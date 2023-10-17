В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, - Шмыгаль
В Украине развернуто уже более 13 тыс. Пунктов несокрушимости, еще около 2,5 тыс. нуждаются в доукомплектовании.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ.
"О Пунктах несокрушимости. Развернули их более 13 тыс. Больше всего на Днепропетровщине, в Киеве и Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. Пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей. Везде должен быть генератор, горючее, старлинк, средства отопления", – отметил он.
Шмыгаль напомнил, что вскоре все граждане смогут найти ближайший Пункт несокрушимости по интерактивной карте в "Дии".
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+16 Gal
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+15 mrSmith
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+10 Vitaliy Korkh #582053
показать весь комментарий17.10.2023 17:20
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І не продовжуй діалог з ватником.
Соцопитування: 93% ні разу тими "незламностями" НЕ КОРИСТУВАЛИСЬ! Але ж все як в нас - через дурну зелену задницю.
про що ЗЄлі розповідати ввечері ?
чи хтось думає, що ЗЄля буде вести душевні бесіди в тулупі з кабінету в бурульках ? 👿
.
Замість того, щоб облаштувати бомбосховища, облаштовують намети.
Народ заслуговує на таку владу, яку має: за що голосували, те й отримали.
Нафіга облаштовувати існуюче сховище, в якому можна розмістити 100 чоловік,
якщо можна закупити по десятикратній ціні намет на 10 душ?
Або ще краще: торгівельна мережа облаштовує в своїх магазинах пункти обігріву і залишається шише табличку начепити!
Будь-яке нормальне кафе, будь-який нормальний супермаркет мають дизель-генератори. І їх в Украхни в рази більше, ніж тих пацаватих пунктів незламності.
Тобто, українці знов самі вирішили проблему, поки влада на ній піарилася.