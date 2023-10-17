В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, - Шмыгаль

В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, еще около 2,5 тыс. нуждаются в доукомплектовании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"О Пунктах несокрушимости. Развернули их более 13 тыс. Больше всего на Днепропетровщине, в Киеве и Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. Пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей. Везде должен быть генератор, горючее, старлинк, средства отопления", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что вскоре все граждане смогут найти ближайший Пункт несокрушимости по интерактивной карте в "Дии".

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