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Новини
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Індія 22 листопада проведе віртуальний саміт G20

g20

На віртуальний саміт G20, який відбудеться 22 листопада, запрошені лідери всіх країн-членів G20.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Індії.

"Очікується, що віртуальний саміт сприятиме ефективній імплементації різних рішень G20, в тому числі через відповідні національні та міжнародні платформи", - йдеться у заяві відомства.

У МЗС зазначили, що на віртуальний саміт запрошені лідери всіх країн-членів G20, включаючи голову Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі текст декларації G20, який розчарував Україну відсутністю засудження агресії РФ, вважають "потужним"

Індія головуватиме в G20 до 30 листопада і передасть повноваження Бразилії.

Нагадаємо, 9 вересня лідери країн "Групи двадцяти" у межах саміту в Індії ухвалили текст спільної декларації, в якому згадали війну в Україні, але не засудили дії РФ.

Автор: 

G20 (323) Індія (667) саміт (764)


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А найвеличнішого диктора чи (не дайБо!) його регента не запросили, нє? Дивно! А чого?
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18.11.2023 15:53 Відповісти
ти маєш на увазі ідола з мордору, ?так він нодейкують вже здох.
навіть патрушев нікролог читав. прада там на болотах всі кто приходить до влади, стають **йлами, бо тамтешні мешканці других не признають.
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18.11.2023 16:51 Відповісти
Та нє! Того ботоксного утирка хіба що Ердоган може до себе запросить і то - через чорний хід. У нього інша компанія: КНДР, Іран, Сирія, хезбола, хамас, талібан...
Ну ще може Макрон влаштувати "секс по телефону" чи орбани погавкать "на підтримку" за гроші...
І постійно доводиться когось в КНР засилать за "ярликом на княжіння"...
До цивілізованих людей його не запросять - занадто токсичний став...
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18.11.2023 18:48 Відповісти
Ось і помилуємося черговим "потужним успіхом" української дипломатії.
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18.11.2023 16:59 Відповісти
G-20 пора становиться G-19
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18.11.2023 19:52 Відповісти
 
 