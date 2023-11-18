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В результате обстрела россиянами Херсона травмирован волонтер

херсон

42-летний волонтер ранен из-за обстрелов россиянами Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Из-за российских обстрелов Херсона пострадал волонтер. Это 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в своем автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями", - написал Прокудин.

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