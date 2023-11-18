На виплати переселенцям у листопаді вже спрямовано понад 5,8 млрд грн
У листопаді на виплати внутрішньо переміщеним особам уже спрямовано понад 5,8 мільярда гривень. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінреінтеграції.
Як зазначається, йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб.
"Держказначейство перерахувало на банки понад 5,8 мільярда гривень на виплати ВПО у першому періоді листопада. Таким чином, протягом кількох днів гроші надійдуть на банківські рахунки внутрішніх переселенців", - йдеться в повідомленні.
Загалом від початку року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 67,2 мільярда гривень.
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У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування, кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає,за мовчазної згоди контролюючих та ін. організовані угрупування поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди, за сплачені квартири люди судяться по півтора року! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальностіі та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує! Людей відкрито грабують, а поліції та численним роздутим ДБР, САП,НАБУ..... та ін. ніякого діла немає!
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
Вкласти кошти, добудувати вільні квартири і будинок буде зданий і права власності всі отримають, і переселенцям чи пільговикам можна виділити.
Для фахівців будівельної галузі організувати чи добудувати це не проблема, тільки у Шуляк та Кличко невистачає "політичнохї" волі, вирішення питання дуже вони не хочуть
В недобудовах можна вічно збирати кошти на добудову, ось тільки здача в уксплуатацію вже 7 років ніяк не настає .
усім все платять. На жаль більше чім треба.
Не разгоняйте зраду.
Немає праці, велком ту Польща, є все і трошки більше, але потрібно працювати....
Как далеки вы от выплат в Украине.
Работоспособным переселенцам пособие платится 2 или 3 месяца.
Мій знайомий каже,що на його підприємстві
не вистачає працівників,зарплата висока..
Не працюють ті,хто не бажає покращувати
своє матеріальне становище...зрозуміло,
що мова йде про віковий ценз до 60-ти.
Але,нам з чоловіком за 60 і ми працюємо.
Звісно,у кожного індивідуальні інтелектуальні
зпроможності,але в більшості випадків люди не бажають напружуватись...