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Новини Допомога Україні
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США в контактах з Україною завжди підтверджують продовження підтримки у війні з рф, - Держдепартамент

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США в контактах з Україною завжди підтверджують готовність подальшої підтримки українського народу у його протистоянні агресії рф.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У всіх наших розмовах з українським урядом ми чітко наголошуємо, що продовжимо підтримувати їх", - зауважив представник Держдепу.

Міллер підкреслив, що подібні меседжі Вашингтон озвучує послідовно, в тому числі на рівні президента США. У цьому контексті він нагадав останнє звернення Джо Байдена до нації, коли він надіслав запит до Конгресу США, що включав, у тому числі пакет для України.

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Представник Держдепу також наголосив, що під час спілкування з українською делегацією в понеділок держсекретар Блінкен обговорив кроки, які США можуть зробити разом з Україною, "щоби посилити українську нфраструктуру до майбутньої зими". Він зазначив, що небезпека російських атак проти об’єктів енергозабезпечення України в зимовий час зберігається.

Автор: 

Держдепартамент США (1653) США (23598)


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"...підтверджують продовження підтримки"...а в кількісному і якісному еквіваленті як воно буде виглядати?..Просто цікаво...
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14.11.2023 05:38 Відповісти
Наскільки серйозно ми йдемо до НАТО, наскільки серйозно нам надають військову допомогу.
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14.11.2023 07:43 Відповісти
Балачками про підтвердження підтримки кацапа не вб'єш.
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14.11.2023 05:51 Відповісти
Все правильно: Зеля каже що ми йдемо в НАТО, а США каже що вони завжди будуть надавати допомогу Україні.
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14.11.2023 07:41 Відповісти
 
 