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На Хмельниччині під час нічної тривоги працювала ППО

ппо

У Хмельницькій області під час нічної повітряної тривоги працювали сили ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.

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На Хмельниччині під час нічної тривоги працювала ППО 01

Автор: 

ППО (3326) Хмельницька область (987)


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свинособаки...
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14.11.2023 06:25 Відповісти
 
 