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Приблизительно 20% украинских земель непригодны для возделывания из-за войны, - Минагрополитики

земля

В Украине около 20% сельскохозяйственных земель непригодны для обработки в результате боевых действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

"Около 20% земель недоступны для возделывания по сравнению с 2021 годом в результате войны, но волнений нет, поскольку потребление украинцами агрокультур втрое меньше, чем их выработка, соответственно, достаточно значительные объемы пойдут на экспорт в текущем году", - отметил Высоцкий.

Он также заверил, что дефицит удобрений на украинском рынке не ощущается.

"С точки зрения использования эффективности и технологического процесса использования удобрений важно. Большинство используемых сегодня азотных удобрений отечественного производства. Дефицита удобрений, особенно отечественного производства, не ощущается", - добавил Высоцкий.

Также читайте: Убытки украинских аграриев из-за войны войны превысили 40 миллиардов долларов

Автор: 

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Міністри Мінагрополітики разом із Шмигалем, положення Закону «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» саботували, а тепер он, як неловко, відповідати треба ОСОБИСТО за бездіяльність з 2019 року
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14.11.2023 13:40 Ответить
Та дадуть грошей і під відродження земель, і ваші дітки з онуками без молочка не лишаться. Не спіши натякати, встигнеться.
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14.11.2023 13:41 Ответить
але 80 % придатнi українських земель для обробітку
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14.11.2023 13:45 Ответить
Десятиліттями виснажували українську землю, висосали з неї всі соки соняшником - скоро і черноземів не залишиться. Тож хай земля відпочиває і вдобряється трупами рашистів.
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14.11.2023 13:51 Ответить
агробариги бариги, котрі заробляють на українських чорноземах ніколи не дозволять, щоб виснажити землю.Вони будуть використовувати самі новітні технології,для збереження землі,бо на ній ростуть їхні млрд "зеленої капусти"
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14.11.2023 14:45 Ответить
Агробариги орендують цю землю у українців - вижимають з неї всі соки заради надприбутків, бо земля чужа ну а далі хоч трава не рости
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14.11.2023 14:56 Ответить
...зате не барига порошенко (сарказм, хоча для 73% серйозний аргумент)
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14.11.2023 13:53 Ответить
А остальні загажені хімікатами вщент. Так і живемо.
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14.11.2023 15:27 Ответить
 
 