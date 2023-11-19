Ночью рашисты били из артиллерии по Очакову

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня ночью, 19 ноября, в 00:36 враг нанес артиллерийский удар по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Читайте: Войска рф били из артиллерии по Очакову, повреждено админздание