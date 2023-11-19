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Вночі рашисти били з артилерії по Очакову

очаків

Війська РФ продовжують завдавати ударів по території Миколаївської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні вночі, 19 листопада, о 00:36 ворог завдав артилерійського удару по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська рф били з артилерії по Очакову, пошкоджено адмінбудівлю

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Миколаївська область (2266) обстріл (28378) Очаків (204)


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Це так кацапня бореться з нашими будинками і машинами ,
бо голодранці такої розкоші не знають у своїх є@єнях 😠
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19.11.2023 09:22 Відповісти
 
 