При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили "юрту несокрушимости". ФОТО

Ко Дню Соборности в Харькове рядом с памятником влюбленным у станции метро Архитектора Бекетова установили "юрту несокрушимости".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Харьковского городского Совета.

"Юрта несокрушимости" установлена при поддержке посольства Казахстана в Украине, главы межпарламентской группы дружбы "Украина – Казахстан", народного депутата Украины Сергея Нагорняка, казахстанского бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей казахской диаспоры Украины, говорится в сообщении городского совета.

Каждый день палатка будет работать как пункт обогрева, где все желающие могут согреться, подзарядить телефоны и выпить горячий чай.

"Значно, что именно сегодня, в День Соборности, мы открыли эту "юрту несокрушимости", которая указывает на однозначную поддержку Украины казахстанским народом в сложные для всех нас времена. Выражаю благодарность Казахстану, всем тем, кто не только не оставил харьковчан в беде, но и активно помогает нам преодолевать проблемы. Эта юрта является символом единения двух культур и свидетельствует о дружбе наших народов", – подчеркнул во время торжественного открытия городской голова Харькова Игорь Терехов.

Недавно такие же юрты открылись в Киеве и Буче.

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