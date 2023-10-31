В Украине подготовили уже почти 11 тысяч "пунктов несокрушимости", - ГСЧС
В Украине развернули и подготовили более 10 800 "пунктов несокрушимости", из них около 1000 - от ГСЧС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Водолага рассказала в эфире телемарафона.
По ее словам, "пункты несокрушимости" уже готовы, любой может ими воспользоваться. ГСЧС развернуло около тысячи пунктов, а дополнительно при необходимости может развернуть около 250 пунктов.
Итого от ГСЧС, других ведомств и местных администраций действуют уже более 10 800 пунктов. Предполагается развернуть более 13 тысяч.
Спикер ГСЧС отмечает, что в прошлом году пункты были оснащены всем необходимым. В то же время в этом году добавили больше удлинителей, чтобы можно было зарядить больше устройств.
"В этом году, ввиду трагических случаев минувшей зимой, будем усиливать именно информационно-разъяснительную работу, чтобы не наделать беды себе и своим соседям", - отметила Водолага.
Также в Пунктах обустроены детские уголки. А в пунктах на базе пожарных частей ГСЧС есть уголки для родителей с младенцами. В случае воздушной тревоги "пункты несокрушимости" будут закрываться, добавили в ГСЧС.
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На ней надпись
Укрытие
Дверь открытой видела один раз
Когда приехали на крутой машине проверяльщицы
Вышли с постными физиономиями
Одна другой сказала
Там такая вонь !!!!
Звонила больше месяца назад
Мне ответили,что рассмотрят
Видимо,уже рассмотрели
Сегодня на двери уже не нашла никакой надписи
А значит- и проблемы нет