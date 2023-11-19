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Костін - спецпредставниці США Пріцкер: Наш пріоритет - якнайшвидше розпочати конфіскацію російських активів

рф,росія,заморожені,актив

Генеральний прокурор Андрій Костін та спецпредставниця США Пенні Пріцкер обговорили питання конфіскації російських активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, на полях міжнародного форуму з безпеки у Галіфаксі Генеральний прокурор Андрій Костін провів зустріч із спеціальною представницею США з питань відновлення економіки України Пенні Пріцкер.

Під час зустрічі обговорили надважливе питання конфіскації суверенних активів РФ та спрямування їх на допомогу Україні.

"Наш пріоритет - якнайшвидше розпочати їх конфіскацію. Люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями", - зазначив Костін.

Також читайте: В Україні арештовано всі активи російських олігархів Фрідмана, Авена та Косогова на понад 17 млрд грн

Генеральний прокурор також зауважив, що стратегічна підтримка Сполучених Штатів Америки є життєво важливою для України.

Він наголосив, що Україна рішуче налаштована продовжувати реформи та підтримувати повну прозорість у використанні допомоги, яка надається. Також досягнуто значного прогресу в боротьбі з корупцією та олігархічним впливом.

"Я твердо переконаний, що завдяки лідерству Сполучених Штатів та інших союзників України ми зупинимо Росію і змусимо агресора заплатити за всі скоєні злочини", - наголосив генпрокурор.

Читайте: Конфісковано активи російського оборонного підприємства "Роствертол" на майже $5,5 млн, - СБУ

Автор: 

Костін Андрій (267) актив (238) Офіс Генпрокурора (3247) Пріцкер Пенні (43)


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Топ коментарі
+25
Дивно. Піоритетом Костіна (тобто перщочерговим завданням) мало б бути виявлення і знешкодження ворожої агентури у владі і розкрадачів українських активів для захисту української держави, а про кацапські активи можна вести мову після того, як їх не буде кому розкрадати після їх передачі Україні.
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19.11.2023 10:19
+14
Пріцкер даунам рекомендує знизити витрати на чиновників, суддів, прокурорів і їх дебільним радникам і скоротити цей корупційний апарат. А ця сволота розкриває хлєбало на чужі гроші.
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19.11.2023 10:44
+11
Костин, начинай с этих 300 парашных компашек, а потом кизди.
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19.11.2023 10:20
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Дивно. Піоритетом Костіна (тобто перщочерговим завданням) мало б бути виявлення і знешкодження ворожої агентури у владі і розкрадачів українських активів для захисту української держави, а про кацапські активи можна вести мову після того, як їх не буде кому розкрадати після їх передачі Україні.
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19.11.2023 10:19 Відповісти
Пріцкер даунам рекомендує знизити витрати на чиновників, суддів, прокурорів і їх дебільним радникам і скоротити цей корупційний апарат. А ця сволота розкриває хлєбало на чужі гроші.
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19.11.2023 10:44 Відповісти
Його пріоритет повинен бути навести порядок з прокурорами які всі міліонери на державній посаді і працюють не на державу, а на власне збагачення і виконання репресивних вказівок влади.
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19.11.2023 11:31 Відповісти
І це теж.
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19.11.2023 11:53 Відповісти
Костин, начинай с этих 300 парашных компашек, а потом кизди.
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19.11.2023 10:20 Відповісти
То не на часі, то партнери.
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19.11.2023 10:47 Відповісти
Т рвзкогояорящі українці. Не вносіть розбрат, бо підете по одній чи вірніше чотирьох справах з Фаріон. Це сарказм. А тепер серйозно. Я думаю, мислячі вже зрзуміли, що пояиннч прикривати "справа" Фаріон.
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19.11.2023 11:57 Відповісти
-"Також досягнуто значного прогресу в боротьбі з корупцією та олігархічним впливом."...он як...і в чому то проявилося...?!
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19.11.2023 10:24 Відповісти
І цей хоче щось собі урвати
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19.11.2023 10:25 Відповісти
Де його родичі і діти? - Діти та родичі 19 міністрів уряду Ізраїлю воюють у складі ЦАХАЛ
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19.11.2023 11:54 Відповісти
Спішать кацапам повернути?
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19.11.2023 10:31 Відповісти
Костін до Пріцкер: "Дай мільйон, дай мільйон, ну дай мільйон!»
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19.11.2023 10:32 Відповісти
Головне, щоб Костін не забув у цій справі і про ОФШОРНИКІВ з України!!
Це буде логічно і законно! Тільки один Резніков, насхематозив вивести з України 32 млрд грн, з весни 2022 роки, «для обороноздатності» !!
Рахункова палата знає більше з нацБанком!! БЗДІЖенців у Монако та Відні - Лондоні - Ніцці і так далі, це теж стосується! Кучма із зятьком знають це
Західні партнери, можуть посприяти в УТОЧНЕННІ та КОНКРЕТИЗАЦІЇ сум, авторів та адрес, виведених млрд з України!!

