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На выплаты переселенцам в ноябре уже направлено более 5,8 млрд грн

зарплата,гроші,виплати,пенсія

В ноябре на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 5,8 миллиарда гривен. Речь идет о ежемесячной государственной помощи на проживание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минреинтеграции.

Как отмечается, речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание, которое составляет 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренне перемещенных лиц.

"Госказначейство перечислило на банки более 5,8 миллиарда гривен на выплаты ВПЛ в первом периоде ноября. Таким образом, в течение нескольких дней деньги поступят на банковские счета внутренних переселенцев", - говорится в сообщении.

В целом с начала года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму 67,2 миллиарда гривен.

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Автор: 

выплаты (645) переселенцы (530) Министерство реинтеграции (278) ВПЛ (23)


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Топ комментарии
+6
Біля якогось центру допомоги, де годують малозабезпечиних , у літньої жіночки ситали як їй живеться. 47 років стажу, жебрацька пенсія, вистачає лише на картоплю і найдешевшу ковбасу. Вдома немає світла, опалення, гарячої води. Напевно вимкнули за борги. Ходить туди гарячої їжі поїсти. Люди жебракують і голодують.
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18.11.2023 12:46
+5
Про соціальні виплати не тільки переселенцям, але потрібно подумати і про інших,бо надалі так не може бути. Моя сестра не має пенсії,не має соцвиплат,а має тільки огород. По цій причині відмовлено в дровах. Депутати мають житло і отримують оплати іще за житло в аренду, а прості мають тільки картоплю і буряки.
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18.11.2023 12:40
+3
Одна бабуся не знає ,що таке хліб. Моїм ще трохи повезло,бо ми допомагаємо. А інші як? Голова сільради не знає ні про новини для соцзабезпечення і хто такий Шмтгаль. Коштів не має,але одяг депутатів говорить про інше,так сестра говорить
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18.11.2023 12:49
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Про соціальні виплати не тільки переселенцям, але потрібно подумати і про інших,бо надалі так не може бути. Моя сестра не має пенсії,не має соцвиплат,а має тільки огород. По цій причині відмовлено в дровах. Депутати мають житло і отримують оплати іще за житло в аренду, а прості мають тільки картоплю і буряки.
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18.11.2023 12:40 Ответить
Біля якогось центру допомоги, де годують малозабезпечиних , у літньої жіночки ситали як їй живеться. 47 років стажу, жебрацька пенсія, вистачає лише на картоплю і найдешевшу ковбасу. Вдома немає світла, опалення, гарячої води. Напевно вимкнули за борги. Ходить туди гарячої їжі поїсти. Люди жебракують і голодують.
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18.11.2023 12:46 Ответить
Одна бабуся не знає ,що таке хліб. Моїм ще трохи повезло,бо ми допомагаємо. А інші як? Голова сільради не знає ні про новини для соцзабезпечення і хто такий Шмтгаль. Коштів не має,але одяг депутатів говорить про інше,так сестра говорить
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18.11.2023 12:49 Ответить
Проте окупанти харі від'їдають за гроші українців.
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18.11.2023 15:18 Ответить
Проте грошей на утримання окупантів завжди достатньо.
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18.11.2023 15:17 Ответить
Не тривожте свинарчука з ВРУ він із Зеленським тільки мислять про Україну, на дієву допомогу ще не ЧАС..
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18.11.2023 12:50 Ответить
В кожній гривні, 60 копійок - ДОПОМОГА ЗАХІДНИХ ПАРТНЕРІВ!!
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18.11.2023 12:48 Ответить
Частині людей можна допомогти але у Шуляк, Кличко та ін. немає "політичної" волі, а іншими словами, іхні ставленики роздерибанили квартири

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування, кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на таке саме незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає,за мовчазної згоди контролюючих та ін. організовані угрупування поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди, за сплачені квартири люди судяться по півтора року! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень! Тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальностіі та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує! Людей відкрито грабують, а поліції та численним роздутим ДБР, САП,НАБУ..... та ін. ніякого діла немає!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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18.11.2023 12:58 Ответить
У кого викупити? Їх хтось продає масово? І на які шиші викупити? На подібні програми і у мирний час грошей не вистачало, а зараз - тим більше. І як це все організувати, централізований вікуп? І так, в нашій країні викуплятимуть лише для "своїх та наших", яких оформлять як треба.
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18.11.2023 13:30 Ответить
Тобто на аренду кожний місяць кошти є, а добудувати та роздати квартири немає....
Вкласти кошти, добудувати вільні квартири і будинок буде зданий і права власності всі отримають, і переселенцям чи пільговикам можна виділити.
Для фахівців будівельної галузі організувати чи добудувати це не проблема, тільки у Шуляк та Кличко невистачає "політичнохї" волі, вирішення питання дуже вони не хочуть
В недобудовах можна вічно збирати кошти на добудову, ось тільки здача в уксплуатацію вже 7 років ніяк не настає .
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18.11.2023 13:43 Ответить
Оренда - це 5-10 тисяч на місяць. Побудувати повноцінне житло що роздати - це мінімум у 100-200 раз більше. Чому вас дивує, що немає у 100 раз більше грошей? Ви пропонуєте знизити розходи на оборону і за цей рахунок будувати житло? У такому випадку з цього житла скоро знову потрібно буде тікати.
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18.11.2023 13:55 Ответить
Які переселенці?Познимали всім виплати
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18.11.2023 13:00 Ответить
Оті самі. Які переселилися.
усім все платять. На жаль більше чім треба.
Не разгоняйте зраду.
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18.11.2023 13:10 Ответить
Шоб тебе,друже,покинути все і виповзти з окупації з одним рюкзаком.Пара шкарпеток та штаны- це забагато для ціх дармоїдів,щоб ще допомогу платили по 2тис. півроку!Ясна річ "більше,чім треба".
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19.11.2023 11:25 Ответить
Які?ну не знаю,але сьогодні у Франику вокзал і автовокзал забиті прибулими людьми,як ніколи.
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18.11.2023 13:27 Ответить
Я разделил 5.8 млрд. на среднее~2500гр. Получается 2.3 млн. беженцев. И это только в Украине.
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18.11.2023 19:25 Ответить
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18.11.2023 13:11 Ответить
Потрібно зробити так як в Польщі, чотири місяці на адаптацію, соц виплати + допомога на оренду житла, гуманітарка, далі, допомога лише нужденним, пенсіонери, інваліди, діти, все....
Немає праці, велком ту Польща, є все і трошки більше, але потрібно працювати....
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18.11.2023 14:09 Ответить
Как далеки были декабристы от народа.
Как далеки вы от выплат в Украине.
Работоспособным переселенцам пособие платится 2 или 3 месяца.
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18.11.2023 14:51 Ответить
40% переселенців живуть на соцвиплати,не працюють.
Мій знайомий каже,що на його підприємстві
не вистачає працівників,зарплата висока..
Не працюють ті,хто не бажає покращувати
своє матеріальне становище...зрозуміло,
що мова йде про віковий ценз до 60-ти.
Але,нам з чоловіком за 60 і ми працюємо.
Звісно,у кожного індивідуальні інтелектуальні
зпроможності,але в більшості випадків люди не бажають напружуватись...
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18.11.2023 16:17 Ответить
Хватить брехати.За минулий рік підприємцями Чернівців працевлаштовано біля 100 біженців.Робочи місця для них спонсорувала влада,інакше і ціх не було б.Така реальна картина. Це ще не йдеться про розмір оплаты праці...
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19.11.2023 11:38 Ответить
 
 