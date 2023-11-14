Знищено чотири ворожі БпЛА: три "шахеди" та "SuperCam", - ПК "Схід"
У східних областях України знищено чотири ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
"13.11.2023 станом на 23.00 знищено 4 БпЛА противника: три "шахед-131/136" та "SuperCam" у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо!!