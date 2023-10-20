УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4541 відвідувач онлайн
Новини
813 20

Інформація про Пункти незламності вже у застосунку "Дія", - Шмигаль

пункт,незламності

Пункти незламності вже в застосунку Дія. Сьогодні для українців запрацювала нова послуга.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Дії відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.

"Важливо, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок. Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки. Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", - додає прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні розгорнуто вже понад 13 тис. Пунктів незламності, - Шмигаль

Автор: 

Шмигаль Денис (4778) Дія (1170) пункт незламності (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
О..хтось руки потирає...освоєння нових грошей.
показати весь коментар
20.10.2023 11:24 Відповісти
+9
Ооооо. Знову пішов дерибан грошей. Сволоти
показати весь коментар
20.10.2023 11:24 Відповісти
+6
Взяв президент "Папір сліпої люті" і пішов у "Тамбур незламності". Там він зайшов у "Туалет непохитності" та зняв "Штани бездоганної чесності" і сівши на "Унітаз невтомності"

Автор Андрій Даниленко
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що за марпазм ??? кому вони нафіг треба ці "пункти незламності" ??? бомжам та іншим асоціальним елементам ???
показати весь коментар
20.10.2023 11:21 Відповісти
Може комусь і треба, але інформація про пункти була на сайті міста,
це просто розбазарювання коштів
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
У нас за всю зиму,навіть бомжі,туди не ходили..бомжі мають свої "точки" де можна випити,зігрітись і поїсти...церква давала їжу...зараз щось не бачу... Там поліцейські хіба ,що грілись..можливо,хтось і заходив-але це скоріш,мимохідь.
показати весь коментар
20.10.2023 11:29 Відповісти
Шмигаль мирзенний прихвостень « чего изволите? « Зелені шапітошники , ПНХ !
показати весь коментар
20.10.2023 11:50 Відповісти
А без "дії" ніяк?
показати весь коментар
20.10.2023 11:22 Відповісти
О..хтось руки потирає...освоєння нових грошей.
показати весь коментар
20.10.2023 11:24 Відповісти
Розпил в законі..чи узаконений розпил. Ще окремий сайт треба створити. Найняти натовп розробників, фотографів..як з укриттями.
показати весь коментар
20.10.2023 11:36 Відповісти
Ооооо. Знову пішов дерибан грошей. Сволоти
показати весь коментар
20.10.2023 11:24 Відповісти
Це ніщо інше як дерибан, інформація про пункти знаходилась на сайті міста, заходь та дивись!
показати весь коментар
20.10.2023 11:30 Відповісти
Що там з ДАСУ, придурку?
показати весь коментар
20.10.2023 11:26 Відповісти
Ця інформація була на сайті місцевих рад, заходь та дивись,
її перенесли у дію, питання яка у цьому була необхідність,
окрім розбазарювання коштів в тяжкий час?
показати весь коментар
20.10.2023 11:26 Відповісти
а можно в Дію колебания цен борщевого набора подкинуть?
показати весь коментар
20.10.2023 11:26 Відповісти
І центр разумкова, додаткові опитування "проводити".
показати весь коментар
20.10.2023 11:38 Відповісти
Взяв президент "Папір сліпої люті" і пішов у "Тамбур незламності". Там він зайшов у "Туалет непохитності" та зняв "Штани бездоганної чесності" і сівши на "Унітаз невтомності"

Автор Андрій Даниленко
показати весь коментар
20.10.2023 11:28 Відповісти
в дії, це добре...
куйово що ніхто не знає скільки бабла списують на ці пункти...
показати весь коментар
20.10.2023 11:37 Відповісти
А хтось дуже добре знає.
показати весь коментар
20.10.2023 11:42 Відповісти
Опалення треба вимкнути, на поверхах та кімнатах СИДІННЯ Шмигаля і ЧЛЄНІВ уряду, воно буде реалістичніше і не відірвано від передової
показати весь коментар
20.10.2023 11:54 Відповісти
Буду щіро вдячний аферісту фьодорову за "дію" одно погано шо ця шістка возомнівша себе "цифрівізатором" ще жива та уявляє собі міністром.
показати весь коментар
20.10.2023 12:22 Відповісти
Дуже блогаю зносіть цю х...ю і не користуйтесь нею,ваші данні опиняться у ворога.
показати весь коментар
20.10.2023 12:24 Відповісти
Тепер орки точно знатимуть куди шмаляти своїми ударними дронами. Х.уйло аплодує стоячи.
показати весь коментар
20.10.2023 14:18 Відповісти
 
 