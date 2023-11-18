Унаслідок обстрілу росіянами Херсону травмовано волонтера
42-річного волонтера поранено через російський обстріл Херсону.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями", - написав Прокудін.
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