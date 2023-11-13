В Украине развернули около тысячи "пунктов несокрушимости", - ГСЧС
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула по всей стране почти тысячу стационарных и мобильных "пунктов несокрушимости".
ПОб этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"ГСЧС развернула около тысячи "пунктов несокрушимости". Это 750 стационарных "пунктов несокрушимости" на базе объектов ГСЧС и около 240 мобильных "пунктов несокрушимости" в палатках", - рассказал он.
Хорунжий добавил, что "пункты несокрушимости" оснащены генераторами и обогревателями. Там можно согреться, подзарядить телефоны, выпить горячих напитков, а в отдельных "пунктах несокрушимости" матери могут перепеленать детей.
Он напомнил, что с октября этого года граждане могут найти ближайшие к себе "пункты несокрушимости" через приложение "Дія".
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ну, ****. куди не ткни, всюди крадуть!
це, гірше за підарів!!!