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За підтримки посольства Казахстану в Харкові встановили "юрту незламності". ФОТО

До Дня Соборності у Харкові поряд із пам’ятником закоханим біля ст. метро Архітектора Бекетова встановили "юрту незламності".

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Харківської міської Ради.

"Юрта незламності" встановлена за підтримки посольства Казахстану в Україні, голови міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан", народного депутата України Сергія Нагорняка, казахстанського бізнесмена Даулета Нуржанова та представників казахської діаспори України, йдеться у повідомленні міської Ради.

Щодня намет працюватиме як пункт обігріву, де всі охочі можуть зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячий чай.

"Значно, що саме сьогодні, у День Соборності, ми відкрили цю "юрту незламності", яка вказує на однозначну підтримку України казахстанським народом у складні для всіх нас часи. Висловлюю подяку Казахстану, всім тим, хто не лише не залишив харків'ян у біді, але й активно допомагає нам долати проблеми. Ця юрта є символом єднання двох культур та свідчить про дружбу наших народів", – наголосив під час урочистого відкриття Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нещодавно такі ж юрти відкрилися у Києві та у Бучі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Казахстан передав Україні 41 генератор. ФОТОрепортаж

За підтримки посольства Казахстану в Харкові встановили юрту незламності 01
За підтримки посольства Казахстану в Харкові встановили юрту незламності 02
За підтримки посольства Казахстану в Харкові встановили юрту незламності 03

Автор: 

Казахстан (873) Харків (5594) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+23
Пропоную батальйону Монако і Ко встановити в усіх містах "вілли незламності" - зі SPA, басейнами, барами і т.д.
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22.01.2023 19:50
+20
Дякую казахам!
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22.01.2023 19:52
+17
правительство Казахстана отличается от правительства Грузии и Молдавии хотя последние начинают что-то подозревать......
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22.01.2023 19:51
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Пропоную батальйону Монако і Ко встановити в усіх містах "вілли незламності" - зі SPA, басейнами, барами і т.д.
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22.01.2023 19:50 Відповісти
в усіх курортних містах Європи
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22.01.2023 19:54 Відповісти
та,ну таке скажете,звідки у них грошенята. Тут на казино з шампанським не завжди вистачає. А прийдуть,то їх підприємствам ,ще треба буде допомагати з бюджету, а робітникам платити по мінімуму так, як іде відбудова...
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22.01.2023 21:27 Відповісти
правительство Казахстана отличается от правительства Грузии и Молдавии хотя последние начинают что-то подозревать......
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22.01.2023 19:51 Відповісти
Про Молдову тупий закид. Ганьба!
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22.01.2023 20:00 Відповісти
вони на початку вторгнення язик у сраці тримали не хотіли дратувати кремель, лиш потім перевзулись....
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22.01.2023 20:04 Відповісти
Ти не розумієшся на цій темі. Думаю ти і на мапі Молдову не знайдеш
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22.01.2023 20:07 Відповісти
будеш тикать дружині на кухні якщо така є.... а в Молдові був неодноразово на вдміну від Вас...
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22.01.2023 20:10 Відповісти
Яке ти тендітне . Поважне звернення треба заслужити, ганебними закидами на дружню країну, найбільшім потенціалом якої є експорт яблук, повагу не заслуговують
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22.01.2023 20:24 Відповісти
посміхайся, та лікуйся.....
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22.01.2023 20:28 Відповісти
Проєвропейський уряд Молдови у складній ситуації. Армії майже немає, половина населення голосує то за комуністів, то ще якусь погань. Тому не вимагайте забагато.

