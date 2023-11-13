В Україні розгорнули близько тисячі "пунктів незламності", - ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула по всій країні майже тисячу стаціонарних і мобільних "пунктів незламності".

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ДСНС розгорнула близько тисячі "пунктів незламності". Це 750 стаціонарних "пунктів незламності" на базі об’єктів ДСНС і близько 240 мобільних "пунктів незламності" у наметах", - розповів він.

Хорунжий додав, що "пункти незламності" оснащені генераторами і обігрівачами. Там можна зігрітися, підзарядити телефони, випити гарячих напоїв, а у окремих "пунктах незламності" матері мають змогу переповити дітей.

Він нагадав, що з жовтня цього року громадяни можуть знайти найближчі до себе "пункти незламності" через застосунок "Дія".

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