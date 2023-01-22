При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили "юрту несокрушимости". ФОТО
Ко Дню Соборности в Харькове рядом с памятником влюбленным у станции метро Архитектора Бекетова установили "юрту несокрушимости".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Харьковского городского Совета.
"Юрта несокрушимости" установлена при поддержке посольства Казахстана в Украине, главы межпарламентской группы дружбы "Украина – Казахстан", народного депутата Украины Сергея Нагорняка, казахстанского бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей казахской диаспоры Украины, говорится в сообщении городского совета.
Каждый день палатка будет работать как пункт обогрева, где все желающие могут согреться, подзарядить телефоны и выпить горячий чай.
"Значно, что именно сегодня, в День Соборности, мы открыли эту "юрту несокрушимости", которая указывает на однозначную поддержку Украины казахстанским народом в сложные для всех нас времена. Выражаю благодарность Казахстану, всем тем, кто не только не оставил харьковчан в беде, но и активно помогает нам преодолевать проблемы. Эта юрта является символом единения двух культур и свидетельствует о дружбе наших народов", – подчеркнул во время торжественного открытия городской голова Харькова Игорь Терехов.
Недавно такие же юрты открылись в Киеве и Буче.
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Україна в ООН відкликала свій підпис щодо засудження злочинів китайської влади проти уйгурів. Це було у 2022р. От нам можна бути "обережними", а молдаванам - ні?
хоча у мене з Вами може бути різне світосприйняття.... і на його ототожнення не притендую.....
Спальний мішок незламності.....
Служив з казахами в совєцькій армії, - нормальні звичайні хлопці. Мені вони сподобалися, як люди.
Алга, Казакстан!
У Казахстані був голод у той самий час, як і у нас. Але казахів померло близько третини населення. А українців, - близько 20%. Жахлива історія.
Багато казахів тоді втекло в Китай і Монголію. Від кацапів.
Казахи, які знають свою правдиву історію, ненавидять кацапів.
Тому в наших народів дуже схожа доля...
Астана і надалі намагатиметься досягти балансу, покращуючи торговельні відносини з Європою та всередині центральноазіатського регіону заради зростання казахської економіки, водночас намагаючись не надто обурювати Москву. Наскільки успішною буде ця тактика в довгостроковій перспективі, залежить від результату війни і подальших геополітичних зрушень.