За підтримки посольства Казахстану в Харкові встановили "юрту незламності". ФОТО
До Дня Соборності у Харкові поряд із пам’ятником закоханим біля ст. метро Архітектора Бекетова встановили "юрту незламності".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Харківської міської Ради.
"Юрта незламності" встановлена за підтримки посольства Казахстану в Україні, голови міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан", народного депутата України Сергія Нагорняка, казахстанського бізнесмена Даулета Нуржанова та представників казахської діаспори України, йдеться у повідомленні міської Ради.
Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячий чай.
"Значно, що саме сьогодні, у День Соборності, ми відкрили цю "юрту незламності", яка вказує на однозначну підтримку України казахстанським народом у складні для всіх нас часи. Висловлюю подяку Казахстану, всім тим, хто не лише не залишив харків'ян у біді, але й активно допомагає нам долати проблеми. Ця юрта є символом єднання двох культур та свідчить про дружбу наших народів", – наголосив під час урочистого відкриття Харківський міський голова Ігор Терехов.
Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та у Бучі.
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Україна в ООН відкликала свій підпис щодо засудження злочинів китайської влади проти уйгурів. Це було у 2022р. От нам можна бути "обережними", а молдаванам - ні?
хоча у мене з Вами може бути різне світосприйняття.... і на його ототожнення не притендую.....
Спальний мішок незламності.....
Служив з казахами в совєцькій армії, - нормальні звичайні хлопці. Мені вони сподобалися, як люди.
Алга, Казакстан!
У Казахстані був голод у той самий час, як і у нас. Але казахів померло близько третини населення. А українців, - близько 20%. Жахлива історія.
Багато казахів тоді втекло в Китай і Монголію. Від кацапів.
Казахи, які знають свою правдиву історію, ненавидять кацапів.
Тому в наших народів дуже схожа доля...
Астана і надалі намагатиметься досягти балансу, покращуючи торговельні відносини з Європою та всередині центральноазіатського регіону заради зростання казахської економіки, водночас намагаючись не надто обурювати Москву. Наскільки успішною буде ця тактика в довгостроковій перспективі, залежить від результату війни і подальших геополітичних зрушень.