов: чеченцы, дагестанцы, ингуши, татары, башкорты, буряты, якуты, ойрат-калмыки и другие. В рамках учебного курса они будут изучать историю национально-освободительных движений, теорию создания государства, модели социально-экономического развития государства, элементы информационно-пропагандистской борьбы и ряд других тематических предметов. Преподавателями Университета являются ведущие украинские эксперты из сферы исследования освободительных движений, юристы, экономисты и специалисты по специальным дисциплинам. УВН будет работать в онлайн режиме, учитывая все аспекты безопасности относительно участников обучения.

Открывая работу Университета Свободных Народов, председатель ОУН(б) Олег Медуница отметил важность поддержки борьбы порабощенных народов как в историческом контексте, так и в современных условиях. Одним из центров такой поддержки, в свое время, был создан именно по инициативе ОУН(б) Антибольшевистский Блок Народов. Сегодня АБН возобновил свою деятельность в формате Антиимперского Блока Народов и, по убеждению Медуницы, совместно с Вооруженными Силами Украины и военными подразделениями порабощенных народов в составе ВСУ, совместно с правительственными факторами Украины и всех цивилизованных государств мира, он должен исполнить миссию развала московской "тюрьмы народов". А для того, чтобы на руинах империи возникли свободные демократические государства, стоит уже сегодня учить представителей порабощенных народов теории и практике создания государства. Именно такая задача и стоит перед УВН.

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Руководитель программ Университета Свободных Народов, координатор проекта "Свобода народам" Леонтий Шипилов отметил, что современная украино-российская война в очередной раз продемонстрировала, что Россия является экзистенциальным врагом Украины и всего свободного мира. Россия во все времена отрицает право на жизнь не только украинской нации, но и других оккупированных ею народов.

"Необходимой предпосылкой, и, в то же время, результатом победы в войне является деконструкция россии, – подчеркнул Шипилов, – приведение ее в такое геополитическое, милитарное, экономическое и гуманитарно-демографическое состояние, при котором она не будет представлять угрозы другим странам. Одной из целей, а вместе с тем и средств деконструкции россии выступает деколонизация порабощенных москвой народов и возникновение новых национальных государств на ее современной территории. Следовательно, перспективна работа с представителями порабощенных народов россии относительно их качественного и профессионального обучения и подготовки как управленческих элит будущих национальных государств. Такие лица, с одной стороны, будут "узнаваемыми лицами" для своей нации, а с другой – ее репрезентантами на международной арене".

По словам организаторов, Университет Свободных Народов будет работать как постоянный учебный центр, выпуская каждый год высококвалифицированных специалистов по вопросам создания государства и организации национально-освободительной борьбы.