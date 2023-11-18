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Индия 22 ноября проведет виртуальный саммит G20

g20

На виртуальный саммит G20, который состоится 22 ноября, приглашены лидеры всех стран-членов G20.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

"Ожидается, что виртуальный саммит будет способствовать эффективной имплементации различных решений G20, в том числе посредством соответствующих национальных и международных платформ", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что на виртуальный саммит приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.

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Индия будет председательствовать в G20 до 30 ноября и передаст полномочия Бразилии.

Напомним, 9 сентября лидеры стран "Группы двадцати" в рамках саммита в Индии приняли текст совместной декларации, в котором упомянули войну в Украине, но не осудили действия РФ.

Автор: 

G20 (300) Индия (404) саммит (1170)


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А найвеличнішого диктора чи (не дайБо!) його регента не запросили, нє? Дивно! А чого?
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18.11.2023 15:53 Ответить
ти маєш на увазі ідола з мордору, ?так він нодейкують вже здох.
навіть патрушев нікролог читав. прада там на болотах всі кто приходить до влади, стають **йлами, бо тамтешні мешканці других не признають.
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18.11.2023 16:51 Ответить
Та нє! Того ботоксного утирка хіба що Ердоган може до себе запросить і то - через чорний хід. У нього інша компанія: КНДР, Іран, Сирія, хезбола, хамас, талібан...
Ну ще може Макрон влаштувати "секс по телефону" чи орбани погавкать "на підтримку" за гроші...
І постійно доводиться когось в КНР засилать за "ярликом на княжіння"...
До цивілізованих людей його не запросять - занадто токсичний став...
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18.11.2023 18:48 Ответить
Ось і помилуємося черговим "потужним успіхом" української дипломатії.
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18.11.2023 16:59 Ответить
G-20 пора становиться G-19
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18.11.2023 19:52 Ответить
 
 