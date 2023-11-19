Українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи ворога, - командування Сухопутних військ ЗСУ

Головне завдання ЗСУ взимку - перерізати логістичні шляхи росіян.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", - сказав Фітьо.

Він додав, що російські безпілотники залишаються великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами є знищення операторів БПлА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Куп’янському напрямку ліквідовано 156 окупантів та знищено 30 одиниць військової техніки, - Сухопутні сили