Голови Нацбанку можуть це офіційно підтвердити
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19.11.2023 10:32 Відповісти
Зеленський зі своїма офшорами наворованих грошей разом з беней, заробітки від мгновенного як тільки дорвався до влади показу руцьких сватів на телебачені
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19.11.2023 11:39 Відповісти
І усьо . А про повернення викрадених Альхенами та Дітьми лейтенанта Шмідта грошових знаків з бюджет мови не було
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19.11.2023 10:36 Відповісти
Черговий генпридурок "не помічає" рашистських вбивць за кордоном та не вимагає їх екстрадиції до України. Він поглинутий "евакуацієй" своєї доньки з ненависної їй Фінляндії "дамой в Монако".
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19.11.2023 10:43 Відповісти
За даними Єдиного державного реєстру України, у 2020 році в Україні працювало майже 13 тисяч компаній, які мали російських засновників або бенефіціарів.

Джерело: https://biz.censor.net/r3249308
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19.11.2023 10:49 Відповісти
"Наш пріоритет - якнайшвидше розпочати їх конфіскацію. Люди не повинні чекати на справедливість десятиліттями", - зазначив Костін. "зелене бажання грабити гроші,українців ,приписує на українських людей.Український народ мабуть зможе почекати поки в Україні не залишиться і сліду від "зеленої саранчі".
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19.11.2023 10:49 Відповісти
Просто треба владі України перестати безсоромно красти і красти. НЕОБХІДНО Розслідувати, терміново, розкрадання в Міністерстві оборони та інших структурах БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА КОШТІВ , ЗАСОБІВ НА ОБОРОНУ , ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ... ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЧАСУ ЩЕ НЕМАЄ НАЛЕЖНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІГУРАНТА ЗОЛОТИХ ЯЄЦЬ ... Резнікова і К®,?! Терміново посадити всіх чинуш причетних до вже виявлених злочинів. Посадити а не тягнути лямку. Державні службовці не повинні мати законного права виходити з СІЗО під заставу. Бо в них хватить накраденого відкупитись в суді. Судді в Україні ще дуже ласі на хабарі. Це треба зробити негайно БО КОНФІСКОВАНІ АКТИВИ ТЕЖ РОЗКРАДУТЬ І ВОНИ БЕЗПЛІДНО ЗНИКНУТЬ В ОФШОРАХ
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19.11.2023 11:17 Відповісти
Я думаю,що усім стало зрозуміло,що костіна треба гнати в шию.Дармоїд і балабол іще той.
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19.11.2023 11:26 Відповісти
Костін вірішив що Пріцкер приїхала сюди його забаганки слухати.
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19.11.2023 12:24 Відповісти
Корупціонер костін сказав, що він досяг великих успіхів у боротьбі із корупцією .
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19.11.2023 13:53 Відповісти
 
 