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Унаслідок обстрілу росіянами Херсону травмовано волонтера

херсон

42-річного волонтера поранено через російський обстріл Херсону.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - написав Прокудін.

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