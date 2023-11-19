Костін - спецпредставниці США Пріцкер: Наш пріоритет - якнайшвидше розпочати конфіскацію російських активів
Генеральний прокурор Андрій Костін та спецпредставниця США Пенні Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, на полях міжнародного форуму з безпеки у Галіфаксі Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із спеціальною представницею США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер.
Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів РФ та спрямування їх на допомогу Україні.
"Наш пріоритет - якнайшвидше розпочати їх конфіскацію. Люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями", - зазначив Костін.
Генеральний прокурор також зауважив, що стратегічна підтримка Сполучених Штатів Америки є життєво важливою для України.
Він наголосив, що Україна рішуче налаштована продовжувати реформи та підтримувати повну прозорість у використанні допомоги, яка надається. Також досягнуто значного прогресу в боротьбі з корупцією та олігархічним впливом.
"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо Росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", - наголосив генпрокурор.
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Джерело: https://biz.censor.net/r3249308