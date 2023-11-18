В результате обстрела россиянами Херсона травмирован волонтер
42-летний волонтер ранен из-за обстрелов россиянами Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Из-за российских обстрелов Херсона пострадал волонтер. Это 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в своем автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями", - написал Прокудин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль