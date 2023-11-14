Рашисти завдали ракетного удару по селу на Миколаївщині, пошкоджено будинки

Вдень, 13 листопада, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий розвідувальний БпЛА.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що вчора, 13 листопада, об 11:30 ракетного удару зазнало с. Рибаківка Коблівської громади, внаслідок чого пошкоджено біля десяти житлових будинків, а також господарські споруди та гаражі. Постраждалих немає.

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