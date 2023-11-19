Українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи ворога, - командування Сухопутних військ ЗСУ
Головне завдання ЗСУ взимку - перерізати логістичні шляхи росіян.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", - сказав Фітьо.
Він додав, що російські безпілотники залишаються великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами є знищення операторів БПлА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль