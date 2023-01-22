РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5665 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
7 580 40

При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили "юрту несокрушимости". ФОТО

Ко Дню Соборности в Харькове рядом с памятником влюбленным у станции метро Архитектора Бекетова установили "юрту несокрушимости".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Харьковского городского Совета.

"Юрта несокрушимости" установлена при поддержке посольства Казахстана в Украине, главы межпарламентской группы дружбы "Украина – Казахстан", народного депутата Украины Сергея Нагорняка, казахстанского бизнесмена Даулета Нуржанова и представителей казахской диаспоры Украины, говорится в сообщении городского совета.

Каждый день палатка будет работать как пункт обогрева, где все желающие могут согреться, подзарядить телефоны и выпить горячий чай.

"Значно, что именно сегодня, в День Соборности, мы открыли эту "юрту несокрушимости", которая указывает на однозначную поддержку Украины казахстанским народом в сложные для всех нас времена. Выражаю благодарность Казахстану, всем тем, кто не только не оставил харьковчан в беде, но и активно помогает нам преодолевать проблемы. Эта юрта является символом единения двух культур и свидетельствует о дружбе наших народов", – подчеркнул во время торжественного открытия городской голова Харькова Игорь Терехов.

Недавно такие же юрты открылись в Киеве и Буче.

Смотрите также: Казахстан передал Украине 41 генератор. ФОТОрепортаж

При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили юрту несокрушимости 01

При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили юрту несокрушимости 02
При поддержке посольства Казахстана в Харькове установили юрту несокрушимости 03

Автор: 

Казахстан (781) Харьков (7479) пункт несокрушимости (29)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Пропоную батальйону Монако і Ко встановити в усіх містах "вілли незламності" - зі SPA, басейнами, барами і т.д.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:50
+20
Дякую казахам!
показать весь комментарий
22.01.2023 19:52
+17
правительство Казахстана отличается от правительства Грузии и Молдавии хотя последние начинают что-то подозревать......
показать весь комментарий
22.01.2023 19:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропоную батальйону Монако і Ко встановити в усіх містах "вілли незламності" - зі SPA, басейнами, барами і т.д.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:50 Ответить
в усіх курортних містах Європи
показать весь комментарий
22.01.2023 19:54 Ответить
та,ну таке скажете,звідки у них грошенята. Тут на казино з шампанським не завжди вистачає. А прийдуть,то їх підприємствам ,ще треба буде допомагати з бюджету, а робітникам платити по мінімуму так, як іде відбудова...
показать весь комментарий
22.01.2023 21:27 Ответить
правительство Казахстана отличается от правительства Грузии и Молдавии хотя последние начинают что-то подозревать......
показать весь комментарий
22.01.2023 19:51 Ответить
Про Молдову тупий закид. Ганьба!
показать весь комментарий
22.01.2023 20:00 Ответить
вони на початку вторгнення язик у сраці тримали не хотіли дратувати кремель, лиш потім перевзулись....
показать весь комментарий
22.01.2023 20:04 Ответить
Ти не розумієшся на цій темі. Думаю ти і на мапі Молдову не знайдеш
показать весь комментарий
22.01.2023 20:07 Ответить
будеш тикать дружині на кухні якщо така є.... а в Молдові був неодноразово на вдміну від Вас...
показать весь комментарий
22.01.2023 20:10 Ответить
Яке ти тендітне . Поважне звернення треба заслужити, ганебними закидами на дружню країну, найбільшім потенціалом якої є експорт яблук, повагу не заслуговують
показать весь комментарий
22.01.2023 20:24 Ответить
посміхайся, та лікуйся.....
показать весь комментарий
22.01.2023 20:28 Ответить
Проєвропейський уряд Молдови у складній ситуації. Армії майже немає, половина населення голосує то за комуністів, то ще якусь погань. Тому не вимагайте забагато.

