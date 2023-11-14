На Хмельниччині під час нічної тривоги працювала ППО
У Хмельницькій області під час нічної повітряної тривоги працювали сили ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Інформації про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило", - йдеться у повідомленні.
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Микола Січень #584507
показати весь коментар14.11.2023 06:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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