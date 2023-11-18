Індія 22 листопада проведе віртуальний саміт G20

На віртуальний саміт G20, який відбудеться 22 листопада, запрошені лідери всіх країн-членів G20.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Індії.

"Очікується, що віртуальний саміт сприятиме ефективній імплементації різних рішень G20, в тому числі через відповідні національні та міжнародні платформи", - йдеться у заяві відомства.

У МЗС зазначили, що на віртуальний саміт запрошені лідери всіх країн-членів G20, включаючи голову Африканського Союзу, а також дев'ять держав-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білому домі текст декларації G20, який розчарував Україну відсутністю засудження агресії РФ, вважають "потужним"

Індія головуватиме в G20 до 30 листопада і передасть повноваження Бразилії.

Нагадаємо, 9 вересня лідери країн "Групи двадцяти" у межах саміту в Індії ухвалили текст спільної декларації, в якому згадали війну в Україні, але не засудили дії РФ.