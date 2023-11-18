Індія 22 листопада проведе віртуальний саміт G20
На віртуальний саміт G20, який відбудеться 22 листопада, запрошені лідери всіх країн-членів G20.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Індії.
"Очікується, що віртуальний саміт сприятиме ефективній імплементації різних рішень G20, в тому числі через відповідні національні та міжнародні платформи", - йдеться у заяві відомства.
У МЗС зазначили, що на віртуальний саміт запрошені лідери всіх країн-членів G20, включаючи голову Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.
Індія головуватиме в G20 до 30 листопада і передасть повноваження Бразилії.
Нагадаємо, 9 вересня лідери країн "Групи двадцяти" у межах саміту в Індії ухвалили текст спільної декларації, в якому згадали війну в Україні, але не засудили дії РФ.
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навіть патрушев нікролог читав. прада там на болотах всі кто приходить до влади, стають **йлами, бо тамтешні мешканці других не признають.
Ну ще може Макрон влаштувати "секс по телефону" чи орбани погавкать "на підтримку" за гроші...
І постійно доводиться когось в КНР засилать за "ярликом на княжіння"...
До цивілізованих людей його не запросять - занадто токсичний став...