На Лимано-Куп’янському напрямку окупанти застосували увесь арсенал авіації, ЗСУ знищили три танки та чотири БМП

Минулої доби росіяни завдали 20 авіаударів, застосували літаки штурмової та бомбардувальної авіації, гелікоптери вогневої підтримки, керовані авіабомби, задіяли 12 дронів-камікадзе. Загалом росіяни 521 раз здійснювали обстріли українських позицій.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.

За добу Сили оборони ліквідували 239 загарбників. Також знищено 19 одиниць техніки окупантів, зокрема три танки та чотири БМП.

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 8 атак, зокрема поблизу Синьківки та Петропавлівки.

"Тут намір противника зрозумілий, місто Куп’янськ залишається основною метою атак на даному напрямку", - зауважив Фітьо.

Крім того, на Лиманському напрямку ворог пробує "промацувати" оборону ЗСУ.

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"На цих напрямках противник активно використовує не лише піхоту, а й техніку, адже відстань доволі велика на деяких ділянках фронту, і піхота ворога не може добігти до наших позицій, тож їм доводиться застосовувати БМП, броньовану техніку за підтримки танків, але це все також знищується", - пояснив речник.