Вночі рашисти били з артилерії по Очакову

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вночі, 19 листопада, о 00:36 ворог завдав артилерійського удару по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

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