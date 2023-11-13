Протягом доби росіяни 16 разів обстріляли Сумщину

За 13 листопада російські війська здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 103 вибухи. Обстрілу зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Російські війська здійснили обстріл із мінометів і артилерії Шалигинської громади (4 вибухи), Краснопільської (10 вибухів), Новослобідської (4 вибухи), Білопільської (12 вибухів), а також Миропільської громади (6 вибухів).

Крім того, на територію Великописарівської громади здійснено скидання ВОГ із дрона (2 вибухи) та обстріли з артилерії (8 вибухів).

По Середино-Будській громаді був мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл з автоматичного станкового гранатомета (АГС) (45 вибухів). А також окупанти скинули 5 мін і здійснили обстріл із самохідної артилерійської установки (САУ) Юнаківської громади (5 вибухів).

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