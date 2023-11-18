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Украина уже экспортировала почти 11 млн тонн зерновых, - Минагрополитики

зерно

Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 15 ноября 2023) экспортировала 10,968 млн т зерновых и зернобобовых.

Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 15 ноября 2023) экспортировала 10,968 млн т зерновых и зернобобовых, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что в текущем МГ по состоянию на 15 ноября Украина уже экспортировала: 5,225 млн т пшеницы, 749 тыс. т ячменя, 0,9 тыс. т ржи и 4,865 млн т кукурузы. Для сравнения, с 1 июля по 16 ноября 2022/2023 МГ Украина экспортировала 15,566 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 5,969 млн т пшеницы, 1,278 млн т ячменя, 11,2 тыс. т ржи и 8,252 млн т кукурузы.

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За 14 дней ноября 2023 года Украина экспортировала 1,728 млн т зерновых и зернобобовых (за первые 15 дней ноября в прошлом году – 2,363 млн т), в том числе: 594 тыс. т пшеницы (в ноябре прошлого года - 971 тыс. т в ), 67 тыс. т ячменя (172 тыс. т) и 1,061 млн т кукурузы (1,201 млн т). В ноябре этого года Украина не экспортировала рожь. За первые 15 дней ноября прошлого года было экспортировано 5 тыс. т ржи.

В 2023/2024 МГ Украина экспортировала 46 тыс. т муки (с 1 июля по 16 ноября 2022/2023 МГ было экспортировано 46,2 тыс. т).

Автор: 

зерно (1070) Минагрополитики (412) экспорт (876)


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Топ комментарии
+7
від такого експорту фермера українські стають тільки бідніші .. зато зеля на весь світ кричить що нагодував негрів ... краще він своїх людей годував
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18.11.2023 16:44
+6
А гроші з продажу зерна заховали в офшорах ?
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18.11.2023 16:51
+3
везуть, аж гай шумить... як в останній день займаються кексом... дороги ниють, шпали виють... миші в держрезерві вже сушать сухарі, знову на них все спишуть...
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18.11.2023 16:55
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Поздравляю аграриев. Хлеб не стал дешевле, а пенсия моей бабушки выше. Так что поздравляю минагрополитики. Очень рад за них - молодцы.
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18.11.2023 16:43 Ответить
від такого експорту фермера українські стають тільки бідніші .. зато зеля на весь світ кричить що нагодував негрів ... краще він своїх людей годував
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18.11.2023 16:44 Ответить
"Вы слишком много едите. Нужно меньше жрать". А. Рева украинцам.
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18.11.2023 16:52 Ответить
А гроші з продажу зерна заховали в офшорах ?
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18.11.2023 16:51 Ответить
весь аграрний сектор є приватним
а в Україні з ссср досі є мінагрополітики
не аграрний відділок при кабміні, а ціле *****, міністерство!!!!
яке поглинає гроші, заважає працювати людям а само працює як звичайна, ********** бугалтерія та пресслужба
НАКУЯ ВОНО УКРАЇНЦЯМ???
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18.11.2023 19:40 Ответить
Нахрен їм Україна
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18.11.2023 16:55 Ответить
везуть, аж гай шумить... як в останній день займаються кексом... дороги ниють, шпали виють... миші в держрезерві вже сушать сухарі, знову на них все спишуть...
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18.11.2023 16:55 Ответить
ой!
а зе!поц дуже хвилюється, що його не *******!
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18.11.2023 16:59 Ответить
Наче це для нас головне - в жОПі президента це є ціллю №1.
Де снаряди, Бонапарт?
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18.11.2023 17:02 Ответить
не головне, але важливо, нє?..
які ще новини ти сподівався почути від Мінагрополітики?..
вася, не цікаво - не читай
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18.11.2023 18:07 Ответить
Ну вывезли и дальше что? А сколько от этого экспорта вернулось в страну в качестве валютной выручки? Так может лучше бы таких дельцов брать за ж....пу?
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18.11.2023 20:54 Ответить
 
 