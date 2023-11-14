На Хмельниччині під час нічної тривоги працювала ППО

У Хмельницькій області під час нічної повітряної тривоги працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.

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