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Ночью рашисты били из артиллерии по Очакову

очаків

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня ночью, 19 ноября, в 00:36 враг нанес артиллерийский удар по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Читайте: Войска рф били из артиллерии по Очакову, повреждено админздание

Автор: 

Николаевская область (2116) обстрел (27057) Очаков (88)


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Це так кацапня бореться з нашими будинками і машинами ,
бо голодранці такої розкоші не знають у своїх є@єнях 😠
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19.11.2023 09:22 Ответить
 
 