На выплаты переселенцам в ноябре уже направлено более 5,8 млрд грн

В ноябре на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 5,8 миллиарда гривен. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции.

Как отмечается, речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

"Госказначейство перечислило на банки более 5,8 миллиарда гривен на выплаты ВПЛ в первом периоде ноября. Таким образом, в течение нескольких дней деньги поступят на банковские счета внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.

В целом с начала года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 67,2 миллиарда гривен.

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