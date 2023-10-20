Информация о Пунктах несокрушимости уже в приложении "Дія", - Шмыгаль
Пункты несокрушимости уже в приложении "Дія". Сегодня для украинцев заработала новая услуга.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в приложении Дія отныне можно найти ближайший Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету.
"Важно, что карту можно скачать, и она будет доступна даже офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь. Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской по соображениям безопасности. Входим в зиму подготовленными и сильными. В решительности противостоять каким-либо вызовам", - добавляет премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це просто розбазарювання коштів
її перенесли у дію, питання яка у цьому була необхідність,
окрім розбазарювання коштів в тяжкий час?
Автор Андрій Даниленко
куйово що ніхто не знає скільки бабла списують на ці пункти...