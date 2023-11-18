УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10281 відвідувач онлайн
Новини
1 129 11

Україна вже експортувала майже 11 млн тонн зернових, - Мінагрополітики

зерно

Україна у 2023/2024 маркетинговому році (з 1 липня по 15 листопада 2023 року) експортувала 10,968 млн т зернових та зернобобових.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що у поточному МР, станом на 15 листопада, Україна вже експортувала: 5,225 млн т пшениці, 749 тис. т ячменю, 0,9 тис. т жита та 4,865 млн т кукурудзи. Для порівняння, з 1 липня по 16 листопада 2022/2023 МР Україна експортувала 15,566 млн т зернових та зернобобових, у тому числі: 5,969 млн т пшениці, 1,278 млн т ячменю, 11,2 тис. т жита та 8,252 млн т кукурудзи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Приблизно 20% українських земель непридатні для обробітку через війну, - Мінагрополітики

За 14 днів листопада 2023 року Україна експортувала 1,728 млн т зернових та зернобобових (за перші 15 днів листопада торік - 2,363 млн т), у тому числі: 594 тис. т пшениці (у листопаді торік 971 тис. т), 67 тис. т ячменю (172 тис. т) та 1,061 млн т кукурудзи (1,201 млн т). У листопаді цього року Україна не експортувала жито. За перші 15 днів листопада торік було експортовано 5 тис. т жита.

У 2023/2024 МР Україна експортувала 46 тис. т борошна (з 1 липня по 16 листопада 2022/2023 МР було експортовано 46,2 тис. т).

Автор: 

зерно (3119) Мінагрополітики (1548) експорт (4472)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
від такого експорту фермера українські стають тільки бідніші .. зато зеля на весь світ кричить що нагодував негрів ... краще він своїх людей годував
показати весь коментар
18.11.2023 16:44
+6
А гроші з продажу зерна заховали в офшорах ?
показати весь коментар
18.11.2023 16:51
+3
везуть, аж гай шумить... як в останній день займаються кексом... дороги ниють, шпали виють... миші в держрезерві вже сушать сухарі, знову на них все спишуть...
показати весь коментар
18.11.2023 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поздравляю аграриев. Хлеб не стал дешевле, а пенсия моей бабушки выше. Так что поздравляю минагрополитики. Очень рад за них - молодцы.
показати весь коментар
18.11.2023 16:43 Відповісти
від такого експорту фермера українські стають тільки бідніші .. зато зеля на весь світ кричить що нагодував негрів ... краще він своїх людей годував
показати весь коментар
18.11.2023 16:44 Відповісти
"Вы слишком много едите. Нужно меньше жрать". А. Рева украинцам.
показати весь коментар
18.11.2023 16:52 Відповісти
А гроші з продажу зерна заховали в офшорах ?
показати весь коментар
18.11.2023 16:51 Відповісти
весь аграрний сектор є приватним
а в Україні з ссср досі є мінагрополітики
не аграрний відділок при кабміні, а ціле *****, міністерство!!!!
яке поглинає гроші, заважає працювати людям а само працює як звичайна, ********** бугалтерія та пресслужба
НАКУЯ ВОНО УКРАЇНЦЯМ???
показати весь коментар
18.11.2023 19:40 Відповісти
Нахрен їм Україна
показати весь коментар
18.11.2023 16:55 Відповісти
везуть, аж гай шумить... як в останній день займаються кексом... дороги ниють, шпали виють... миші в держрезерві вже сушать сухарі, знову на них все спишуть...
показати весь коментар
18.11.2023 16:55 Відповісти
ой!
а зе!поц дуже хвилюється, що його не *******!
показати весь коментар
18.11.2023 16:59 Відповісти
Наче це для нас головне - в жОПі президента це є ціллю №1.
Де снаряди, Бонапарт?
показати весь коментар
18.11.2023 17:02 Відповісти
не головне, але важливо, нє?..
які ще новини ти сподівався почути від Мінагрополітики?..
вася, не цікаво - не читай
показати весь коментар
18.11.2023 18:07 Відповісти
Ну вывезли и дальше что? А сколько от этого экспорта вернулось в страну в качестве валютной выручки? Так может лучше бы таких дельцов брать за ж....пу?
показати весь коментар
18.11.2023 20:54 Відповісти
 
 