Україна в ООН відкликала свій підпис щодо засудження злочинів китайської влади проти уйгурів. Це було у 2022р. От нам можна бути "обережними", а молдаванам - ні?
показать весь комментарий
22.01.2023 23:45 Ответить
Вы знаете, балтийские страны еще меньше Молдовы, а сколько смелости, даже до того как они вступили в НАТО.
показать весь комментарий
22.01.2023 22:24 Ответить
Вони принаймні не запрошували москалів у свою країну розстрілювати демонстрантів.
показать весь комментарий
22.01.2023 20:10 Ответить
і при цому будучи в гостях на пітерському єкономфорумі Токаєв показав туПіну де його місце......
показать весь комментарий
22.01.2023 20:13 Ответить
Приїхавши на цей форум, він показав своє місце. Бо пристойні лідери такими шабашами гребують.
показать весь комментарий
22.01.2023 20:19 Ответить
до цого його країна була в орбіті кремля .... він використав кремель а потім нагадав йому його місце......
хоча у мене з Вами може бути різне світосприйняття.... і на його ототожнення не притендую.....
показать весь комментарий
22.01.2023 20:32 Ответить
Казахи і українці брати навіки.
показать весь комментарий
22.01.2023 20:22 Ответить
е-е, досить братів. Друзі - так!!
показать весь комментарий
22.01.2023 20:50 Ответить
Дякую казахам!
показать весь комментарий
22.01.2023 19:52 Ответить
А на Банковій знаходиться "опа незламності"
показать весь комментарий
22.01.2023 19:54 Ответить
Лучше бы назвали юрта дружбы или помощи. Эти ПН, немного задолбали.
показать весь комментарий
22.01.2023 19:57 Ответить
Ти можешь поставить юрту и назвать ее как хочешь
показать весь комментарий
22.01.2023 20:05 Ответить
Вігвам незламності, яранга незламності, шалаш незламності....
Спальний мішок незламності.....
показать весь комментарий
22.01.2023 19:57 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2023 20:56 Ответить
Вже була інфа стосовно казахської юрти в Києві. Керівництво Казахстану відхрестилось після претензій кацапів. Тож за підтримку подяка, але чи керівництву Казахстану? Це питання
показать весь комментарий
22.01.2023 19:58 Ответить
Респект и благодарность Казахстану!
показать весь комментарий
22.01.2023 19:59 Ответить
СЛАВА КАЗАХСТАНУ!
показать весь комментарий
22.01.2023 20:01 Ответить
Чекаємо на істерику прес-алкаше міду кацапії.

показать весь комментарий
22.01.2023 20:08 Ответить
Знову скабєйчиха буде - в припадку кусати собі лікті . А соловйоб буде показувати на карті - четирє точкі , откудо нужно начінать нападєніє на Казахстан .
показать весь комментарий
22.01.2023 20:09 Ответить
Спасибі казахам!
Служив з казахами в совєцькій армії, - нормальні звичайні хлопці. Мені вони сподобалися, як люди.
Алга, Казакстан!

показать весь комментарий
22.01.2023 20:17 Ответить
До речі, - кацапи загеноцидили казахів навіть більше, ніж українців.
У Казахстані був голод у той самий час, як і у нас. Але казахів померло близько третини населення. А українців, - близько 20%. Жахлива історія.
Багато казахів тоді втекло в Китай і Монголію. Від кацапів.
Казахи, які знають свою правдиву історію, ненавидять кацапів.
Тому в наших народів дуже схожа доля...
показать весь комментарий
22.01.2023 21:02 Ответить
🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🙏🙏🙏🤝🤝🤝👍👍👍. СЛАВА УКРАИНЕ ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
показать весь комментарий
22.01.2023 20:24 Ответить
Лучше бы не в центре для показухи где поставили, а на пролетарском каком жилмасиве с 5 -этажек. Пенсы бы плова поели хоть. А там в центре студенты иностранцы арабы или наркоманы местные пожрут не глядя. Еще и маку спросят с Чуйского тракта у казахов.
показать весь комментарий
22.01.2023 20:26 Ответить
Та там Тєрєхов мабуть місце вказав і тепер малювався на презентації. Всі претензії до мера. Казахи і вас в гостях.
показать весь комментарий
22.01.2023 21:09 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2023 20:41 Ответить
А верблюда привезти, слабо̀?
показать весь комментарий
22.01.2023 20:52 Ответить
Відкрита конфронтація з Росією була б своєрідним самогубством для Казахстану, враховуючи його геополітичне становище та 6 000-кілометровий кордон, який важко відстояти. При цьому казахи не хочуть ставати наступною мішенню Путіна після України.

Астана і надалі намагатиметься досягти балансу, покращуючи торговельні відносини з Європою та всередині центральноазіатського регіону заради зростання казахської економіки, водночас намагаючись не надто обурювати Москву. Наскільки успішною буде ця тактика в довгостроковій перспективі, залежить від результату війни і подальших геополітичних зрушень.
показать весь комментарий
22.01.2023 20:58 Ответить
У казахов тоже большая 5-я колонна, как и у нас, но они постепенно затыкают им их пророссийские глотки
показать весь комментарий
22.01.2023 22:30 Ответить
Респект Казахам!
показать весь комментарий
22.01.2023 21:18 Ответить
Непогано, чаю після морозу можно випити і зігрітися, головне щоб не робили культа особистості одному актору. Казахам респект за підтримку.
показать весь комментарий
22.01.2023 21:24 Ответить
 
 