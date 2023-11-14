США в контактах з Україною завжди підтверджують продовження підтримки у війні з рф, - Держдепартамент

США в контактах з Україною завжди підтверджують готовність подальшої підтримки українського народу у його протистоянні агресії рф.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У всіх наших розмовах з українським урядом ми чітко наголошуємо, що продовжимо підтримувати їх", - зауважив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що подібні меседжі Вашингтон озвучує послідовно, в тому числі на рівні президента США. У цьому контексті він нагадав останнє звернення Джо Байдена до нації, коли він надіслав запит до Конгресу США, що включав, у тому числі пакет для України.

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Представник Держдепу також наголосив, що під час спілкування з українською делегацією в понеділок держсекретар Блінкен обговорив кроки, які США можуть зробити разом з Україною, "щоби посилити українську нфраструктуру до майбутньої зими". Він зазначив, що небезпека російських атак проти об’єктів енергозабезпечення України в зимовий час зберігається.