Ночью рашисты били из артиллерии по Очакову
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Николаевской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня ночью, 19 ноября, в 00:36 враг нанес артиллерийский удар по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо голодранці такої розкоші не знають у своїх є@єнях 😠