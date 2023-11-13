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В Украине развернули около тысячи "пунктов несокрушимости", - ГСЧС

пункт,кривий,ріг,незламності

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула по всей стране почти тысячу стационарных и мобильных "пунктов несокрушимости".

ПОб этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"ГСЧС развернула около тысячи "пунктов несокрушимости". Это 750 стационарных "пунктов несокрушимости" на базе объектов ГСЧС и около 240 мобильных "пунктов несокрушимости" в палатках", - рассказал он.

Хорунжий добавил, что "пункты несокрушимости" оснащены генераторами и обогревателями. Там можно согреться, подзарядить телефоны, выпить горячих напитков, а в отдельных "пунктах несокрушимости" матери могут перепеленать детей.

Он напомнил, что с октября этого года граждане могут найти ближайшие к себе "пункты несокрушимости" через приложение "Дія".

Читайте также: В Украине подготовили уже почти 11 тысяч "пунктов несокрушимости", - ГСЧС

Автор: 

ГСЧС (5051) пункт несокрушимости (29)


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Топ комментарии
+9
якщою запровадили б перевріку на їх існування і функціювання то був би гарний репортаж про корупцію)
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13.11.2023 22:57 Ответить
+7
Маю дві вищі освіти,але не розумію сущності "пунк незламності" поясніть мені ,що воно значить,в чім "незламність"?
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13.11.2023 23:04 Ответить
+6
Яйця по 17 в діі.
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13.11.2023 22:55 Ответить
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Яйця по 17 в діі.
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13.11.2023 22:55 Ответить
і відбивні від друга єрмака з Саудівської Аравії
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13.11.2023 22:57 Ответить
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13.11.2023 22:56 Ответить
якщою запровадили б перевріку на їх існування і функціювання то був би гарний репортаж про корупцію)
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13.11.2023 22:57 Ответить
Це точно сінекура для корупціі. Якась назва дуркувата "незламності" це що туди зайшо і вже незламний а не зайшов значить зламлений, чи як? чи всім туди пхатися? це укриття чи ні ? від бомби воно людину убереже ? так чому все ж таки "незламності" ? бред якийсь кварталівський дурко ляпнув а челедь підхопила не думаючи ! Дістали вже своїм підхалимством та тупістью ! Але а король та голий ! Чи ви раді цьому що красти дозволяе?
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13.11.2023 23:16 Ответить
Один з таких "зепунктів" очолював Дубінський-Буратіно.
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13.11.2023 23:02 Ответить
Маю дві вищі освіти,але не розумію сущності "пунк незламності" поясніть мені ,що воно значить,в чім "незламність"?
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13.11.2023 23:04 Ответить
Іноді безкоштовний туалет в місті (але не всюди)
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13.11.2023 23:09 Ответить
У вас не вистачає третьої освіти - квартальної. "Мемасікі", слогани, "конкурс капітанів" - "піпл хаває"...
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13.11.2023 23:23 Ответить
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14.11.2023 06:55 Ответить
Головний пункт "невсратості" шукайте на Банковій.
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13.11.2023 23:05 Ответить
прошлой зимой конкретно в моем доме 3 дня не было света (на 3ий день вечером появился), но я не ходил в этот пункт. не сокрушился и дома. но, за заботу - спасибо
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13.11.2023 23:32 Ответить
В нас 2 доби якось не було, то норм - якщо газ в домі. Але поряд 18-ти поверхові свічки. То люди повиносили мангали, двірники на паркоці облаштували місце - то люди там їжу готували.
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13.11.2023 23:47 Ответить
Мангал є, папір не утилізую - збираю, різні обрізки ламінату/деревини теж збираю. Але коли не було електрики по дві доби - ночував на роботі
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14.11.2023 00:49 Ответить
тобто, у дбр нема бажання перевірити дснс?
ну, ****. куди не ткни, всюди крадуть!
це, гірше за підарів!!!
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14.11.2023 00:16 Ответить
Працював у МНС (ДСНС) у пожежно-рятувальній службі (2008 - 2011рр). Кожну зиму, коли був сильний "мінус", рятувальники встановлювали пункти обігріву. І вони так і називалися - пункт обігріву
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14.11.2023 00:47 Ответить
Цікаво, а скільки оборонних військових підприємств побудували за свою присутність при владі зелено-сині "слуги"? Гадаю, там цифра буде зі знаком мінус. Популістка бабайуля тихенько відпочиває.
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14.11.2023 08:01 Ответить
бомжі навіть туди не ходили.
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14.11.2023 09:02 Ответить
мішені для шахедів
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14.11.2023 10:00 Ответить
 
 