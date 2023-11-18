Индия 22 ноября проведет виртуальный саммит G20
На виртуальный саммит G20, который состоится 22 ноября, приглашены лидеры всех стран-членов G20.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.
"Ожидается, что виртуальный саммит будет способствовать эффективной имплементации различных решений G20, в том числе посредством соответствующих национальных и международных платформ", - говорится в заявлении ведомства.
В МИД отметили, что на виртуальный саммит приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.
Индия будет председательствовать в G20 до 30 ноября и передаст полномочия Бразилии.
Напомним, 9 сентября лидеры стран "Группы двадцати" в рамках саммита в Индии приняли текст совместной декларации, в котором упомянули войну в Украине, но не осудили действия РФ.
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навіть патрушев нікролог читав. прада там на болотах всі кто приходить до влади, стають **йлами, бо тамтешні мешканці других не признають.
Ну ще може Макрон влаштувати "секс по телефону" чи орбани погавкать "на підтримку" за гроші...
І постійно доводиться когось в КНР засилать за "ярликом на княжіння"...
До цивілізованих людей його не запросять - занадто токсичний став...