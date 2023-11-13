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В Україні розгорнули близько тисячі "пунктів незламності", - ДСНС

пункт,кривий,ріг,незламності

Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула по всій країні майже тисячу стаціонарних і мобільних "пунктів незламності".

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ДСНС розгорнула близько тисячі "пунктів незламності". Це 750 стаціонарних "пунктів незламності" на базі об’єктів ДСНС і близько 240 мобільних "пунктів незламності" у наметах", - розповів він.

Хорунжий додав, що "пункти незламності" оснащені генераторами і обігрівачами. Там можна зігрітися, підзарядити телефони, випити гарячих напоїв, а у окремих "пунктах незламності" матері мають змогу переповити дітей.

Він нагадав, що з жовтня цього року громадяни можуть знайти найближчі до себе "пункти незламності" через застосунок "Дія".

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ДСНС (5192) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+9
якщою запровадили б перевріку на їх існування і функціювання то був би гарний репортаж про корупцію)
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13.11.2023 22:57 Відповісти
+7
Маю дві вищі освіти,але не розумію сущності "пунк незламності" поясніть мені ,що воно значить,в чім "незламність"?
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13.11.2023 23:04 Відповісти
+6
Яйця по 17 в діі.
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13.11.2023 22:55 Відповісти
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Яйця по 17 в діі.
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13.11.2023 22:55 Відповісти
і відбивні від друга єрмака з Саудівської Аравії
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13.11.2023 22:57 Відповісти
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13.11.2023 22:56 Відповісти
якщою запровадили б перевріку на їх існування і функціювання то був би гарний репортаж про корупцію)
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13.11.2023 22:57 Відповісти
Це точно сінекура для корупціі. Якась назва дуркувата "незламності" це що туди зайшо і вже незламний а не зайшов значить зламлений, чи як? чи всім туди пхатися? це укриття чи ні ? від бомби воно людину убереже ? так чому все ж таки "незламності" ? бред якийсь кварталівський дурко ляпнув а челедь підхопила не думаючи ! Дістали вже своїм підхалимством та тупістью ! Але а король та голий ! Чи ви раді цьому що красти дозволяе?
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13.11.2023 23:16 Відповісти
Один з таких "зепунктів" очолював Дубінський-Буратіно.
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13.11.2023 23:02 Відповісти
Маю дві вищі освіти,але не розумію сущності "пунк незламності" поясніть мені ,що воно значить,в чім "незламність"?
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13.11.2023 23:04 Відповісти
Іноді безкоштовний туалет в місті (але не всюди)
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13.11.2023 23:09 Відповісти
У вас не вистачає третьої освіти - квартальної. "Мемасікі", слогани, "конкурс капітанів" - "піпл хаває"...
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13.11.2023 23:23 Відповісти
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14.11.2023 06:55 Відповісти
Головний пункт "невсратості" шукайте на Банковій.
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13.11.2023 23:05 Відповісти
прошлой зимой конкретно в моем доме 3 дня не было света (на 3ий день вечером появился), но я не ходил в этот пункт. не сокрушился и дома. но, за заботу - спасибо
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13.11.2023 23:32 Відповісти
В нас 2 доби якось не було, то норм - якщо газ в домі. Але поряд 18-ти поверхові свічки. То люди повиносили мангали, двірники на паркоці облаштували місце - то люди там їжу готували.
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13.11.2023 23:47 Відповісти
Мангал є, папір не утилізую - збираю, різні обрізки ламінату/деревини теж збираю. Але коли не було електрики по дві доби - ночував на роботі
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14.11.2023 00:49 Відповісти
тобто, у дбр нема бажання перевірити дснс?
ну, ****. куди не ткни, всюди крадуть!
це, гірше за підарів!!!
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14.11.2023 00:16 Відповісти
Працював у МНС (ДСНС) у пожежно-рятувальній службі (2008 - 2011рр). Кожну зиму, коли був сильний "мінус", рятувальники встановлювали пункти обігріву. І вони так і називалися - пункт обігріву
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14.11.2023 00:47 Відповісти
Цікаво, а скільки оборонних військових підприємств побудували за свою присутність при владі зелено-сині "слуги"? Гадаю, там цифра буде зі знаком мінус. Популістка бабайуля тихенько відпочиває.
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14.11.2023 08:01 Відповісти
бомжі навіть туди не ходили.
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14.11.2023 09:02 Відповісти
мішені для шахедів
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14.11.2023 10:00 Відповісти
 
 