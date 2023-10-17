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В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, - Шмыгаль

пункт,чернігів,незламності

В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, еще около 2,5 тыс. нуждаются в доукомплектовании.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

"О Пунктах несокрушимости. Развернули их более 13 тыс. Больше всего на Днепропетровщине, в Киеве и Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. Пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей. Везде должен быть генератор, горючее, старлинк, средства отопления", – отметил он.

Шмыгаль напомнил, что вскоре все граждане смогут найти ближайший Пункт несокрушимости по интерактивной карте в "Дии".

Читайте также: При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили "юрту несокрушимости". ФОТО

Автор: 

заседание правительства (129) Шмыгаль Денис (2710) пункт несокрушимости (29)


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Топ комментарии
+16
Ну і нахіба та херня?! Нехай там, де обстріли і то ж не в наметах від них ховатись! А де не стріляють нахрена так тупо бабло деребанити?! Та бомбосховище обладнанйте, та резервні електрогенератори біля котелень..., але ж ні, тупо і нагло намети, щоб мільярди скиздити.
Соцопитування: 93% ні разу тими "незламностями" НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ! Але ж все як в нас - через дурну зелену задницю.
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17.10.2023 17:27
+15
Коротше, офігенно потрібна річ!
Замість того, щоб облаштувати бомбосховища, облаштовують намети.
Народ заслуговує на таку владу, яку має: за що голосували, те й отримали.
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17.10.2023 17:30
+10
Кому скидати донати на барабани?
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17.10.2023 17:20
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Правила форума Совет форумчан
Там в них нікого немає
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17.10.2023 17:18 Ответить
Кому скидати донати на барабани?
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17.10.2023 17:20 Ответить
тому, хто з шкір ЗЄбаранів буде робити ті барабани
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17.10.2023 17:42 Ответить
той хто в мирний час будує дороги замість танків, під час війни сидить в холодному наметі
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17.10.2023 17:21 Ответить
Ну это нужно сказать спасибо майдану и Ющенко. А потом опять Ющенко и Януковичу.
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17.10.2023 17:30 Ответить
а ЗЄля ні прі чьом, канєчна
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17.10.2023 17:38 Ответить
А до Зе, что было мирное время? Не было оккупированного Крыма и войны на Донбассе? Если это не считается, то да до Зе было мирное время и ничего не происходило.
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17.10.2023 17:43 Ответить
Ну если все началось при них, то отчего Зеленский дружил с Россией? И рассказывал какая она хорошая?
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17.10.2023 18:03 Ответить
Еще задолго до Зеленского Порошенко расхваливал Харьковские соглашения. А теперь решили, что все не так, все это предательство страны, но об этом расхваливании скромно умалчивают. Так, что не оттуда начинаете.
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17.10.2023 18:38 Ответить
Я следую твоей логике. Если во всем виноваты они, то отчего об этом никто не говорил с 19го года? Отчего в местные советы на востоке выбирали пророссийские партии, которых было полдюжины после уничтожения Партии Регионов. А потом эти люди которых выбрали переметнулись к России, когда Россия их захватила. Удивительно.
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17.10.2023 18:41 Ответить
Это лучше спросить у того, кто стоял рядом с Яныком и его партией. А точнее у мальчика из Одессы, а ныне ярого оппозиционера, с колорадской ленточкой на груди.
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17.10.2023 19:12 Ответить
Так кто голосовал за дружбу с Россией и вел три года политику дружбы с Россией, зная что те враги, это если верить тому что ты написал.
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17.10.2023 19:20 Ответить
Зверни увагу на мову цього "захисника" ЗЄ.

І не продовжуй діалог з ватником.
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17.10.2023 17:58 Ответить
здохни падло кацапське
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17.10.2023 18:14 Ответить
Пункти зробити дешевше,чим навести лад в ДТЕК....))Главне робочий вид......тай один .уй,кацапи виноват.....
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17.10.2023 17:25 Ответить
у Вас опечатка - не в ДТЕК, а в ЗЄ-как
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17.10.2023 17:39 Ответить
Ну і нахіба та херня?! Нехай там, де обстріли і то ж не в наметах від них ховатись! А де не стріляють нахрена так тупо бабло деребанити?! Та бомбосховище обладнанйте, та резервні електрогенератори біля котелень..., але ж ні, тупо і нагло намети, щоб мільярди скиздити.
Соцопитування: 93% ні разу тими "незламностями" НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ! Але ж все як в нас - через дурну зелену задницю.
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17.10.2023 17:27 Ответить
а де тоді буде героїзм народу ?

про що ЗЄлі розповідати ввечері ?
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17.10.2023 17:41 Ответить
Ага, "незламність", "потужність"...
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17.10.2023 18:21 Ответить
...біля яскраво палаючого електрокаміну.

чи хтось думає, що ЗЄля буде вести душевні бесіди в тулупі з кабінету в бурульках ? 👿

.
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17.10.2023 18:58 Ответить
Коротше, офігенно потрібна річ!
Замість того, щоб облаштувати бомбосховища, облаштовують намети.
Народ заслуговує на таку владу, яку має: за що голосували, те й отримали.
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17.10.2023 17:30 Ответить
Викинуті на вітер гроші!!! Все що роблять зільонські мотлох і лай.о !!!
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17.10.2023 17:39 Ответить
Чому на вітер: хтось дуже добре прибарахлився!
Нафіга облаштовувати існуюче сховище, в якому можна розмістити 100 чоловік,
якщо можна закупити по десятикратній ціні намет на 10 душ?
Або ще краще: торгівельна мережа облаштовує в своїх магазинах пункти обігріву і залишається шише табличку начепити!
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17.10.2023 17:55 Ответить
Минулого року барахлився Тимошенко з ОПи - отой жулік із злодійкуватими очима-мишками
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17.10.2023 19:01 Ответить
Дебілоїди.

Будь-яке нормальне кафе, будь-який нормальний супермаркет мають дизель-генератори. І їх в Украхни в рази більше, ніж тих пацаватих пунктів незламності.

Тобто, українці знов самі вирішили проблему, поки влада на ній піарилася.
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17.10.2023 17:55 Ответить
А як же піар? Ща зєльоная бубачька поїде в турне по пунктах незламності і кожен вечір новий гундос, на кілька тижнів вистачить.
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17.10.2023 18:21 Ответить
Так, на наприкінці того року намагалася скористатися тими пунктами. Біля мого дому їх аж 3. В усіх були генератори, але їх не використовували, економили паливо. Чергові сиділи у пітьмі, при свічках. Більше не ходила. Якщо була потреба зарядити павербанки і телефони - тільки у супермаркети, Нову Пошту або аптеки.
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17.10.2023 18:23 Ответить
відмивання бабла у цих пунктах бачу я...
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17.10.2023 18:17 Ответить
Цікаво чи такий пункт потрапить на ту інтерактивну карту

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17.10.2023 18:20 Ответить
От тільки яким боком тут Шмигаль, або, не приведи ..., Зеленский? Пункти обігріву, або пафосно по Квартальному "незламності" і були, і є на бюджеті місцевої влади. Коли не створили, або погано укомплектовані - винувата місцева влада. Коли працює, і добре оборудований - ай-який-зеленский-молодець!
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17.10.2023 18:55 Ответить
эти пункты - до жопы двери, лучше бы развернули дополнительные 15 тысяч генераторов для котелен и то больше толку было бы, чем эти палатки на 30 человек
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18.10.2023 00:09 Ответить
 
 