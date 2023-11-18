Украина уже экспортировала почти 11 млн тонн зерновых, - Минагрополитики

Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 15 ноября 2023) экспортировала 10,968 млн т зерновых и зернобобовых.

Украина в 2023/2024 маркетинговом году (с 1 июля по 15 ноября 2023) экспортировала 10,968 млн т зерновых и зернобобовых, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отмечается, что в текущем МГ по состоянию на 15 ноября Украина уже экспортировала: 5,225 млн т пшеницы, 749 тыс. т ячменя, 0,9 тыс. т ржи и 4,865 млн т кукурузы. Для сравнения, с 1 июля по 16 ноября 2022/2023 МГ Украина экспортировала 15,566 млн т зерновых и зернобобовых, в том числе: 5,969 млн т пшеницы, 1,278 млн т ячменя, 11,2 тыс. т ржи и 8,252 млн т кукурузы.

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За 14 дней ноября 2023 года Украина экспортировала 1,728 млн т зерновых и зернобобовых (за первые 15 дней ноября в прошлом году – 2,363 млн т), в том числе: 594 тыс. т пшеницы (в ноябре прошлого года - 971 тыс. т в ), 67 тыс. т ячменя (172 тыс. т) и 1,061 млн т кукурузы (1,201 млн т). В ноябре этого года Украина не экспортировала рожь. За первые 15 дней ноября прошлого года было экспортировано 5 тыс. т ржи.

В 2023/2024 МГ Украина экспортировала 46 тыс. т муки (с 1 июля по 16 ноября 2022/2023 МГ было экспортировано 46,2 тыс. т).