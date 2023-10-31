В Україні підготували вже майже 11 тисяч "пунктів незламності", - ДСНС

В Україні розгорнули та підготували понад 10 800 "пунктів незламності", з них близько 1000 – від ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, "пункти незламності" вже готові, будь-хто може ними скористатися. ДСНС розгорнуло близько тисячі пунктів, а додатково за необхідності може розгорнути ще близько 250.

Разом від ДСНС, інших відомств та місцевих адміністрацій діють уже більш як 10 800 пунктів. Передбачається розгорнути загалом понад 13 тисяч.

Речниця ДСНС наголошує, що минулого року пункти були оснащені всім необхідним. Водночас у цьому році додали більше подовжувачів, щоби можна було зарядити більше пристроїв.

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"Цього року, зважаючи на трагічні випадки минулої зими, будемо посилювати саме інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб не наробити біди собі та своїм сусідам", - зауважила Водолага.

Також у Пунктах облаштовані дитячі куточки. А в пунктах на базі пожежних частин ДСНС є куточки для батьків із немовлятами. У разі повітряної тривоги "пункти незламності" будуть зачиняється, додали у ДСНС.