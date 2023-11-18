Индия 22 ноября проведет виртуальный саммит G20

На виртуальный саммит G20, который состоится 22 ноября, приглашены лидеры всех стран-членов G20.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Индии.

"Ожидается, что виртуальный саммит будет способствовать эффективной имплементации различных решений G20, в том числе посредством соответствующих национальных и международных платформ", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что на виртуальный саммит приглашены лидеры всех стран-членов G20, включая главу Африканского Союза, а также девять государств-гостей и руководители 11 международных организаций.

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Индия будет председательствовать в G20 до 30 ноября и передаст полномочия Бразилии.

Напомним, 9 сентября лидеры стран "Группы двадцати" в рамках саммита в Индии приняли текст совместной декларации, в котором упомянули войну в Украине, но не осудили действия РФ.