В Украине подготовили уже почти 11 тысяч "пунктов несокрушимости", - ГСЧС

В Украине развернули и подготовили более 10 800 "пунктов несокрушимости", из них около 1000 - от ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Водолага рассказала в эфире телемарафона.

По ее словам, "пункты несокрушимости" уже готовы, любой может ими воспользоваться. ГСЧС развернуло около тысячи пунктов, а дополнительно при необходимости может развернуть около 250 пунктов.

Итого от ГСЧС, других ведомств и местных администраций действуют уже более 10 800 пунктов. Предполагается развернуть более 13 тысяч.

Спикер ГСЧС отмечает, что в прошлом году пункты были оснащены всем необходимым. В то же время в этом году добавили больше удлинителей, чтобы можно было зарядить больше устройств.

Читайте также: Информация о Пунктах несокрушимости уже в приложении "Дія", - Шмыгаль

"В этом году, ввиду трагических случаев минувшей зимой, будем усиливать именно информационно-разъяснительную работу, чтобы не наделать беды себе и своим соседям", - отметила Водолага.

Также в Пунктах обустроены детские уголки. А в пунктах на базе пожарных частей ГСЧС есть уголки для родителей с младенцами. В случае воздушной тревоги "пункты несокрушимости" будут закрываться, добавили в ГСЧС.