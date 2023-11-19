Вночі рашисти били з артилерії по Очакову
Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні вночі, 19 листопада, о 00:36 ворог завдав артилерійського удару по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.
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бо голодранці такої розкоші не знають у своїх є@єнях 😠