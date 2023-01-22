За підтримки посольства Казахстану в Харкові встановили "юрту незламності". ФОТО

До Дня Соборності у Харкові поряд із пам’ятником закоханим біля ст. метро Архітектора Бекетова встановили "юрту незламності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Харківської міської Ради.

"Юрта незламності" встановлена за підтримки посольства Казахстану в Україні, голови міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан", народного депутата України Сергія Нагорняка, казахстанського бізнесмена Даулета Нуржанова та представників казахської діаспори України, йдеться у повідомленні міської Ради.

Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячий чай.

"Значно, що саме сьогодні, у День Соборності, ми відкрили цю "юрту незламності", яка вказує на однозначну підтримку України казахстанським народом у складні для всіх нас часи. Висловлюю подяку Казахстану, всім тим, хто не лише не залишив харків'ян у біді, але й активно допомагає нам долати проблеми. Ця юрта є символом єднання двох культур та свідчить про дружбу наших народів", – наголосив під час урочистого відкриття Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та у Бучі.

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