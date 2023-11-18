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Новини атака на ЗАЕС
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МАГАТЕ підтвердила витік борованої води з першого контура п’ятого енергоблока Запорізької АЕС

заес

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС відбувся витік борованої води з теплоносія першого контуру у контур вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства ядерної енергії (МАГАТЕ), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Експерти МАГАТЕ були поінформовані про те, що хімічна речовина бор була виявлена у контурі вторинного охолодження одного з парогенераторів реакторного блоку №5, який наразі перебуває в стані "гарячої зупинки". Борована вода використовується в первинному теплоносії для підтримки ядерної безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з МАГАТЕ, на станції збільшили частоту вимірювань вмісту бору у контурі вторинного охолодження енергоблока №5.

"Вимірювання залишаються відносно стабільними і знаходяться в межах, дозволених технічними характеристиками реактора. Радіоактивності у вторинному контурі охолодження не виявлено", - йдеться у повідомленні.

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Російські окупаційна адміністрація ЗАЕС повідомила експертам МАГАТЕ, що "оскільки концентрація бору залишається в межах допустимих норм, станція має намір тримати енергоблок №5 в режимі "гарячої зупинки", що буде переоцінено після того, як почнуть працювати всі котельні, що використовуються для опалення в сусідньому місті Енергодар".

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Як зазначає МАГАТЕ, російські окупаційна адміністрація ЗАЕС утримує реакторні блоки №4 і №5 у стані "гарячої зупинки", щоб забезпечити тепло і пару для цілей ядерної безпеки на майданчику, а також для опалення Енергодара, де проживає більшість персоналу станції. Також було вказано на те, що Державна інспекція ядерного регулювання України ще у червні видала нормативні накази, які обмежують роботу всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану "холодної зупинки".

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МАГАТЕ (710) Запорізька АЕС (1404) атака на ЗАЕС (173)


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Стрілка на шкалі стурбометра сягнула небачених досі величин - 10 Меркелей
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19.11.2023 00:22 Відповісти
Все одно вони виведуть станцію з ладу і кинуть в передаварійному стані, що аварії буде не уникнути і всі енергоблоки вийдуть з ладу, або розплавиться активна зона і вона її відновлення буде неможливим. Це вони зроблять, як тільки побачать, що доведеться покинути Енергодар. Так що результат відомий на 90% що буде зі станцією, якщо рашисти драпануть. Я навіть не знаю чим це їх треба таким налякати, щоб вони таке не зробили.
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19.11.2023 00:24 Відповісти
Нажаль, ви правий (((
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19.11.2023 02:06 Відповісти
Знаючи, з ким ми воюємо, не треба бути Вангою. Згадаємо Карачунівську та Каховську дамби... Ми воюємо з андрофагами.
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19.11.2023 02:14 Відповісти
Та це зрозуміло
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19.11.2023 02:19 Відповісти
Саме так. Вони навмистно тримають 4 i 5 енергоблоки в станi гарячої зупинки.
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19.11.2023 06:12 Відповісти
.магатэ бесполезная контора ..Ищите и найдете больше утечек
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19.11.2023 11:25 Відповісти
 
 