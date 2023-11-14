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Новини Війна
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Знищено чотири ворожі БпЛА: три "шахеди" та "SuperCam", - ПК "Схід"

шахеди

У східних областях України знищено чотири ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

"13.11.2023 станом на 23.00 знищено 4 БпЛА противника: три "шахед-131/136" та "SuperCam" у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4425) ППО (3326)


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Гарне повідомлення від дописувача: ("…покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону в ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє."За таким планом,все і відбувається.І далі буде-хто в темі той зрозуміє.Вірш пророчий.)!!!
Дякуємо!!
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14.11.2023 00:32 Відповісти
 
 