Украинские военные пытаются перерезать логистические пути врага, - командование Сухопутных войск ВСУ

Главная задача ВСУ зимой – перерезать логистические пути россиянам.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодные, холодные и желания у них воевать не было", - сказал Фитьо.

Он добавил, что российские беспилотники остаются большой угрозой для украинских войск. По мнению спикера, одним из вариантов борьбы с дронами – это уничтожение операторов БПлА.

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