Информация о Пунктах несокрушимости уже в приложении "Дія", - Шмыгаль

Пункты несокрушимости уже в приложении "Дія". Сегодня для украинцев заработала новая услуга.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в приложении Дія отныне можно найти ближайший Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету.

"Важно, что карту можно скачать, и она будет доступна даже офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь. Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской по соображениям безопасности. Входим в зиму подготовленными и сильными. В решительности противостоять каким-либо вызовам", - добавляет премьер-министр.