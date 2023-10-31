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В Україні підготували вже майже 11 тисяч "пунктів незламності", - ДСНС

пункт,незламності

В Україні розгорнули та підготували понад 10 800 "пунктів незламності", з них близько 1000 – від ДСНС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага розповіла в ефірі телемарафону.

За її словами, "пункти незламності" вже готові, будь-хто може ними скористатися. ДСНС розгорнуло близько тисячі пунктів, а додатково за необхідності може розгорнути ще близько 250.

Разом від ДСНС, інших відомств та місцевих адміністрацій діють уже більш як 10 800 пунктів. Передбачається розгорнути загалом понад 13 тисяч.

Речниця ДСНС наголошує, що минулого року пункти були оснащені всім необхідним. Водночас у цьому році додали більше подовжувачів, щоби можна було зарядити більше пристроїв. 

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"Цього року, зважаючи на трагічні випадки минулої зими, будемо посилювати саме інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб не наробити біди собі та своїм сусідам", - зауважила Водолага.

Також у Пунктах облаштовані дитячі куточки. А в пунктах на базі пожежних частин ДСНС є куточки для батьків із немовлятами. У разі повітряної тривоги "пункти незламності" будуть зачиняється, додали у ДСНС.

Автор: 

ДСНС (5148) пункт незламності (64)


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Топ коментарі
+7
Аможна назвати ПАЛАТКА ДСНС і результат одинаковий Що значить при владі "творчі люди"--все для сміху.
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31.10.2023 16:24 Відповісти
+7
пункти відмивання коштів(незламні)за рік.
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31.10.2023 16:52 Відповісти
+2
В соседнем доме дверь
На ней надпись
Укрытие
Дверь открытой видела один раз
Когда приехали на крутой машине проверяльщицы
Вышли с постными физиономиями
Одна другой сказала
Там такая вонь !!!!
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31.10.2023 16:20 Відповісти
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В соседнем доме дверь
На ней надпись
Укрытие
Дверь открытой видела один раз
Когда приехали на крутой машине проверяльщицы
Вышли с постными физиономиями
Одна другой сказала
Там такая вонь !!!!
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31.10.2023 16:20 Відповісти
На паркані теж багато чого пишуть.
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31.10.2023 16:25 Відповісти
Это не вонь, это запах будущего!
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31.10.2023 16:32 Відповісти
Нічого, що їх згорнули на літо?
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31.10.2023 17:13 Відповісти
І ви ж написали скаргу, щоб ситуація змінилася, чи то "не моя справа"?
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31.10.2023 18:01 Відповісти
Не писала
Звонила больше месяца назад
Мне ответили,что рассмотрят
Видимо,уже рассмотрели
Сегодня на двери уже не нашла никакой надписи
А значит- и проблемы нет
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31.10.2023 18:28 Відповісти
Аможна назвати ПАЛАТКА ДСНС і результат одинаковий Що значить при владі "творчі люди"--все для сміху.
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31.10.2023 16:24 Відповісти
Нічого, що це не тільки палатки - а й стаціонарні будівлі? І відповідає не тільки ДСНС
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31.10.2023 18:31 Відповісти
старі всі порозломували, й тепер будують нові, ще не зламніші, тепер вже з місцями для барабанів.
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31.10.2023 16:37 Відповісти
Як можна зламати палатку? Їх згорнули, а зараз розгорнули
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31.10.2023 17:15 Відповісти
елементарно. суспільство споживання. купили-покористувались-поламали бульдозером й викинули-купили моделі цього року.
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31.10.2023 17:26 Відповісти
Не логічно - якби їх почали ламати бульдозерами - вже б відосікі по всьому цензору та ютубу з інстаграмами були
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31.10.2023 18:22 Відповісти
скромність влади не дозволяє хвалитись досягненнями. такі діла ********** тишу. поки в пунктах не почнуть бити в нові барабани, ніхто й знати не буде що пройшла підміна пунктів на нові моделі року 2023 ))
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31.10.2023 18:27 Відповісти
пункти відмивання коштів(незламні)за рік.
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31.10.2023 16:52 Відповісти
Залишилось ще 10 тисяч пунктів невсратості відкрити і 50 тисячів пунктів тверезості
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31.10.2023 17:46 Відповісти
А якщо поставити там шавуху продавати, то ще й гроші будуть зароблятися... Так переможемо!
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31.10.2023 18:03 Відповісти
Продовжують пиляти бабло, красавчегі!
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31.10.2023 19:13 Відповісти
Як пафосно звучить, - пункт незламності, а по суті палатка з лавками
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31.10.2023 20:38 Відповісти
 
 