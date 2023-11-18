На виплати переселенцям у листопаді вже спрямовано понад 5,8 млрд грн

У листопаді на виплати внутрішньо переміщеним особам уже спрямовано понад 5,8 мільярда гривень. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.

Як зазначається, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.



"Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 мільярда гривень на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином, протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.



Загалом від початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,2 мільярда гривень.

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