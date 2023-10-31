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Новости Война
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В Украине подготовили уже почти 11 тысяч "пунктов несокрушимости", - ГСЧС

пункт,незламності

В Украине развернули и подготовили более 10 800 "пунктов несокрушимости", из них около 1000 - от ГСЧС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Водолага рассказала в эфире телемарафона.

По ее словам, "пункты несокрушимости" уже готовы, любой может ими воспользоваться. ГСЧС развернуло около тысячи пунктов, а дополнительно при необходимости может развернуть около 250 пунктов.

Итого от ГСЧС, других ведомств и местных администраций действуют уже более 10 800 пунктов. Предполагается развернуть более 13 тысяч.

Спикер ГСЧС отмечает, что в прошлом году пункты были оснащены всем необходимым. В то же время в этом году добавили больше удлинителей, чтобы можно было зарядить больше устройств.

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"В этом году, ввиду трагических случаев минувшей зимой, будем усиливать именно информационно-разъяснительную работу, чтобы не наделать беды себе и своим соседям", - отметила Водолага.

Также в Пунктах обустроены детские уголки. А в пунктах на базе пожарных частей ГСЧС есть уголки для родителей с младенцами. В случае воздушной тревоги "пункты несокрушимости" будут закрываться, добавили в ГСЧС.

Автор: 

ГСЧС (5008) пункт несокрушимости (29)


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Топ комментарии
+7
Аможна назвати ПАЛАТКА ДСНС і результат одинаковий Що значить при владі "творчі люди"--все для сміху.
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31.10.2023 16:24 Ответить
+7
пункти відмивання коштів(незламні)за рік.
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31.10.2023 16:52 Ответить
+2
В соседнем доме дверь
На ней надпись
Укрытие
Дверь открытой видела один раз
Когда приехали на крутой машине проверяльщицы
Вышли с постными физиономиями
Одна другой сказала
Там такая вонь !!!!
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31.10.2023 16:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В соседнем доме дверь
На ней надпись
Укрытие
Дверь открытой видела один раз
Когда приехали на крутой машине проверяльщицы
Вышли с постными физиономиями
Одна другой сказала
Там такая вонь !!!!
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31.10.2023 16:20 Ответить
На паркані теж багато чого пишуть.
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31.10.2023 16:25 Ответить
Это не вонь, это запах будущего!
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31.10.2023 16:32 Ответить
Нічого, що їх згорнули на літо?
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31.10.2023 17:13 Ответить
І ви ж написали скаргу, щоб ситуація змінилася, чи то "не моя справа"?
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31.10.2023 18:01 Ответить
Не писала
Звонила больше месяца назад
Мне ответили,что рассмотрят
Видимо,уже рассмотрели
Сегодня на двери уже не нашла никакой надписи
А значит- и проблемы нет
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31.10.2023 18:28 Ответить
Аможна назвати ПАЛАТКА ДСНС і результат одинаковий Що значить при владі "творчі люди"--все для сміху.
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31.10.2023 16:24 Ответить
Нічого, що це не тільки палатки - а й стаціонарні будівлі? І відповідає не тільки ДСНС
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31.10.2023 18:31 Ответить
старі всі порозломували, й тепер будують нові, ще не зламніші, тепер вже з місцями для барабанів.
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31.10.2023 16:37 Ответить
Як можна зламати палатку? Їх згорнули, а зараз розгорнули
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31.10.2023 17:15 Ответить
елементарно. суспільство споживання. купили-покористувались-поламали бульдозером й викинули-купили моделі цього року.
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31.10.2023 17:26 Ответить
Не логічно - якби їх почали ламати бульдозерами - вже б відосікі по всьому цензору та ютубу з інстаграмами були
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31.10.2023 18:22 Ответить
скромність влади не дозволяє хвалитись досягненнями. такі діла ********** тишу. поки в пунктах не почнуть бити в нові барабани, ніхто й знати не буде що пройшла підміна пунктів на нові моделі року 2023 ))
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31.10.2023 18:27 Ответить
пункти відмивання коштів(незламні)за рік.
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31.10.2023 16:52 Ответить
Залишилось ще 10 тисяч пунктів невсратості відкрити і 50 тисячів пунктів тверезості
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31.10.2023 17:46 Ответить
А якщо поставити там шавуху продавати, то ще й гроші будуть зароблятися... Так переможемо!
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31.10.2023 18:03 Ответить
Продовжують пиляти бабло, красавчегі!
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31.10.2023 19:13 Ответить
Як пафосно звучить, - пункт незламності, а по суті палатка з лавками
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31.10.2023 20:38 Ответить
 
 