Україна в ООН відкликала свій підпис щодо засудження злочинів китайської влади проти уйгурів. Це було у 2022р. От нам можна бути "обережними", а молдаванам - ні?
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22.01.2023 23:45 Відповісти
Вы знаете, балтийские страны еще меньше Молдовы, а сколько смелости, даже до того как они вступили в НАТО.
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22.01.2023 22:24 Відповісти
Вони принаймні не запрошували москалів у свою країну розстрілювати демонстрантів.
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22.01.2023 20:10 Відповісти
і при цому будучи в гостях на пітерському єкономфорумі Токаєв показав туПіну де його місце......
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22.01.2023 20:13 Відповісти
Приїхавши на цей форум, він показав своє місце. Бо пристойні лідери такими шабашами гребують.
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22.01.2023 20:19 Відповісти
до цого його країна була в орбіті кремля .... він використав кремель а потім нагадав йому його місце......
хоча у мене з Вами може бути різне світосприйняття.... і на його ототожнення не притендую.....
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22.01.2023 20:32 Відповісти
Казахи і українці брати навіки.
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22.01.2023 20:22 Відповісти
е-е, досить братів. Друзі - так!!
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22.01.2023 20:50 Відповісти
Дякую казахам!
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22.01.2023 19:52 Відповісти
А на Банковій знаходиться "опа незламності"
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22.01.2023 19:54 Відповісти
Лучше бы назвали юрта дружбы или помощи. Эти ПН, немного задолбали.
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22.01.2023 19:57 Відповісти
Ти можешь поставить юрту и назвать ее как хочешь
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22.01.2023 20:05 Відповісти
Вігвам незламності, яранга незламності, шалаш незламності....
Спальний мішок незламності.....
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22.01.2023 19:57 Відповісти
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22.01.2023 20:56 Відповісти
Вже була інфа стосовно казахської юрти в Києві. Керівництво Казахстану відхрестилось після претензій кацапів. Тож за підтримку подяка, але чи керівництву Казахстану? Це питання
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22.01.2023 19:58 Відповісти
Респект и благодарность Казахстану!
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22.01.2023 19:59 Відповісти
СЛАВА КАЗАХСТАНУ!
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22.01.2023 20:01 Відповісти
Чекаємо на істерику прес-алкаше міду кацапії.

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22.01.2023 20:08 Відповісти
Знову скабєйчиха буде - в припадку кусати собі лікті . А соловйоб буде показувати на карті - четирє точкі , откудо нужно начінать нападєніє на Казахстан .
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22.01.2023 20:09 Відповісти
Спасибі казахам!
Служив з казахами в совєцькій армії, - нормальні звичайні хлопці. Мені вони сподобалися, як люди.
Алга, Казакстан!

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22.01.2023 20:17 Відповісти
До речі, - кацапи загеноцидили казахів навіть більше, ніж українців.
У Казахстані був голод у той самий час, як і у нас. Але казахів померло близько третини населення. А українців, - близько 20%. Жахлива історія.
Багато казахів тоді втекло в Китай і Монголію. Від кацапів.
Казахи, які знають свою правдиву історію, ненавидять кацапів.
Тому в наших народів дуже схожа доля...
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22.01.2023 21:02 Відповісти
🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🇺🇦🇰🇿🙏🙏🙏🤝🤝🤝👍👍👍. СЛАВА УКРАИНЕ ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН!
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22.01.2023 20:24 Відповісти
Лучше бы не в центре для показухи где поставили, а на пролетарском каком жилмасиве с 5 -этажек. Пенсы бы плова поели хоть. А там в центре студенты иностранцы арабы или наркоманы местные пожрут не глядя. Еще и маку спросят с Чуйского тракта у казахов.
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22.01.2023 20:26 Відповісти
Та там Тєрєхов мабуть місце вказав і тепер малювався на презентації. Всі претензії до мера. Казахи і вас в гостях.
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22.01.2023 21:09 Відповісти
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22.01.2023 20:41 Відповісти
А верблюда привезти, слабо̀?
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22.01.2023 20:52 Відповісти
Відкрита конфронтація з Росією була б своєрідним самогубством для Казахстану, враховуючи його геополітичне становище та 6 000-кілометровий кордон, який важко відстояти. При цьому казахи не хочуть ставати наступною мішенню Путіна після України.

Астана і надалі намагатиметься досягти балансу, покращуючи торговельні відносини з Європою та всередині центральноазіатського регіону заради зростання казахської економіки, водночас намагаючись не надто обурювати Москву. Наскільки успішною буде ця тактика в довгостроковій перспективі, залежить від результату війни і подальших геополітичних зрушень.
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22.01.2023 20:58 Відповісти
У казахов тоже большая 5-я колонна, как и у нас, но они постепенно затыкают им их пророссийские глотки
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22.01.2023 22:30 Відповісти
Респект Казахам!
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22.01.2023 21:18 Відповісти
Непогано, чаю після морозу можно випити і зігрітися, головне щоб не робили культа особистості одному актору. Казахам респект за підтримку.
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22.01.2023 21:24 Відповісти
 
 