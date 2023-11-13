УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4767 відвідувачів онлайн
Новини
548 6

У Канаді відбудеться міжнародна конференція щодо депортації росією українських дітей

канада

У Канаді відбудеться міжнародна конференція, присвячена питанню депортації росією українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, захід відбудеться у Торонто 20 листопада.

"На конференцію "Об’єднані заради правосуддя" зберуться лідери світового рівня й експерти у питаннях правосуддя й прав людини, щоб домогтися відповідальності за російські воєнні злочини, пролити світло на незаконну депортацію та переміщення українських дітей, створити можливість для важливого діалогу й запросити учасників задуматися над роллю, яку вони можуть відіграти у забезпеченні справедливості для України", - заявили у правозахисній організації "Центр з прав людини імені Рауля Валенберга", яка виступає співорганізатором заходу разом з Офісом генпрокурора України, посольством України в Канаді, МЗС Канади та коледжем імені Массі університету Торонто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна розслідує факти примусової депортації понад 19 тис. дітей, - Костін

Зазначається, що конференція покликана "посилити міжнародний тиск на Росію, аби вона повернула українських дітей, притягнути до відповідальності тих, хто чинив міжнародні злочини, й надати компенсації Україні й жертвам шляхом конфіскації російських активів через Міжнародний компенсаційний механізм".

Очікується, що участь у конференції візьмуть чинний та колишній міністр закордонних справ Канади, посли України та Канади, український генпрокурор, представники численних громадських організацій та міжнародні експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська омбудсменка Львова-Бєлова стверджує, що в рф "під опікою і піклуванням" перебувають 380 українських дітей

Автор: 

депортація (732) діти (5181) Канада (2232) конференція (175)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь
показати весь коментар
13.11.2023 20:33 Відповісти
Про такі страшні речі , як викрадання українських дітей ,
російськими окупантами , потрібно кричати та бити в набат
на весь світ 😠‼️‼️
показати весь коментар
13.11.2023 20:40 Відповісти
Не депортація, відверті викрадення та віддання в кацапські сім'ї.
показати весь коментар
13.11.2023 21:05 Відповісти
Що-що, а побалакати в Канаді *******. Довго і ні про що. Чи не варто просто забезпечити виконання ордера міжнародного суду про арешт підозрюваних, а з ними вже можна і побалакати при нагоді?
показати весь коментар
13.11.2023 21:07 Відповісти
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, не повредит! (с)
показати весь коментар
13.11.2023 21:16 Відповісти
"посилити міжнародний тиск на Росію, аби вона повернула українських дітей ..." ?
Та , нема проблем ! Просто припиніть транспортувати російські газ та нафту територією України.
показати весь коментар
13.11.2023 22:39 Відповісти
 
 