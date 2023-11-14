Приблизительно 20% украинских земель непригодны для возделывания из-за войны, - Минагрополитики

В Украине около 20% сельскохозяйственных земель непригодны для обработки в результате боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"Около 20% земель недоступны для возделывания по сравнению с 2021 годом в результате войны, но волнений нет, поскольку потребление украинцами агрокультур втрое меньше, чем их выработка, соответственно, достаточно значительные объемы пойдут на экспорт в текущем году", - отметил Высоцкий.

Он также заверил, что дефицит удобрений на украинском рынке не ощущается.

"С точки зрения использования эффективности и технологического процесса использования удобрений важно. Большинство используемых сегодня азотных удобрений отечественного производства. Дефицита удобрений, особенно отечественного производства, не ощущается", - добавил Высоцкий.

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