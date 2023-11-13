У Канаді відбудеться міжнародна конференція щодо депортації росією українських дітей

У Канаді відбудеться міжнародна конференція, присвячена питанню депортації росією українських дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, захід відбудеться у Торонто 20 листопада.

"На конференцію "Об’єднані заради правосуддя" зберуться лідери світового рівня й експерти у питаннях правосуддя й прав людини, щоб домогтися відповідальності за російські воєнні злочини, пролити світло на незаконну депортацію та переміщення українських дітей, створити можливість для важливого діалогу й запросити учасників задуматися над роллю, яку вони можуть відіграти у забезпеченні справедливості для України", - заявили у правозахисній організації "Центр з прав людини імені Рауля Валенберга", яка виступає співорганізатором заходу разом з Офісом генпрокурора України, посольством України в Канаді, МЗС Канади та коледжем імені Массі університету Торонто.

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Зазначається, що конференція покликана "посилити міжнародний тиск на Росію, аби вона повернула українських дітей, притягнути до відповідальності тих, хто чинив міжнародні злочини, й надати компенсації Україні й жертвам шляхом конфіскації російських активів через Міжнародний компенсаційний механізм".

Очікується, що участь у конференції візьмуть чинний та колишній міністр закордонних справ Канади, посли України та Канади, український генпрокурор, представники численних громадських організацій та міжнародні експерти.

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