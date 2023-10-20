Інформація про Пункти незламності вже у застосунку "Дія", - Шмигаль

Пункти незламності вже в застосунку Дія. Сьогодні для українців запрацювала нова послуга.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Дії відтепер можна знайти найближчий до себе Пункт незламності, подивитися графік роботи та зручності, прокласти маршрут. Це дасть змогу людям, у разі потреби, отримати доступ до світла, тепла, води чи інтернету.

"Важливо, що мапу можна завантажити, і вона буде доступна навіть офлайн, якщо зникне електроенергія та зв'язок. Послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської з міркувань безпеки. Входимо в зиму підготовленими та сильними. Рішучі протистояти будь-яким викликам", - додає прем'єр-міністр.

