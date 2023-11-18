МАГАТЕ підтвердила витік борованої води з першого контура п’ятого енергоблока Запорізької АЕС

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС відбувся витік борованої води з теплоносія першого контуру у контур вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства ядерної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Експерти МАГАТЕ були поінформовані про те, що хімічна речовина бор була виявлена у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки". Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з МАГАТЕ, на станції збільшили частоту вимірювань вмісту бору у контурі вторинного охолодження енергоблока №5.

"Вимірювання залишаються відносно стабільними і знаходяться в межах, дозволених технічними характеристиками реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомила експертам МАГАТЕ, що "оскільки концентрація бору залишається в межах допустимих норм, станція має намір тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

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Як зазначає МАГАТЕ, російські окупаційна адміністрація ЗАЕС утримує реакторні блоки №4 і №5 у стані "гарячої зупинки", щоб забезпечити тепло і пару для цілей ядерної безпеки на майданчику, а також для опалення Енергодара, де проживає більшість персоналу станції. Також було вказано на те, що Державна інспекція ядерного регулювання України ще у червні видала нормативні накази, які обмежують роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану "холодної зупинки".