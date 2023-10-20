РУС
Информация о Пунктах несокрушимости уже в приложении "Дія", - Шмыгаль

Пункты несокрушимости уже в приложении "Дія". Сегодня для украинцев заработала новая услуга.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте: В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, - Шмыгаль

По его словам, в приложении Дія отныне можно найти ближайший Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету.

"Важно, что карту можно скачать, и она будет доступна даже офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь. Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской по соображениям безопасности. Входим в зиму подготовленными и сильными. В решительности противостоять каким-либо вызовам", - добавляет премьер-министр.

Шмыгаль Денис (2819) Дія (432) пункт несокрушимости (29)
Топ комментарии
+9
О..хтось руки потирає...освоєння нових грошей.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:24 Ответить
+9
Ооооо. Знову пішов дерибан грошей. Сволоти
показать весь комментарий
20.10.2023 11:24 Ответить
+6
Взяв президент "Папір сліпої люті" і пішов у "Тамбур незламності". Там він зайшов у "Туалет непохитності" та зняв "Штани бездоганної чесності" і сівши на "Унітаз невтомності"

Автор Андрій Даниленко
показать весь комментарий
20.10.2023 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що за марпазм ??? кому вони нафіг треба ці "пункти незламності" ??? бомжам та іншим асоціальним елементам ???
показать весь комментарий
20.10.2023 11:21 Ответить
Може комусь і треба, але інформація про пункти була на сайті міста,
це просто розбазарювання коштів
показать весь комментарий
20.10.2023 11:28 Ответить
У нас за всю зиму,навіть бомжі,туди не ходили..бомжі мають свої "точки" де можна випити,зігрітись і поїсти...церква давала їжу...зараз щось не бачу... Там поліцейські хіба ,що грілись..можливо,хтось і заходив-але це скоріш,мимохідь.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:29 Ответить
Шмигаль мирзенний прихвостень « чего изволите? « Зелені шапітошники , ПНХ !
показать весь комментарий
20.10.2023 11:50 Ответить
А без "дії" ніяк?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:22 Ответить
О..хтось руки потирає...освоєння нових грошей.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:24 Ответить
Розпил в законі..чи узаконений розпил. Ще окремий сайт треба створити. Найняти натовп розробників, фотографів..як з укриттями.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:36 Ответить
Ооооо. Знову пішов дерибан грошей. Сволоти
показать весь комментарий
20.10.2023 11:24 Ответить
Це ніщо інше як дерибан, інформація про пункти знаходилась на сайті міста, заходь та дивись!
показать весь комментарий
20.10.2023 11:30 Ответить
Що там з ДАСУ, придурку?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:26 Ответить
Ця інформація була на сайті місцевих рад, заходь та дивись,
її перенесли у дію, питання яка у цьому була необхідність,
окрім розбазарювання коштів в тяжкий час?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:26 Ответить
а можно в Дію колебания цен борщевого набора подкинуть?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:26 Ответить
І центр разумкова, додаткові опитування "проводити".
показать весь комментарий
20.10.2023 11:38 Ответить
Взяв президент "Папір сліпої люті" і пішов у "Тамбур незламності". Там він зайшов у "Туалет непохитності" та зняв "Штани бездоганної чесності" і сівши на "Унітаз невтомності"

Автор Андрій Даниленко
показать весь комментарий
20.10.2023 11:28 Ответить
в дії, це добре...
куйово що ніхто не знає скільки бабла списують на ці пункти...
показать весь комментарий
20.10.2023 11:37 Ответить
А хтось дуже добре знає.
показать весь комментарий
20.10.2023 11:42 Ответить
Опалення треба вимкнути, на поверхах та кімнатах СИДІННЯ Шмигаля і ЧЛЄНІВ уряду, воно буде реалістичніше і не відірвано від передової
показать весь комментарий
20.10.2023 11:54 Ответить
Буду щіро вдячний аферісту фьодорову за "дію" одно погано шо ця шістка возомнівша себе "цифрівізатором" ще жива та уявляє собі міністром.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:22 Ответить
Дуже блогаю зносіть цю х...ю і не користуйтесь нею,ваші данні опиняться у ворога.
показать весь комментарий
20.10.2023 12:24 Ответить
Тепер орки точно знатимуть куди шмаляти своїми ударними дронами. Х.уйло аплодує стоячи.
показать весь комментарий
20.10.2023 14:18 Ответить
 
 